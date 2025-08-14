7 recomendados de arte y cultura para esta semana
La agenda del jueves 14 al miércoles 20 de agosto en Buenos Aires
- Pinceladas y juegos. El MACBA propone Entre manchas y salpicones, veo veo, ¿qué ves?, una exploración pictórica para chicos desde los 4 años. El viernes 15 a las 15, en Av. San Juan 328. Actividad incluida con la entrada.
- Juguemos en el Reino del Revés. Un recorrido lúdico por el universo de María Elena Walsh, en el marco del Día del Niño con funciones continuadas de 30 minutos. Sábado 16 y domingo 17, de 15 a 19, en el Palacio Libertad (Av. Córdoba 1155). Actividad gratuita con cupo limitado. Las entradas se pueden conseguir desde las 14 en boletería.
- Festival infantil. Universo Imaginario llega al espacio Universo San Martín con lecturas, juegos, música y feria del libro infantil. Habrá actividades participativas, espectáculos, gastronomía, libros a precios accesibles y sorteos. El sábado 16, de 14 a 19, en el espacio Universo San Martín (Av. 25 de Mayo 1869, San Martín). Entrada libre y gratuita.
- Exposición. Máquina Teatro: El Periférico de Objetos (1990-2009), retrospectiva del grupo que reinventó el teatro de objetos en la Argentina, con títeres ready-made, instalaciones y reconstrucciones de piezas emblemáticas. Desde el miércoles 20 en el Museo de Arte Moderno (Av. San Juan 350).
- Fotografía. Confluencias, muestra colectiva de siete fotógrafos coordinada por Rodolfo Medina, con curaduría del artista plástico Eduardo Medici. Cada artista ocupa una sala del nuevo Espacio Cultural Marín, en el histórico castillo del Colegio Marín. Se puede visitar hasta el sábado 30, en Lavalle 1854, San Isidro. Entrada libre y gratuita.
- Proyección. El cielo cayendo, exhibición de video del artista Sebastián Díaz Morales. Se inaugura el martes 19 a las 19, en las salas I y II de Arthaus (Bartolomé Mitre 434). Entrada libre y gratuita. Se podrá visitar hasta el 16 de noviembre.
- Exposición. Un final programado, instalación que combina esculturas, videos e instalaciones para construir un tenue paisaje tecnológico y sensible. Presentan Celeste Martínez Abburrá y Marcela González, seleccionadas por la convocatoria del Centro Cultural Recoleta 2025. Inaugura el jueves 14 a las 18; y estará abierta de martes a viernes de 12 a 21 y sábados, domingos y feriados de 11 a 21. En el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930). Gratis para residentes; no residentes mayores de 12 años $6000.
