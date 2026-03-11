Como la FED, a orillas del Paraná: debuta en Rosario la feria de editoriales independientes Vecina

En Rosario, este fin de semana, de 15 a 21, se hará en el Centro de Expresiones Contemporáneas -los galpones portuarios ubicados a la vera del río Paraná- la primera edición de la Feria Vecina, con catálogos de editoriales independientes de todo el país, con entrada libre y gratuita. Participarán más de noventa editoriales y se realizarán talleres para chicos y adultos, charlas con escritores y conciertos, amén de las consabidas propuestas gastronómicas.

Feria Vecina está organizada por Bernardo Bonacalza, Nicolás Manzi, Facundo Alessi, Valentina Polzicoff y Federico Aicardi, y cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Rosario, que colabora con fondos y con el espacio público. Por la cuenta de Instagram del evento, se anunciarán descuentos en las compras de librerías y bibliotecas populares.

“La feria se financia con aportes del Estado municipal, la venta de los espacios a las editoriales [$ 75.000] y aportes de privados -dice Aicardi a LA NACION-. Viene a ser una producción privada de cinco personas con aportes públicos”. Vecina es descripta como “una Feria de Editores (FED) de Rosario”.

Magalí Etchebarne, Sergio Gaiteri, Javier Núñez, Elena Annibali y Beatriz Vignoli, entre otros, participan de la primera edición de la Feria Vecina

Los escritores Sergio Gaiteri, Javier Núñez, Beatriz Vignoli, Luz Pearson, Federico Ferroggiaro, Cristian Molina y Magalí Etchebarne, entre otros, participarán del evento. Y el domingo a las 17 se presentará un invitado internacional: el filósofo japonés Jun Fujita Hirose, autor de Los indios de Israel. Una lectura de los textos de Gilles Deleuze sobre Palestina (Tinta Limón), que dará la charla “¿Qué nos dice Deleuze sobre Palestina?”.

El sábado a las 16, Pablo Ramos dará una taller de corrección de cuentos; a las 17, se hará la charla abierta “Preguntas sobre el tiempo, desde la filosofía, a partir de la novela Antártida. El viaje de una cobarde [primera mención del Premio Futurock de Novela 2024]”, de Luz Pearson, con la autora y Pilar Spangenberg, Sabine Schlickers, Jazmín Ferreiro y Felipe Nicastro. A las 18, se hará la charla “La literatura y tu vieja”, con Federico Ferroggiaro, Javier Núñez, Marianela Luna y Nicolás Manzi, y las 19, los escritores Magalí Etchebarne y Sergio Gaiteri conversarán con Anabel Barboza.

El domingo a las 16, Laura Oriato y Belén Campero darán un taller de escritura para chicos; a las 17, será el turno de la ponencia del invitado japonés, y a las 18, las escritoras Elena Annibali y Beatriz Vignoli conversarán con el escritor Cristian Molina.