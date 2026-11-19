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7 recomendados de arte y cultura para esta semana
La agenda del 19 al 25 de noviembre en Buenos Aires
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LA NACION
- Gallery en San Telmo y La Boca. El sábado de 14 a 20 se realizará el último circuito gratuito del año. Participarán 15 espacios y habrá cuatro recorridos guiados, además de visitas para conocer el street art y la arquitectura de ambos barrios, y un After Gallery en Galería Towpyha (Piedras 986). Todas las actividades con inscripción previa en pintagallery.art.
- Central Affair. Hoy, de 18 a 21, se inaugurará la 12a edición de muestras en la “galería de galerías”, con entradas por San Martín 954 y Florida 971. Entre otras, la de Germán Wendel en Aura, maría Cuneo en Acéfala, Sebastián Bona en Luogo y Mariano Giraud en Fan. Entrada gratis y una hora de estacionamiento gratuito en San Martín 969.
- Espacios en diálogo. El sábado, de 17 a 21, Martín Churba, Anabela Pérez y Hernán Salamanco presentarán sus obras con música en vivo y talleres abiertos en Sebastián Elcano 574, Acassuso. La iniciativa, impulsada por Churba junto a Gabriel Del Campo, Herlitzka & Co. y Ricardo Paz, se reanudará del miércoles 25 al sábado 28. Con entrada gratis, en caso de lluvia se posterga para el día siguiente en el mismo horario.
- Gaspar Libedinsky en Torre Macro. Hasta el 26 de febrero se exhibe en Torre Macro (Avenida Eduardo Madero 1172) Diorama, exposición que propone una inversión del orden habitual de las cosas: objetos humildes y cotidianos, concebidos para limpiar, servir y permanecer en los márgenes, abandonan su función para ensayar otras existencias. De lunes a viernes de 10 a 18, con entrada gratis.
- La poesía del Martín Fierro. El domingo a las 18.30, en el Museo de Arte Popular José Hernández (Avenida del Libertador 2373) se presentará “Como el ave solitaria” un espectáculo que pondrá en escena la poesía del Martín Fierro. En el marco de los 140 años de la muerte de su autor, José Hernández, se recorrerán distintos momentos de esta obra traducida a más de setenta idiomas, con interpretación de Juliette Massouh y la dirección musical y guitarra de Charlie Rossi. Entrada: bono voluntario de entrada a museos de la Ciudad de Buenos Aires. Se suspende por lluvia.
- Conferencia en el Museo Mitre. Hoy a las 18, en San Martín 336, se realizará la conferencia “Variabilidad grafológica en la escritura de José de San Martín y Matorras. La grafología como transversalidad de la historia”, a cargo del especialista Marcelo Rubens Rípoli. La disertación invita al público a descubrir cómo la escritura también refleja el paso del tiempo, las circunstancias de vida y la identidad de una figura histórica fundamental. Entrada gratis.
- Multiverso. Hoy a las 19 en Río Patio Cultural (Río de Janeiro 28, Caballito), el ciclo de poetas sub 35 realizará su penúltimo encuentro del año. Habrá lecturas de Marcos Porrini, Manuela Sekzer, y Gonzalo Witte y se presentará Poesía reunida (2006/2026), libro de Alejandro Schmidt, editado por Recovecos y Cartografías. Será presentado por el editor Pablo Dema, con lecturas de Griselda García, Patricio Foglia, María Pita, y Cami Mermet.