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7 recomendados de arte y cultura para esta semana
La agenda del 15 al 21 de octubre en Buenos Aires
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LA NACION
- Subasta solidaria. Más de treinta obras de arte se subastarán hoy a las 19 en Galería Azur (Arroyo 981), a beneficio del Museo Sívori. Entre los lotes, que parten de una base de 650 dólares y también pueden verse online, se destacan un conjunto de pinturas tempranas de Gabriel Chaile; un par de esculturas de Elba Bairon; un calado de gran formato de Andrés Paredes; una acuarela de Jorge Macchi; pinturas de Juan José Cambre y Amadeo Azar; un tríptico de Flavia Da Rin; una tinta de Mirtha Demisache y una pieza de arcilla de Luciano Giménez, artista premiado en la última edición de arteba.
- Macciò en Vasari. Hoy a las 19 se inaugura en Vasari (Esmeralda 1357) Las vueltas del lápiz, exposición individual de Rómulo Macciò que abarca un importante conjunto de dibujos que forman parte del libro Choripzus, publicado en 1970. Entrada gratis.
- Homenaje a Libertad Demitrópulos. Este viernes, desde las 14, en el Malba (Av. Figueroa Alcorta 3415), las escritoras e investigadoras Florencia Abbate, Nora Domínguez, Alejandra Nallim, Ana Gallego Cuiñas (que participará a distancia), Loreley El Jaber, Paula Bianchi, Laura Destefanis, Estefanía Di Meglio, María Vicens, Alejandra Marino, Marcela Marcolini y la poeta Mónica Sifrim participarán de las jornadas en homenaje a Demitrópulos. La programación completa se puede consultar en este enlace.
- Literatura Argentina. Continúan hasta este viernes las IX Jornadas de Literatura Argentina de la Universidad del Salvador, “Las literaturas frente a los autoritarismos, genocidios, dictaduras y guerras”, en la Facultad de Filosofía, Historia, Letras y Estudios Orientales de la USAL (Tucumán 1845) y en el Museo Escenográfico “La Bótica del Ángel” (Luis Sáenz Peña 543). El 50° aniversario del golpe de Estado en la Argentina es el eje convocante del encuentro organizado por los investigadores del proyecto Escrituras Fronterizas de la Literatura Argentina.
- Centenario de Don Segundo Sombra. El viernes, en la sede de la Facultad de Filosofía y Letras de la USAL (Tucumán 1845), tendrá lugar una jornada en homenaje al centenario de Don Segundo Sombra, de Ricardo Güiraldes. La apertura será a las 10.30 en el Aula Magna, con la presencia de Claudia Pelossi, decana de la Facultad, y la escritora y académica María Rosa Lojo. Luego disertarán Mercedes Giuffré, Lucía de Leone y Candela Bentancor.
- Pombo en Barro. El sábado a las 15 abre al público en Barro (Caboto 531) la muestra Querido Teto: Sin comentarios, de Marcelo Pombo. Entrada gratis.
- Circuito San Telmo. El viernes a las 19, con una exposición colectiva, la galería platense NN abrirá al público su primer espacio en Buenos Aires, en Bolívar 646. Y el miércoles a las 19, Andrés paredes inaugurará su muestra Armadura de seda en Cott (Perú 973). Ambas con entrada gratis.