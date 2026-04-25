El libro del año, homenajes a Borges y Bryce Echenique y run run en los pasillos en el segundo día de la Feria

Mientras resuenan las repercusiones por el acto de apertura de la edición 50 de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y se definen cómo serán los accesos por el “show deportivo” de Franco Colapinto de este domingo, en el que estarán cortadas las avenidas aledañas a la Rural, la Feria eligió el mejor libro de un autor o autora argentino publicado en 2025, una tradición que se repite todos los años en una votación a puertas cerradas que tiene lugar el primer viernes del encuentro literario más importante de la región.

"Un hombre", de Juan José Becerra, ganó el Premio de la Crítica Santiago Filipuzzi

El Premio de la Crítica, con un jurado integrado por periodistas culturales, editores y escritores, fue esta vez para Un hombre, de Juan José Becerra, una de las dos novelas breves que forman el díptico publicado por Seix Barral. El libro ganador se vende en combo junto con Dos mujeres, por $33.900, en el stand del Grupo Planeta en el pabellón Verde. Como consignó LA NACION en agosto del año pasado, en Un hombre, un empresario inmobiliario encarna distintos arquetipos -de El Ingeniero a El Coleccionista de Autos, y de El Mecánico a El Parrillero- en un escenario fronterizo, con un elenco que cataloga estereotipos del conurbano bonaerense. Una escena sensual, veraniega y nocturna, conecta a las protagonistas de una novela con el de la otra. En ambas, los narradores sazonan las historias con reflexiones existenciales, sociológicas, estéticas.

“Me alegró la tarde el reconocimiento de los críticos y, también, me avergüenza: ¿y si se equivocaron? -dijo a LA NACION con su característico humor Becerra-. Venía invicto como perdedor de concursos. Cuando era joven salí segundo en dos concursos nacionales de cuentos y en uno de novela. Un poco menos joven, mandé al concurso de Freixenet, en el que el premio era una plata más un voucher para cenar en el restaurante que el ganador quisiera. Yo había elegido anticipadamente El Bulli, de Ferrán Adriá, que estaba de moda, pero salí segundo, y cené en mi casa. Todos los que me ganaron, dejaron de escribir. Y hace diez años fui a Oviedo, donde se dirimía el Premio Tigre Juan entre la novela Nemo, de Gonzalo Hidalgo Bayal, y mi novela El espectáculo del tiempo. Ni Gonzalo ni yo sabíamos quién iba a ganar, hasta que el jurado dijo: “Ganador: Gonzalo Hidalgo Bayal”. Me invitaron a hablar como banda soporte, y dije: ‘Como dijo Carlos Reutemann después de perder el campeonato de Fórmula 1 de 1981 en el circuito de Las Vegas: ‘era ahora o nunca. Fue nunca’”. Me duele perder ese invicto". El autor, que ganó el premio en “primera vuelta”, recibirá un cheque por $1.200.000 y una plaqueta conmemorativa en un acto que tendrá lugar en la Feria el 2 de mayo.

"Borges, la colección" Fabian Malavolta

El segundo día de puertas abiertas al público reunió varias presentaciones destacadas a la misma hora: las 19, el primer time de la Feria porteña. A sala llena, en la Hernández, la de mayor capacidad de la Rural, Alejandro Guillermo Roemmers y Alejandro Vaccaro presentaron el libro Borges. La colección, junto con Roberto Alifano. Antes de la charla, Martin Wullich definió el volumen como “un libro que dialoga con la memoria”. Y agregó: “Reúne más de 30 mil piezas del Borges menos transitado. Es una colección viva, como le hubiera gustado al propio Borges. Hace muchos años, los autores se encontraron y empezaron a construir juntos esta colección. El libro propone volver a Borges desde otro lugar, a 40 años de su desaparición física”.

Alifano, que trabajó junto a Borges “hasta el último día que estuvo en Buenos Aires, celebró el trabajo conjunto de ambos autores. ”Han reunido una colección asombrosa -dijo-. ¡Qué no tienen de Borges! Todo está aquí, desde sus cartas hasta sus primeros escritos. Como colaborador de Borges conservo gratos recuerdos. Era un ser literario un ser que vivía en función de literatura. Tuve la felicidad de acompañarlo hasta el último día que permaneció en Buenos Aires y de traducir junto a él varios libros. Sin duda, Borges se hubiera alegrado muchísimo con esta maravilla, un volumen formidable".

