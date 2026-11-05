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7 recomendados de arte y cultura para esta semana
La agenda del 5 al 11 de noviembre en Buenos Aires
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LA NACION
- Macciò en el Bellas Artes. Mañana a las 19, el Museo Nacional de Bellas Artes (Av. del Libertador 1473) inaugura la exposición antológica Rómulo Macciò. La pintura como destino. Obras 1960-2016. En el Pabellón de exposiciones temporarias, con curaduría de Florencia Battiti, la muestra reunirá más de cincuenta obras del artista argentino fallecido hace una década, realizadas entre 1960 y 2016. Entrada gratis.
- Novedades en el Decorativo. En el Museo Nacional de Arte Decorativo (Av. del Libertador 1902) inauguró esta semana la muestra Gaby Grobo: fragmentos de un territorio, con curaduría de Cecilia Rabossi, que continúa hasta el 14 de febrero. Además, en la biblioteca de Matías Errázuriz Ortúzar en el Palacio Errázuriz se exhibe un cuadro de Adolphe d’Hastrel que generó curiosidad por el retrato de una dama que podría haber sido la amante desconocida de José de San Martín. La pintura había estado oculta durante un siglo y medio, hasta que la adquirió el psicoanalista Horacio Amigorena, residente en París, y la donó al Estado argentino. Entrada gratis.
- Muestra en homenaje al Papa León XIV. Continúa hasta el domingo la muestra Habitar el misterio. Arte, humanidad y trascendencia, curada por María Pimentel de Lanusse y Verónica Parselis que reúne una selección de obras provenientes de las ediciones XIII y XIV de la Bienal de Arte Sacro Contemporáneo. En el Pabellón de las Bellas Artes, Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) (Av. Alicia Moreau de Justo 1300, Puerto Madero), de 11 a 19.
- El fantasma en el Malba. Los sábados a las 18, a partir de este fin se semana, se proyectará en el Malba El fantasma, un film realizado por Ignacio Masllorens y David Lamelas que aborda la vida y el legado de Rubén Santantonín. Entradas: $10.000 en ticketsmalba.liit.ar.
- Semana del Patrimonio. Más de cien instituciones culturales públicas y privadas porteñas, en veintiocho barrios, participan hasta el domingo de la tercera edición de la Semana del Patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires con una programación especial. Incluye visitas guiadas por especialistas, charlas, espectáculos, exposiciones y talleres gratuitos en bares notables, edificios palaciegos, museos, clubes de fútbol, cementerios e iglesias. Programación completa en buenosaires.gob.ar.
- Feria del Libro de Vicente López. La 13° edición de este gran encuentro anual dedicado a la lectura y la cultura se celebrará el sábado y el domingo, de 13 a 20, con entrada gratuita. Organizada por el Municipio de Vicente López, la feria tendrá como sede central la emblemática Quinta Trabucco (Carlos Francisco Melo 3050, Florida). Esta nueva edición reunirá a más de 500 expositores y referentes del ecosistema del libro, entre ellos editoriales, librerías, bibliotecas populares, fundaciones y asociaciones civiles, además de destacados escritores, artistas, ilustradores e historietistas. También este fin de semana, de 15 a 20, en el Parque de la Estación (Perón 3326), se realiza el festival Literal, dedicado a la literatura juvenil, que organiza el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.
- Lectura performática. El miércoles 11, a las 20, en el auditorio del Malba (Av. Figueroa Alcorta 3415) se presenta la pieza El invencible verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza, comisionada por Malba Literatura a la directora Maricel Álvarez. Entradas: $20.000, disponibles en malba.org.ar.
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