Pablo Sirvén presentó su libro “Operación Sallustro” en la Feria del Libro

En diálogo con Ceferino Reato, el periodista y escritor Pablo Sirvén presentó hoy en la Sala Adolfo Bioy Casares de la 50° edición de la Feria del Libro Operación Sallustro, una novela que retoma un episodio resonante de la violencia política previa a la última dictadura y lo reescribe en clave de ficción. “Lo fui escribiendo e investigando al mismo tiempo”, explicó el autor, y subrayó el desafío formal de asumir la voz del propio empresario: “Era una audacia tomar la primera persona de Oberdan Sallustro”.

Ese límite lo llevó a construir un segundo personaje, ficticio, que funciona como contrapunto. “Había cosas que yo no le podía hacer decir a Sallustro y que como autor sí tenía que decir”, señaló. Así surge Nahuel Sima, un joven que ingresa a la guerrilla y permite narrar lo que ocurre por fuera del cautiverio, en una estructura que alterna miradas sobre un mismo proceso.

Pablo Sirvén presentó su libro "Operación Sallustro" con Ceferino Reato Santiago Filipuzzi

A lo largo de la conversación, Sirvén repasó el secuestro y asesinato de Sallustro en 1972 y puso el foco en las condiciones en que se llevó a cabo el operativo. “El secuestro estuvo muy mal hecho”, afirmó, y describió la precariedad de la organización, sin logística estable y con decisiones tomadas sobre la marcha. Esa desorganización, sumada a las tensiones internas, aparece como uno de los elementos centrales del libro. En ese punto, Reato destacó el alcance del trabajo: definió a Operación Sallustro como “un libro muy completo y ágil de leer” y valoró la reconstrucción del contexto político y empresarial.

El autor también se detuvo en el contexto de la época, atravesado por conflictos sindicales, gobiernos inestables y una creciente radicalización. “Era un país volcánico”, sintetizó, al recordar una Argentina con baja pobreza y pleno empleo, pero sin estabilidad política. En ese escenario, la figura de Sallustro -al frente de Fiat- ocupaba un lugar clave, no solo en la economía sino también en la sociedad.

"Operación Sallustro" de Pablo Sirvén (Sudamericana, $38.499)

Sirvén insistió en que la novela no se agota en el hecho policial. “No es un libro negacionista de lo que pasó después del 76”, aclaró, y planteó la necesidad de mirar también la violencia previa, porque considera que muchas veces queda relegada en los relatos sobre la década. En esa línea, el libro reconstruye el episodio en detalle y lo inscribe en una trama amplia de disputas políticas, empresariales y sociales.

La conversación también avanzó sobre las consecuencias económicas del caso. Sirvén recordó que Fiat había imaginado a la Argentina como “cabeza en toda la región”, pero que después del asesinato de Sallustro endureció su posición, frenó inversiones y desplazó parte de su centro de gravedad hacia Brasil. Esa deriva, dijo, permite leer el episodio no solo como un crimen político, sino también como una bisagra en la historia empresaria del país.

Sobre el final, la charla se abrió a preguntas del público y derivó en un intercambio sobre el proceso de investigación, y luego, Sirvén firmó ejemplares del libro.