Luego, Vaccaro agradeció el “placer supremo de estar en la Feria del Libro presentando un nuevo hijo”. “Uno los escribe, los crea, los educa y después los suelta para que hagan su vida -continuó-. Esta colección empezó hace más de 50 años juntando sus cosas. Soy un coleccionista involuntario. Un día miré la biblioteca y me di cuenta de era coleccionista. Un hecho trascendental en la colección sucedió cuando hace muchos años le propuse sumarse a Alejandro Roemmers. No hubiera podido ampliar esta colección sin él”.

Antes de ceder la palabra al impulsor del proyecto, Vaccaro anunció las actividades que ambos compartirán en Ginebra en la fecha exacta de la muerte de Borges (14 de junio) con una visita a la tumba donde descansan los restos del gran poeta en el cementerio de Plainpalais y una jornada de homenaje. “Hace 20 años, los tres dimos una charla y presentamos una muestra en la biblioteca de Alejandría en Egipto”, recordó antes de cerrar su participación con una inquietud que comparte con Roemmers: “¡Qué extraño que Buenos Aires, que es capaz de cerrar calles por un automovilista, todavía no tenga una museo Borges. Ese es último sueño por cumplir. Queremos que esta colección esté a disposición del público e investigadores". Lo escuchaban atentos entre el público Laura Rosato y Germán Álvarez, directores del Centro de Estudios Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional.

“Queremos que Borges tenga en Buenos Aires el lugar que le corresponde. La ciudad le debe un lugar. Esperemos que este libro ayude a conseguirlo”, retomó Roemmers luego. La segunda parte del acto estuvo dedicada a la presentación del nuevo libro del autor de El regreso del joven príncipe, entre otros títulos, la antología poética Todo lo inolvidable. El encuentro cerró con un brindis en el hall de la sala Hernández.

La referencia de Vaccaro al corte de calles en la zona por el roadshow de Colapinto el domingo fue uno de los comentarios del día en los stands de los sellos grandes, pequeños y medianos. Los editores y encargados comparten la preocupación de que, al quedar abierta para el ingreso el público solamente la puerta de Av. Santa Fe 4201, asista menos gente que lo que suele recibir la Feria un domingo. Fue un tema que también se dijo sobre el escenario durante la noche del jueves, en la inauguración. Expresó la preocupación la periodista María O’Donnell, moderadora del diálogo entre Gabriela Cabezón Cámara, Selva Almada y Leila Guerriero. En primera fila estaba el jefe de gobierno porteño Jorge Macri.

En los pasillos de la Feria hoy todavía se escuchaba el run run del acto inaugural. Muchos de los editores que habían asistido seguían comentando la demora del arranque y del concierto de Fito Páez y las reacciones de buena parte del público a favor y en contra del secretario de Cultura, Leonardo Cifelli.

Pero en los pasillos de la Rural también se comentan buenas noticias: por ejemplo, que el libro de cuentos de Samanta Schweblin, El buen mal, que ganó recientemente el millonario premio Aena, se vende como pan caliente en el stand del grupo Penguin Random House. Ya tuvieron que reponer ejemplares varias veces. En tanto que en el de Planeta, vecino en el Pabellón Verde, los más pedidos son 76, el nuevo libro de Felipe Pigna, y Montoneros, de María O’Donnell.

En los pasillos de los pabellones de los grandes grupos los visitantes se cruzan con escritores. Famosos o no tanto. Ayer charlaban animadamente el autor y periodista italiano Andrea Bajani y Leila Guerriero, un rato antes de la presentación del libro El aniversario, que le valió el premio Strega. A las 19, también en el prime time, ambos conversaron sobre el proceso de escritura y otras cuestiones en la sala Victoria Ocampo del Pabellón Blanco.

Este viernes comenzó el XIX Festival Internacional de Poesía con mesas y lecturas en el Pabellón Blanco. Y, a la misma hora que se rendía homenaje a Borges en la sala Hernández, en la Tulio Halperín Donghi, en el Pabellón Azul, Perú, país invitado de honor de la Feria, recordó a Alfredo Bryce Echenique en la charla “Tantas veces Bryce”. Participaron Alonso Cueto, Giovanna Pollarollo y Renato Cisneros, coordinados por Federico Jeanmaire. Todos, incluido el autor argentino, resaltaron el buen humor, el buen paladar y el ingenio de Echenique.