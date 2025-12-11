7 recomendados de arte y cultura para esta semana
La agenda del jueves 11 al miércoles 17 de diciembre en Buenos Aires
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
- Monet, inmersivo. Desde el lunes hasta el 18 de febrero, el centro de Experimentación del Teatro Colón alojará una muestra inmersiva dedicada a Claude Monet. Todos los días, de 10 a 20. Entradas desde 34500 pesos, disponibles en Ticketek.
- Arte para regalar. La galería Nora Fisch (Avenida San Juan 701) inauguró Tiendita NF, un proyecto pensado para promover adquisiciones de arte seleccionadas: más de ochenta obras de artistas emergentes y consagrados, con precios que van desde los 300 a los 1500 dólares. Y el sábado, de 16 a 19, la galería Mar Dulce (Uriarte 1490) presenta la 12a edición de su exposición de verano Sweet for my sweet, con obras de más de 35 artistas.
- Paksa en Malba. Hoy a las 19 se inaugurará en Malba (Av. Presidente Figueroa Alcorta 3415) la muestra Margarita Paksa: ideas correspondientes 1964-1984, que continuará hasta el 16 de febrero. Visitas guiadas: los viernes a las 17, a partir del 19 de diciembre. Entrada general: $9000.
- Feria de “libros raros”. El sábado y el domingo se realizará una nueva edición de la Feria del Libro Raro en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (Av. San Juan 350). Es decir, aquellos libros difíciles de encontrar, por su escasez, pero dignos de ser buscados, por su valor bibliófilo. De 14 a 20, con entrada gratis.
- Fiesta en el Palacio Libertad. El domingo, desde las 14, el Palacio Libertad despedirá el año con una fiesta gratuita y abierta a todo público en su explanada (Sarmiento 151). Incluirá una feria gastronómica, una biblioteca móvil, lectura al aire libre y DJ sets. A las 17.30 se presentará la Orquesta de Concierto de la Fuerza Aérea Argentina con un repertorio de villancicos. Y en el cierre, a las 19, Zamba Quipildor cantará la Misa Criolla, acompañado por el Coro Nacional de Música Argentina y músicos invitados.
- Muestras en Recoleta. El miércoles a las 18, el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930) inaugurará cinco muestras: Antes del fulgor, de Valentín Asprella Lozano; Kikin, de Juan José Souto; Rocambole y el jardín de los fantasmas, de Ricardo Cohen, y otras dos dedicadas a Carlos Gorriarena y al escritor Carlos Busqued. Entrada gratis.
- Conferencia. El viernes a las 17.30 h se realiza la conferencia Restaurar Caaporá: entre el papel y la memoria, en el marco de la muestra Caaporá. Cuerpos pintados y travesías americanas en el Museo Larreta (Juramento 2291). Cecilia Smyth y Evangelina Ramírez presentarán el proceso de restauración de las obras de Ricardo Güiraldes y Alfredo González Garaño, hoy exhibidas en el Museo Larreta tras más de cien años sin mostrarse. La actividad requiere inscripción previa, tiene cupo limitado y está incluida con la entrada al museo.
LA NACION
Otras noticias de Arte y Cultura
Más leídas de Cultura
- 1
El colombiano Andrés Restrepo Gómez ganó el Premio Tigre Juan con una novela que homenajea a César Aira
- 2
Ides Kihlen sigue en el baile a los 108 años y debuta en el Teatro Colón
- 3
Una asociación civil reclama por los derechos de Niní, la gata de Beatriz Sarlo, y ahora deberá resolver la Cámara de Apelaciones en lo Civil
- 4
Se entregaron los premios ADEPA 2025 a la excelencia periodística: LA NACION, el medio más galardonado