7 recomendados de arte y cultura para esta semana
La agenda del 18 al 24 de junio en Buenos Aires
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LA NACION
- Una “bandera viviente”. El sábado, Día de la Bandera, el artista Alfredo Segatori impulsará en La Boca una performance colectiva con personas intervenidas con los colores del emblema patrio. Los participantes se reunirán a las 16 en la Galería Social Rimini (Necochea 1234) y marcharán hacia la nueva galería del artista (Magallanes y Av. Pedro de Mendoza, primer piso). Con DJ sets y tango se inaugurará allí La Boca 5.0, instalación que recreará la vida cotidiana de los antiguos conventillos. Para participar de la performance, escribir a exabruptodecolor@gmail.com.
- Inauguración en Malba. Una semana después de haber inaugurado la muestra Dan Flavin: luz color y espacio, en el museo de Barrio Parque (Av. Figueroa Alcorta 3415) presentará hoy con entrada gratis El árbol de la vida y la abundancia, exposición de Abel Rodríguez/Mogaje Guihu, uno de los primeros artistas indígenas en ingresar al circuito internacional del arte. Hasta el 23 de agosto, con curaduría de Adriano Pedrosa y Leandro Muniz, del Museo de Arte de San Pablo (MASP).
- El borde de sí mismo. Así se titula el ciclo de teatro que plantea ensayos en cruce con las artes visuales en el museo Moderno, con curaduría de Alejandro Tantanian. En su quinta edición, como parte del programa anual Habitando el futuro, se presentará Primera palabra, del Grupo BESA, desde el viernes hasta el domingo en distintos horarios, en Avenida San Juan 350. Entradas: $7000 (a la venta en boletería y EntradasBA).
- Arte y música. En el marco de la muestra de Valentina Sava, Perder el glamour, la galería Miranda Bosch (Montevideo 1723) presentará mañana de 18 a 20 un DJ set a cargo de Perros Románticos, con estilos como el electro, el techno, el indie dance y la presencia de vocales en español. Entrada gratis.
- Diseño argentino. Tras su presentación en la Semana de Diseño de París 2025, el colectivo Trazo Cero abrirá mañana al público en Buenos Aires su primera muestra colectiva, curada por Vivian Urfeig. En las salas vidriadas del Edificio Cassará (Av. de Mayo 1190), los diseñadores argentinos desplegarán luminarias, accesorios, alfombras, objetos y piezas impresas en 3D. Hasta fines de agosto, los viernes y sábados de 16 a 20, con entrada gratis e inscripción previa.
- 97 años del nacimiento de Ana Frank. El Centro Ana Frank América Latina (Superí 2647) realizará el sábado 20 de junio una nueva edición de Museo Abierto. De 14 a 20, el público podrá recorrer la recreación del Anexo Secreto de Ámsterdam, participar de visitas guiadas a cargo de jóvenes voluntarios, asistir al testimonio de la sobreviviente del Holocausto Ruth Marshall y a un conversatorio sobre el legado de Ana Frank junto a representantes de Abuelas de Plaza de Mayo y La Garganta Poderosa. La entrada consiste en un alimento no perecedero destinado a esa organización social.
- Recuerdo a Borges. El jueves a las 18.30, se realizará el conversatorio Borges y el humor, con la participación de Rep y Sylvia Iparraguirre, coordinado por Lucas Adur. Al día siguiente, a la misma hora, se presentará el espectáculo poético-musical La otra vereda, a cargo de la compañía La Funes, con dirección musical de Charlie Rossi. La entrada es gratuita y no requiere inscripción previa; el ingreso será hasta agotar la capacidad de la sala. En la Biblioteca Nacional Mariano Moreno.
LA NACION
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