La Agencia Informativa Católica Argentina celebró sus 70 años

La Agencia Informativa Católica Argentina (AICA) celebró sus 70 años de trayectoria con un acto realizado en la basílica de San Carlos Borromeo y María Auxiliadora, en el barrio porteño de Almagro. La conmemoración reunió a autoridades eclesiásticas, periodistas, colaboradores y representantes de distintas instituciones vinculadas a la Iglesia católica.

Fundada el 11 de junio de 1955 por la Conferencia Episcopal Argentina, AICA nació con el objetivo de ofrecer información sobre la actividad de la Iglesia en el país y en el mundo. A lo largo de siete décadas, la agencia se consolidó como una fuente de referencia para medios de comunicación, diócesis, parroquias, organizaciones religiosas y fieles interesados en seguir la actualidad del ámbito católico.

El acto central incluyó una misa de acción de gracias presidida por el arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo. Durante la celebración también se rindió homenaje a dos de los colaboradores más emblemáticos de la agencia, Eduardo Woites y Ana Woites, en reconocimiento a su extensa trayectoria vinculada a AICA. Participaron además el obispo auxiliar de Buenos Aires y secretario general del Episcopado, Raúl Pizarro; el presidente de la Comisión Episcopal para la Comunicación Social, Jorge Lozano; y otros representantes de la Iglesia argentina.

Durante su homilía, Colombo destacó el papel que desempeñó la agencia en la comunicación de la vida eclesial a lo largo de estas siete décadas y señaló la importancia de sostener espacios periodísticos dedicados a la difusión de información religiosa en un contexto marcado por las transformaciones tecnológicas y los cambios en los hábitos de consumo informativo.

El arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, dedicó parte de su reflexión al papel del periodismo en el contexto actual. Tomando como referencia la figura de san Pablo en Atenas, destacó la importancia de escuchar antes de comunicar y señaló que, en una sociedad atravesada por la polarización, la incertidumbre y la sobreabundancia de información, los periodistas siguen cumpliendo una función esencial para ayudar a comprender la realidad.

Colombo sostuvo que la tarea informativa exige escuchar distintas voces, verificar los datos y ofrecer información rigurosa y honesta. También recuperó un reciente mensaje del papa León XIV dirigido a los comunicadores, en el que los exhortó a “desarmar las palabras” para evitar que la comunicación se convierta en una herramienta de agresión y favorecer, en cambio, el diálogo y la construcción de consensos.

En ese sentido, afirmó que el trabajo periodístico implica una responsabilidad ética vinculada con el respeto por la verdad y la dignidad de las personas. Además, alentó a los medios a no limitarse a la cobertura de conflictos y controversias, sino también a visibilizar experiencias de solidaridad, compromiso social y servicio que con frecuencia quedan fuera de la agenda pública.