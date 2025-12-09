“Memorias del Juicio”: una muestra fotográfica rinde homenaje a los 40 años de una “condena histórica”

A cuarenta años de la sentencia dictada por la Cámara Federal a las juntas militares de la última dictadura militar, que tuvo lugar el 9 de diciembre de 1985, se inauguró este lunes la muestra fotográfica Memorias del Juicio. 40 años de una condena histórica, organizada por la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires y al cuidado de los fotógrafos María Bessone y Santiago Cichero. Se la puede visitar en la avenida Belgrano 570, de lunes a viernes, de 10 a 17, hasta el 24 de marzo.

De Raúl Alfonsín en el sillón de Rivadavia al intento de ataque de Luciano Benjamín Menéndez a manifestantes a la salida de Canal 13: imágenes icónicas de la muestra "Memorias del Juicio" Prensa Defensoría del Pueblo de CABA

La muestra reúne 35 imágenes en blanco y negro de 23 fotógrafos, no solo con escenas de la sala de audiencias del Juicio a las Juntas y sus protagonistas (los seis jueces, los acusados, el fiscal Julio César Strassera, el fiscal adjunto, Luis Moreno Ocampo, y los sobrevivientes de las atrocidades del terrorismo de Estado), sino también de las calles porteñas y, en un dispositivo, de 48 testigos en la Causa 13. Hay fotos de Alejandro Cherep, Daniel Muzio, Eduardo Longoni, Enrique Shore, Marcelo Ranea, Roberto Azcárate y Tony Valdez, entre otros. Los curadores no hallaron en los archivos imágenes de fotógrafas.

La muestra se puede visitar en la Defensoría del Pueblo, de lunes a viernes Prensa Defensoría del Pueblo de CABA

Con motivo de la inauguración, se hizo un panel en el que participaron Moreno Ocampo, la historiadora ⁠Camila Perochena, el investigador del Equipo Argentino de Antropología Forense, Carlos Somigliana, el fotógrafo ⁠Julio Menajovsky; en representación de Estela de Carlotto (que no pudo participar, aunque una carta a los organizadores), Claudia Poblete, de Abuelas de Plaza de Mayo, y la directora general de Acceso a Justicia y Derechos Humanos de la Defensoría, Silvina Pennella, que advirtió que el 40° aniversario del Juicio a las Juntas se da en un contexto político “atravesado de discursos negacionistas de una notoria regresividad en materia jurídica”.

Inauguración de la muestra "Memorias del Juicio" Prensa Defensoría del Pueblo de CABA

Moreno Ocampo, que ponderó la estrategia jurídica de Strassera, disintió con Pennella. “No estoy de acuerdo en que estemos mal en la Argentina de hoy, lo hicimos bien y seguimos bien”, dijo, en referencia a la posibilidad de tener opiniones diversas en democracia. “Estoy acá, celebrando eso”, expresó. Se mostró preocupado, en cambio, por la política de Donald Trump de involucrar a las fuerzas armadas en la proteica lucha contra el narcotráfico.

Moreno Ocampo, la historiadora ⁠Camila Perochena, el investigador del Equipo Argentino de Antropología Forense, Carlos Somigliana, el fotógrafo ⁠Julio Menajovsky, Claudia Poblete y la directora general de Acceso a Justicia y Derechos Humanos de la Defensoría, Silvina Pennella Prensa Defensoría del Pueblo de CABA

En parte, los panelistas atribuyeron la importancia que cobró este año el 40° aniversario a la película Argentina, 1985, de Santiago Mitre. “El juicio fue madurando en la conciencia de la gente”, sostuvo Somigliana, que integraba el juvenil equipo de la fiscalía. Poblete se manifestó honrada de formar parte del “traspaso generacional” en Abuelas de Plaza de Mayo.

Menajovsky llevó el presente al debate. “No queremos Pablos Grillos ni José Luis Cabezas en la tarea de los fotógrafos”, alertó sobre la actuación de las fuerzas de seguridad y las mafias. También dijo que el Juicio a las Juntas había dado “identidad” al fotoperiodismo argentino. Sus colegas Daniel Merle, Rafael Calviño, Ricardo Ceppi, Pablo Lasanky y Silvio Zuccheri estaban entre la audiencia.

Perochena habló de “tres momentos” del “eclipsamiento” de la importancia del Juicio a las Juntas en la sociedad: el alfonsinismo, con las leyes de obediencia debida y punto final; el menemismo, con los indultos a los jefes militares, y el primer kirchnerismo, en su afán de refundación en la política de derechos humanos. “Ningún otro país en la historia había juzgado en un contexto de transición, con justicia doméstica, a quienes habían violado derechos humanos; eso hace del juicio algo inédito, pero al mismo tiempo ordinario porque se usaba la justicia doméstica y los mecanismos legales ordinarios”, resumió la historiadora.