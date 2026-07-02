7 recomendados de arte y cultura para esta semana
La agenda del 2 al 8 de julio en Buenos Aires
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LA NACION
- Ai Weiwei en Arthaus. Desde mañana a partir de las 13 y durante 24 horas, Arthaus retransmitirá en vivo y en directo una performance del artista y activista chino Ai Weiwei que se realizará en Aviva Studios, Gran Bretaña. Quienes se acerquen a Bartolomé Mitre 434 encontrarán una gran pantalla visible desde la calle a través de la cual podrán ser testigos de Sewing a Button, la recreación sin filtros de Ai Weiwei de su detención en 2011, en Pekín, cuando fue interrogado durante 81 días por la seguridad pública china.
- Elba Bairon en el Moderno. En el marco del ciclo El borde de sí mismo dirigido por Alejandro Tantanian, que propone ensayos entre el teatro y las artes visuales en el Museo Moderno (Avenida San Juan 350), Elba Bairon presentará una performance que involucrará a una saxofonista y un bailarín. Este sábado y domingo a las 16 y 18. Entradas a partir de $7000, en la plataforma EntradasBA y en la boletería del museo.
- Literatura y vino. El sábado a las 20, Martín Sivak conversará con Violeta Gorodischer y el público presente sobre su libro La llorería en la cava de Overo Bar. La entrada, de $66.000, incluye degustación de vinos y picada. Cupos limitados, con inscripción en overobar.com.
- Inauguraciones. Hoy a las 18 abren al público las muestras de Elena Clément en el Paseo de las Artes Duhau (Avenida Alvear 1661) y El otro lado, de Jacinta Grondona, en Cecilia Caballero (Suipacha 1151). Y el miércoles a las 17, Ruth Benzacar presenta en su sede de Villa Crespo (Juan Ramírez de Velasco 1287) inaugura las muestras Jazmín López: el origen del mundo y Raquel Forner: futuro acontecer. Entrada gratis.
- Patrimonio cultural. El miércoles a las 18 se presentará en la Casa Victoria Ocampo (Rufino de Elizalde 2831), sede del Fondo Nacional de las Artes, la exposición 90 años de la Academia Nacional de Bellas Artes. Un recorrido por su patrimonio. Hasta el 21 de agosto, de lunes a viernes de 11 a 19, con entrada gratis.
- Pinceladas de la Patria. El miércoles 8 inaugura la muestra del Primer Salón de Arte Costumbrista Argentino, que reúne obras de 18 artistas clásicos y contemporáneos que retratan nuestras raíces y tradiciones y el paisaje del campo argentino. Se puede visitar, con entrada libre y gratuita, hasta el 22 de julio en el Espacio Cultural Marín (Av. del Libertador 17.115, Beccar), de lunes a viernes de 18 a 21 y sábados, de 16 a 21.
- Presentación. Carlos Gamerro presentará su libro Los laberintos de Borges: entre el caos y el cosmos, el miércoles 8 a las 20, en el auditorio del Malba (Av. Figueroa Alcorta 3415). El autor conversará con Lucas Adur y Juan Torbidoni, especialistas en la obra de Jorge Luis Borges, y Carla Scarpatti, editora de la colección. Actividad gratuita con inscripción previa.
LA NACION
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