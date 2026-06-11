Fin de semana largo en Mar del Plata: la Feria Invierno renueva su apuesta en el Teatro Auditorium

Una semana antes del inicio de la temporada invernal, vuelve a la Perla del Atlántico la Feria de Editoriales y Cultura Gráfica de Mar del Plata, conocida como Feria Invierno. Con entrada libre y gratuita, y actividades con cupo por capacidad de las salas, se hará sábado y domingo, de 14 a 21, en el Centro Provincial de las Artes, el Teatro Auditorium (avenida Patricio Peralta Ramos 2280), que coorganiza la feria con la editorial y librería El Gran Pez.

Habrá invitados de distintas disciplinas, como los directores de cine Benjamín Naishtat y Lucrecia Martel, los escritores Jorge Consiglio, Leo Oyola, Larisa Cumin, Carolina Bugnone, Roberto Chuit Roganovich y el chileno Diego Zúñiga, la actriz y escritora Elisa Carricajo, la ilustradora Josefina Tai, los biólogos Emiliano Ocampo y Natalia Soledad Martinez Curci, los investigadores Matías Moscardi, Natalí Incaminato y Gabriel Orqueda, el músico y escritor Alan Courtis y el colectivo antipunitivista Yo No Fui, entre otros. Participarán con sus catálogos 140 editoriales de todo el país; los talleres gratuitos para adultos son con inscripción previa.

Se programaron treinta actividades: charlas, talleres para chicos y adultos, un encuentro de traductores de poesía, una performance filosófica y la proyección de dos películas: Nuestra tierra, de Martel, el sábado, a las 18, y La virgen de la tosquera, de Laura Casabé, basada en dos cuentos de Mariana Enriquez, el domingo, a las 17. Para ambas funciones se entregarán dos entradas por persona, a cambio de una donación de alimentos no perecederos. Curiosamente, no hay ninguna actividad vinculada con Jorge Luis Borges, de quien este domingo se conmemora el 40° aniversario de su muerte, a los 86 años, en Ginebra. La programación completa se puede consultar en las cuentas de Instagram del evento y de El Gran Pez.

Concurren unos cinco mil asistentes por año a la Feria Invierno

“Hace cinco años, nos sorprendió encontrarnos con público que hacía fila para entrar –dice el editor y escritor Esteban Prado a LA NACION–. Fue un éxito. Eso también se nota en la respuesta de los feriantes, que vuelven en cada edición. Todos los años sumamos talleres presenciales y charlas que suelen agotar la capacidad de las salas. En 2025, el Auditorium nos planteó que venía demasiada gente y nos propuso un espacio más; desde entonces, la feria sucede en dos salones contiguos e increíbles, el Foyer del teatro y la Sala Bristol del Casino Central”.

Estiman una concurrencia de cinco mil asistentes. “La literatura, la ilustración, el teatro, el cine, la música tienen hoy en Mar del Plata proyectos que persisten y otros que tambalean, pero seguimos en un gran momento”, agrega Prado. Todos esperan que Invierno vuelva a ser una fiesta.

Propuestas culturales a pasos de la rambla

Este sábado, a las 15, habrá una charla sobre Veo veo en la playa de Marcelo Canevari, con los biólogos Emiliano Ocampo y Natalia Soledad Martínez Curci y el escritor Matías Moscardi (Sala Nácar).

A las 16, Lucrecia Martel conversará con la editora Malena Rey (Sala Astor Piazzolla), y a las 18.30, los escritores Jorge Consiglio, Patricio Rago y Diego Zúñiga hablarán sobre la energía que demandan los proyectos creativos (Sala Nácar). La fiesta de Invierno se hará a las 20 en Club Tri (20 de Septiembre 2650).

El domingo, a las 15, habrá una charla de la actriz y escritora Elisa Carricajo con las editoras Mercedes Dellatorre y Leticia Pogoriles (Sala Nácar) y, a las 16.30, un debate sobre inteligencia artificial, internet y batallas culturales con Natalí Incaminato (Sala Nácar).

A las 18, los escritores Leo Oyola, Sebastián Chilano y Carolina Bugnone conversarán sobre la importancia de los lugares en la literatura (Sala Gregorio Nachman) y, a las 19.30, el escritor Roberto Chuit Roganovich conversará con el editor Tom Rodríguez (Sala Nácar).