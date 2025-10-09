LA NACION

7 recomendados de arte y cultura para esta semana

La agenda del jueves 9 al miércoles 15 de octubre en Buenos Aires

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
En el Museo Nacional de Bellas Artes se realizará una activación coreográfica en el marco de la exposición de Alicia Herrero
En el Museo Nacional de Bellas Artes se realizará una activación coreográfica en el marco de la exposición de Alicia HerreroSoledad Aznarez
  • Actividades en Bellas Artes. En el Museo Nacional de Bellas Artes (Avenida del Libertador 1473) se presentará hoy a las 18 el libro Federico Brook. Entre Roma y Latinoamérica, con la presencia del artista, María Cristina Rossi y Mónica Pallone. En forma paralela se impulsará Veinticuatro, una acción performática del escritor y artista visual cordobés Federico Racca, que se desarrollará durante 24 horas ininterrumpidas y será transmitida en vivo desde las 11 por el canal de YouTube de la institución. Además, el viernes y el sábado, a las 18, se realizará una activación coreográfica en el marco de la exposición temporaria Inequidad, desplazamientos, ondulaciones, de Alicia Herrero.
  • Puro Diseño. Desde mañana hasta el domingo, la feria celebrará su 25º aniversario en el Pabellón Ocre de La Rural (Avenida Santa Fe 4201). De 13 a 21, incluirá instalaciones, desfiles, charlas y talleres. Entrada general: $10.000. Más en feria.purodiseno.lat.
  • Master Class. Como anticipo de la feria Pinta BAphoto, que se inaugurará el jueves 16 en La Rural, la artista Vivian Galban ofrecerá hoy a las 19 una clase gratuita online sobre el tema “Preservar o ficcionar el archivo: procesos y desplazamientos en la práctica fotográfica contemporánea”. Gratis con inscripción previa.
  • Diálogo entre escultores. Hoy a las 18, en la galería Palatina (Arroyo 821), conversarán con el público Jorge Gamarra y María Boneo. Entrada gratis.
  • Inauguraciones. Hoy a las 18.30 en la Casa Nacional del Bicentenario (Riobamba 985) se presentarán las obras seleccionadas y ganadoras del Premio Prilidiano Pueyrredón y la muestra Reconstruir humanidades, de Claudio Rabendo. El sábado a las 17 en El castillo (Independencia 1653 E) será el tuno de Auguria, muestra conjunta de Paloma Zamorano Ferrari e Interkevs El miércoles a las 19 abrirán en Herlitzka & Co. (Libertad 1630) Ojo de agua, de Hernán Salamanco, y Plumarios, de Mariano León.
  • Una botella al mar. Federico Lorenz presenta su libro Antídotos contra la ansiedad. Una historia del mundo en 108 fechas, y conversará con Reynaldo Sietecase, hoy a las 19 en Ballivián 2239.
  • Jornadas Fogwill. El miércoles 15 empiezan las jornadas en la biblioteca del Malba dedicadas al autor de Los pichiciegos. La apertura será a las 14 con Denise Pascuzzo, Silvana López y Virginia Castro. A partir de las 14.30 habrá charlas con Laura Estrín, Damián Ríos, Claudia Román, Ricardo Strafacce y Patricio Zunini, entre otros oradores. Continúa el jueves 16, entre las 14.30 y las 19.30. Con entrada gratuita, en Av. Figueroa Alcorta 3415. Programa completo en este enlace
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Cultura
  1. Escrito en piedra
    1

    Escrito en piedra

  2. Qué pasó con Ludovica Squirru y los astrónomos en el Planetario
    2

    Polémica: qué pasó con Ludovica Squirru y los astrónomos en el Planetario

  3. Narcotráfico, trata de personas y femicidios, materia de debates en el festival de literatura policial
    3

    Narcotráfico, trata de personas y femicidios, materia de debate en la tercera jornada de la Semana Negra BA

  4. Marta Minujín, en Abu Dhabi y en cuatro museos de Nueva York
    4

    “Soberanía cultural”: Marta Minujín, en Abu Dhabi y en cuatro museos de Nueva York

Cargando banners ...