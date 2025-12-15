Monet inmersivo: solo un divertimento para selfies con temática artística
Un paseo con proyecciones, escenarios para sacarse fotos y contenidos didácticos que se quedan en el abecé del impresionismo
- 2 minutos de lectura'
La muestra Monet inmersivo que se inauguró hoy y se presenta hasta el 18 de febrero en el Centro de Experimentación del Teatro Colón hay que tomarla como una propuesta con intenciones didácticas, inspirada en el pintor impresionista. Se ingresa por una escalera decorada con flores plásticas, luego hay un momento destinado a sacarse fotos en un puente similar al jardín de Giverny y allí nomás se puede interactuar con una actriz que interpreta a Camille, esposa y musa del artista. Le siguen más puntos selfie en decorados como los de las ferias, para luego mirar en tres salas una especie de documental proyectado en las paredes y el piso, donde a veces también hay cascada floral con mariposas.
El espacio tiene sus propias dificultades, desniveles y columnas que interrumpen la visión. Los puffs para recostarse tal vez no sean lo más recomendado, ya que en posición horizontal se ve el techo surcado de cables y tubos de ventilación, mientras que el atractivo está en los laterales; es preferible ubicarse en los bancos para seguir las animaciones, que con espíritu pedagógico explican el abecé del impresionismo.
La música clásica da un respiro, pero un locutor lee frases que alguna vez dijo Monet mientras la silueta del pintor se mueve entre pomos de colores. Si llega la inspiración, está próxima la sala de dibujo, donde se pueden calcar figuras con crayón. Y en el final, los cascos de realidad aumentada (no tienen la mejor definición, tampoco las reproducciones de la entrada) le dan literalmente una vuelta a la experiencia, que tiene tickets a la venta desde $ 30.000.
Para apreciar la pintura de Monet y los impresionistas es bueno saber que el museo de Bellas Artes dedica una sala completa al arte francés donde cuelga Le Pont d’Argenteuil, uno de los dos lienzos originales de Claude Monet exhibidos allí. Frente al cuadro, al instante, se puede sentir una súbita emoción. La entrada al museo es gratuita.
Otras noticias de Arte y Cultura
Proyecto Cyrano. La Alianza Francesa lanza un programa de formación premium que volverá a traer a Houellebecq a Buenos Aires
Hay polémica por el Hay Festival. Laura Restrepo y otros escritores cancelan su asistencia por la participación de la Nobel María Corina Machado
Entre el bosque y el mar. Lanzan Pinamar Contemporáneo, un nuevo programa de obras de arte en el espacio público
- 1
La nostalgia puede ser una voz infantil
- 2
Se entregaron los premios ADEPA 2025 a la excelencia periodística: LA NACION, el medio más galardonado
- 3
Entre el bosque y el mar: lanzan Pinamar Contemporáneo, un nuevo programa de obras de arte en el espacio público
- 4
Darío Lopérfido: “Ante la enfermedad aparecen todas las sensaciones mezcladas: la furia, la tristeza, la alegría”