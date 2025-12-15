Monet inmersivo: solo un divertimento para selfies con temática artística

La muestra Monet inmersivo que se inauguró hoy y se presenta hasta el 18 de febrero en el Centro de Experimentación del Teatro Colón hay que tomarla como una propuesta con intenciones didácticas, inspirada en el pintor impresionista. Se ingresa por una escalera decorada con flores plásticas, luego hay un momento destinado a sacarse fotos en un puente similar al jardín de Giverny y allí nomás se puede interactuar con una actriz que interpreta a Camille, esposa y musa del artista. Le siguen más puntos selfie en decorados como los de las ferias, para luego mirar en tres salas una especie de documental proyectado en las paredes y el piso, donde a veces también hay cascada floral con mariposas.

Las animaciones florales bañan las paredes y el suelo del CETC, en los desniveles del subsuelo del Colón Tadeo Bourbon

El espacio tiene sus propias dificultades, desniveles y columnas que interrumpen la visión. Los puffs para recostarse tal vez no sean lo más recomendado, ya que en posición horizontal se ve el techo surcado de cables y tubos de ventilación, mientras que el atractivo está en los laterales; es preferible ubicarse en los bancos para seguir las animaciones, que con espíritu pedagógico explican el abecé del impresionismo.

La música clásica da un respiro, pero un locutor lee frases que alguna vez dijo Monet mientras la silueta del pintor se mueve entre pomos de colores. Si llega la inspiración, está próxima la sala de dibujo, donde se pueden calcar figuras con crayón. Y en el final, los cascos de realidad aumentada (no tienen la mejor definición, tampoco las reproducciones de la entrada) le dan literalmente una vuelta a la experiencia, que tiene tickets a la venta desde $ 30.000.

Un puente que alude al "jardín de Giverny", otro punto selfie del recorrido Tadeo Bourbon

Para apreciar la pintura de Monet y los impresionistas es bueno saber que el museo de Bellas Artes dedica una sala completa al arte francés donde cuelga Le Pont d’Argenteuil, uno de los dos lienzos originales de Claude Monet exhibidos allí. Frente al cuadro, al instante, se puede sentir una súbita emoción. La entrada al museo es gratuita.