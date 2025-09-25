LA NACION

En el mes del diseño y la Arquitectura, la “Bienal entre bienales” celebrará el cruce de disciplinas

La Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires impulsará en octubre un ciclo gratuito que incluirá un concierto de música al aire libre, una maratón de cine y charlas a cargo de expertos

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACIONCelina Chatruc
La silla W, de César Jannello, contra el fondo del puente que el arquitecto proyectó en avenida Figueroa Alcorta, a metros de la Facultad de Derecho
La silla W, de César Jannello, contra el fondo del puente que el arquitecto proyectó en avenida Figueroa Alcorta; allí habrá un concierto público el miércoles 8GENTILEZA MALBA - LA NACION

El año próximo, la Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires cumplirá cuatro décadas y celebrará su vigésima edición. Para anticiparse a ese gran festejo lanzará en octubre, en el marco del Mes del Diseño y la Arquitectura, la “Bienal entre bienales”: un programa interdisciplinario que abarcará actividades gratuitas vinculadas con la arquitectura, el diseño, el cine y la música.

En la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes habrá charlas y una maratón de cine
En la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes habrá charlas y una maratón de cine Gentileza Aamnba

El ciclo incluirá una maratón de cine y un concierto público en el puente peatonal de la Avenida Figueroa Alcorta, diseñado por el arquitecto César Janello. Presentado por el Festival No Convencional el miércoles 8 a las 20.30, el espectáculo estará a cargo del grupo de percusión contemporánea Tambor Fantasma y del proyecto performático Velut Lumbra.

El show musical estará a cargo del grupo de percusión contemporánea Tambor Fantasma y del proyecto performático Velut Lumbra.
El show musical estará a cargo del grupo de percusión contemporánea Tambor Fantasma y del proyecto performático Velut Lumbra.Alejandro Held

Ese mismo día, a las 18, el director de cine y guionista Mariano Llinás hablará sobre arquitectura y cine en el auditorio de la Asociación Amigos del Bellas Artes. Allí mismo y a la misma hora, el diseño y la música serán abordados el jueves 30 por Jorge Pensi, arquitecto, diseñador y músico nacido en Buenos Aires y radicado en España.

Jorge Pensi hablará sobre el vínculo entre el diseño y la música
Jorge Pensi hablará sobre el vínculo entre el diseño y la músicaGentileza Bienal de Arquitectura

En la misma sede, el lunes 20 de 11 a 20.30, habrá una maratón de cine y arquitectura. En pantalla grande se proyectarán El hombre de al lado, De la Bauhaus a la Argentina y E.1027 - Eileen Gray and the House by the Sea, con presentaciones a cargo de Andrés Duprat y Anne Berrini.

Andrés Duprat, director del MNBA, presentará "El hombre de al lado", película de la cual fue guionista
Andrés Duprat, director del MNBA, presentará "El hombre de al lado", película de la cual fue guionistaMartin Lucesole

El viernes 24 de octubre a las 19, el programa cerrará con el concierto del guitarrista finlandés Patrik Kleemola en el edificio del Departamento de Artes Musicales y Sonoras (Damus) en la Universidad Nacional de las Artes (Av. Córdoba 2445).

El Museo Nacional de Bellas Artes será una de las sedes de la Bienal de Arquitectura en 2026
El Museo Nacional de Bellas Artes será una de las sedes de la Bienal de Arquitectura en 2026Archivo/Mauro Alfieri

En 2026, la Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires regresará a dos sedes emblemáticas en sus cuarenta años de historia: el Museo Nacional de Bellas Artes y el Centro Cultural Recoleta. En torno al tema “Habitar”, esta vigésima edición explorará los factores culturales, sociales, históricos y tecnológicos influyentes, en distintas épocas, en la relación entre las personas, la arquitectura y sus condiciones territoriales.

"Habitar" será el tema de la Bienal de 2026
"Habitar" será el tema de la Bienal de 2026Gentileza Bienal de Arquitectura

“Cuando uno dice bienal, dice Jorge Glusberg, que es un referente histórico, notable de la cultura argentina, y para nosotros un padre de esta historia que nos hemos prometido continuar. Tenemos la obsesión de seguir con la Bienal en homenaje a él y a la cultura argentina”, dijo hoy el arquitecto Roberto Converti al presentar a la prensa la Bienal entre bienales, en referencia al fundador de la Bienal de arquitectura y ex director del Museo Nacional de Bellas Artes. Luego Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, opinó que “sería impensable pensar esta ciudad sin su arquitectura y su diseño”.

Matías Glusberg, Carlos Sallaberry, Lorenzo Shakespear, Claudia Faena, Roberto Converti, Miguel Jurado y Carlos Dibar en la sede de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes
Matías Glusberg, Carlos Sallaberry, Lorenzo Shakespear, Claudia Faena, Roberto Converti, Miguel Jurado y Carlos Dibar en la sede de Amigos del Museo Nacional de Bellas ArtesGentileza Bienal de Arquitectura
Por Celina Chatruc
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Cultura
  1. Quién es Samanta Schweblin, la argentina que suena como candidata al Nobel de Literatura
    1

    Quién es Samanta Schweblin, la argentina que suena como candidata al Nobel de Literatura

  2. “Por escribir lo que escribo pago la consecuencia de ser casi invisible en Cuba”
    2

    Leonardo Padura: “Por escribir lo que escribo pago la consecuencia de ser casi invisible en Cuba”

  3. Nació en el Caribe, se opuso a los nazis y ganó el Premio Nobel por una poesía de “vuelo elevado”
    3

    Saint-John Perse: nació en el Caribe, se opuso a los nazis y ganó el Premio Nobel de Literatura por una poesía de “vuelo elevado”

  4. Empieza el Filba, con eje en el poder del “otro” como disparador de la literatura
    4

    Empieza el Filba, con eje en el poder del “otro” como disparador de la literatura

Cargando banners ...