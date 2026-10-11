Subasta solidaria: “una oportunidad única” para celebrar el día internacional de los amigos de museos

“Queremos que el Sívori sea nuestra Serpentine Gallery en Buenos Aires”, dijo Claudia Akian, miembro de la asociación de amigos del museo ubicado frente al Rosedal de Palermo, al presentar las 37 obras que se subastarán el jueves a las 19 en Galería Azur (Arroyo 981), donde se exhiben hasta entonces. Incluso hoy, cuando se celebra por primera vez el Día Internacional de los Amigos de Museos, y el feriado de mañana, de 14 a 18.

Entre los lotes, que parten de una base de 650 dólares y también pueden verse online, se destacan un conjunto de pinturas tempranas de Gabriel Chaile; un par de esculturas de Elba Bairon; un calado de gran formato de Andrés Paredes; una acuarela de Jorge Macchi; pinturas de Juan José Cambre y Amadeo Azar; un tríptico de Flavia Da Rin; una tinta de Mirtha Demisache y una pieza de arcilla de Luciano Giménez, artista premiado en la última edición de arteba.

Algunas de las obras que se exhiben hasta el jueves en Galería Azur Gentileza Amigos Sívori

“Es una oportunidad única de encontrar obras históricas que no están en el mercado. Los fondos se destinarán a apoyar el desarrollo y la programación del año, como hicimos con las muestras del museo de este año: la de Jorge Macchi, que fue muy importante, y las actuales de Alejandra Seeber y Agustín Riganelli”, destacó Abel Guaglianone, presidente de la asociación reactivada en 2025 por la directora del museo, Teresa Riccardi. “Esta ayuda es un lujo -opinó esta última-, porque permite consolidar la afecta contemporánea y que la colección se pueda ver bien”.

"Fancy Mona", de Edgardo Giménez, se rematará con una base de 1800 dólares Gentileza Amigos Sívori

Inaugurado en 1938, desde 1996 el museo tiene su sede frente al Rosedal, en el Parque Tres de Febrero, en un edificio que integra el jardín como patio de esculturas. Aloja un patrimonio de unas 4000 obras de arte argentino de los siglos XX y XXI, reunidas a partir de los antiguos Salones de Pintura, Escultura y Grabado y de compras y donaciones posteriores, e impulsa una programación de exposiciones temporarias de arte moderno y contemporáneo.

"Queen Mess" (2025), de Jessica Trosman, se subastará con una base de 4800 dólares Gentileza Amigos Sívori

“Es fundamental hacer hincapié en la sinergia entre lo público y privado. El museo es un espacio de encuentro, donde se ofrecen talleres para chicos los sábados y domingos”, destacó Carolina Pinciroli, cocuradora de la muestra junto con Nicole Moisés. Para colaborar con esas iniciativas, las galerías y algunos artistas cedieron a la institución sus porcentajes de las obras ofrecidas en esta subasta solidaria.

"El museo es un espacio de encuentro", destaca Carolina Pinciroli, cocuradora de la muestra Gentileza

Desde el sitio amigodelmuseosivori.com.ar, los menores de 35 años pueden hacerse amigos en con una cuota mensual de $2000. Los mayores de esa edad, por $15.000 mensuales o $100.000 por año. Esa colaboración les permite entrar gratis al museo todo el año con un acompañante, participar de las inauguraciones de las muestras y de encuentros artísticos y culturales exclusivos para los amigos y tener un 10% de descuento en el restaurant del museo.

Intervención de Jorge Macchi en el jardín del Sívori, durante su reciente muestra Soledad Aznarez

Para agendar:

Subasta anual a beneficio del Museo Sívori, el jueves 15 de octubre a las 19 en Galería Azur (Arroyo 981). Allí se exhiben hasta el jueves: hoy y mañana de 14 a 18, y desde el martes de 12 a 19.