“Habitar el misterio”: un homenaje al Papa León XIV en el Pabellón de las Bellas Artes de la UCA

El Pabellón de las Bellas Artes de la Universidad Católica Argentina (UCA) y la Bienal de Arte Sacro rinden homenaje al Papa León XIV con la exposición Habitar el misterio. Arte, humanidad y trascendencia, que reúne obras de las ediciones XIII y XIV de la Bienal de Arte Sacro Contemporáneo.

Con entrada gratuita, la muestra inaugura el lunes 26 y se podrá visitar hasta el 8 de noviembre, en coincidencia con la visita al país del Papa, que fue operado del pulmón el martes pasado y llegaría a la Argentina el 6 de noviembre, tal como informó hoy el médico Stefano Margaritora. “No hay motivos clínicos para no realizarlo”, declaró el cirujano con respecto al ansiado viaje de León XIV.

“Con motivo de la visita del Papa León XIV a la Argentina, nace una iniciativa conjunta entre el Pabellón de las Bellas Artes de la Universidad Católica Argentina y la Bienal de Arte Sacro Contemporáneo: una exposición que reúne una selección de obras de las XIII y XIV ediciones de la Bienal para ponerlas en diálogo con las reflexiones del documento Magnifica Humanitas”, explican las curadoras María Pimentel de Lanusse y Verónica Parselis en el texto curatorial de la exhibición.

“Muerte de la Pampa Niña”, de Agustín Iriart

“La exposición propone un diálogo abierto entre la creación artística y cuestiones fundamentales que plantea la encíclica en torno a la condición del ser humano en un mundo atravesado por la transformación tecnológica, la inteligencia artificial y la aceleración de la vida. Desde el arte, somos invitados a reflexionar sobre la persona, acerca del lugar que ocupa la espiritualidad, la memoria, el cuerpo, la comunidad, la naturaleza y sobre cómo puede reconocerse hoy aquello que nos trasciende. En este contexto, entendemos el arte sacro contemporáneo como un territorio vivo de creación, donde los lenguajes del presente buscan dar forma a la experiencia de lo sagrado. No se trata de ilustrar dogmas ni de repetir formas del pasado, sino de abrir, desde materialidades diversas, un lugar para la pregunta, la contemplación y la trascendencia”, agregan las especialistas.

Habitar el misterio. Arte, humanidad y trascendencia está integradas por obras diversas, con sensibilidades y lenguajes heterogéneos que proponen interrogantes esenciales, platean las curadoras. Entre ellos: “¿Qué es aquello que nos hace humanos? ¿Qué puede amenazar nuestra humanidad y qué puede, por el contrario, ampliarla? ¿Cómo se relacionan el progreso y la dignidad, la tecnología y la conciencia, la materia y el espíritu, la vulnerabilidad y la esperanza?“.

“Sol Flor”, de Itamar Hartavi

Como describen Pimentel de Lanusse y Parselis, algunas obras “cruzan las tecnologías digitales con tradiciones ancestrales o anticipan nuevas formas de incertidumbre en un mundo atravesado por constantes transformaciones, donde lo sagrado y lo cotidiano conviven sin jerarquías”. Otras, en cambio, “ponen en primer plano la fragilidad, el dolor y la vulnerabilidad humana, así como la responsabilidad ética frente a la naturaleza y a la creación. Cada una de ellas es, a su vez, la huella profunda de una búsqueda de sentido”.

“Virgen de Itatí", de Richar de Itatí

“En este diálogo entre lo contemporáneo y la tradición judeo cristiana, esta muestra busca afirmar que el arte es un espacio privilegiado desde el cual, cada época puede cuestionar sus límites y confirmar su horizonte de trascendencia. Porque, como plantea León XIV, el desafío de nuestro tiempo no es ser espectadores de aquello que se derrumba, sino entrar en la «obra» de la historia y reconstruirla. Frente a un tiempo que tiende a medir al ser humano por su productividad o su rendimiento, recordemos que la dignidad es un don que precede a toda utilidad y que el arte es un camino para habitar el Misterio", concluyen las curadoras.

Los artistas reunidos en esta muestra colectiva son Diana Aisenberg, Diego Javier Alberti, Blas Aparecido, Fernando Diego Bekir, Xil Buffone, Alejandro Carosella, Ignacio Cassas, Leonardo Cavalcante, Ricardo Carlos Castro, Angela Copello, Richar De Itatí, Nicolás Domínguez Nacif, Diego Fontanet, Gaba de Dios, Gabriela Gaetano, Itamar Hartavi, Magdalena Holmberg, Agustín Iriart, María Ester Joao, Mirta Kupferminc, Fernando Loré, Sasha Minovich, Lydia Ángela Redelico, Juan Rey, Hernán Salvo, Daniel Pablo Scherman, Juan Miguel Seifo y Franco Darío Vico.

Para agendar

Inauguración: Lunes 26 de octubre, a las 18.

Cierre (al público general): Domingo 8 de noviembre.

Visitas: de lunes a domingos, de 11 a 19. Gratis.

Dónde: Pabellón de las Bellas Artes, (UCA): Av. Alicia Moreau de Justo 1300, Puerto Madero.