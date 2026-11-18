A los 79 años, en la ciudad de Rosario, falleció este lunes la escritora Concepción Bertone. En los últimos meses, su estado de salud se había agravado y estaba internada en una clínica rosarina, al cuidado de un grupo de poetas y amigas. Había nacido el 23 de abril de 1947 y cursó estudios en la Facultad de Humanidades y Artes en la Universidad Nacional de Rosario y en la Alianza Francesa.

“Mi abuelo italiano y mi padre eran obreros de la construcción -contó-. Mi nombre verdadero es Concepción del Carmen Aversa, pero cuando comencé a publicar lo hice con mi apellido de casada, quizá porque era muy joven. No me arrepiento ya que es el apellido de mis dos hijos varones y de mis tres nietos, también varones”.

Publicó su primer poemario, De la piel hacia adentro, en 1973; El vuelo inmóvil, en 1983; Citas, en 1993, y Aria Da Capo, en 2006. Gracias a una beca de la Secretaría de Cultura de Santa Fe, compiló la antología Las Cuarenta. Poetas santafesinas 1922-1981. Tradujo Quince proposiciones falsas contra Dios, del estadounidense Jack Spicer, y colaboró con Estela Figueroa en la primera edición de la obra poética completa de su amado Juan Manuel Inchauspe (en la antología 200 años de poesía argentina, Jorge Monteleone seleccionó de Bertone su “Elegía para Juan Manuel Inchauspe”). Sigue inédito su libro Esperando la nieve.

Varios de sus poemas fueron publicados en diarios y revistas. En Sonidos de Rosario se la puede escuchar leyendo algunos de sus textos. Por muchos años, dio talleres de escritura. Fue invitada en varias ocasiones al Festival Internacional de Poesía de Rosario y, en 2010, al Festival Internacional de Poesía de Buenos Aires.

“Es mi manera de estar en el mundo desde que tuve conciencia y más vitalidad que razón para comprenderlo -dijo sobre su lazo con la poesía a Gustavo Tisocco, para el blog Mis poetas contemporáneos-. Es mi forma de respirar, lo ilimitado de mi interioridad, mi ADN, eso que devino en mí desde mi raíz y que me permite ser lo que sencillamente soy”.

“En Concepción Bertone la identidad se construye más directamente con relación a la herencia de los maestros, no sin revisar las filiaciones iniciales: nada queda hoy del lazo que la unía a Mario Benedetti y muy poco del que la ligaba a Ernesto Cardenal -escribió la crítica literaria Analía Gerbaudo-. La apuesta por la escritura ‘como homenaje a la poesía y a los poetas’ se extrema en Citas y en Aria da Capo pero ya había madurado en El vuelo inmóvil: un poemario donde prevalece la afirmación y la palabra que explota las paradojas; los versos que elaboran definiciones a partir de hipérboles, de cuidadosas selecciones de adjetivos, imágenes y envíos que llevan a César Vallejo, Vallejo, Beatriz Vallejos, Albert Camus, Octavio Paz, Walt Whitman, Eugenio Montale, Jorge Luis Borges, entre otros”.

“Concepción, mi maestra de ética en la poesía, me hiciste más humana, me ayudaste a comprender que vamos detrás de nuestra obra, que ese es nuestro lugar, y que al verso lo corto según respiro, según vivo, porque ‘una escribe como vive’, me dijiste -sostiene la poeta Adriana Borga-. Concepción, mi amiga, mi hermana, a veces un poco madre. Siempre abriéndome la puerta de tu casa a la hora que fuera, siempre un lugar en tu mesa, siempre dispuesta al diálogo sincero, siempre un poema de tus maestros y maestras para comprender mejor el mundo que vivimos fuera o el que llevamos dentro. Siempre poeta y poesía, para los pares y para quienes no fueran escritores también. Siempre cariñosa, hasta cuando ya no sabías de tiempos y espacios. Gracias. Y si existe la reencarnación, que volvamos a compartir este profundo cariño. Gracias Poesía por haberme dado a Concepción”.

“Fue una de las grandes y queridas poetas de Rosario, deja un legado importante en el país. Discípula de Aldo Oliva y admiradora de los poetas italianos de posguerra. Nos recuerdo en su casa, alrededor de su mesa, Cecilia Micetich, Leandro llull, Diego Tejedor, Marta Ortiz, Tona Taleti y yo. Debatiendo, analizando poemas entre mate y mate. Tenía una mirada profunda, rígida y tierna al mismo tiempo. Me habilitó para todo lo que vendría después en mi vida cultural. Estaré siempre agradecida con Pochi”, dice a este diario la escritora Alejandra Méndez Bujonok.

En redes sociales, escritoras como Beatriz Vignoli, María del Carmen Colombo, María Teresa Andruetto, Graciela Cros, Catalian Boccardo, Griselda García y María Mascheroni despidieron con calidez a Bertone.

Un poema de Concepción Bertone

Cobardía moderna

Llueve con sol. A rachas hilos ambarinos

y un paraguas que me recuerda a Matisse

achacoso en la cama,

recortando papeles. El paso

del pincel explosivo a la gracia

que contrasta con la rebelión

de la paz del collage. Eso pasa en la calle,

también en mi depresión privada que observa:

la hierba mojada, la nube baja, la fraterna

relación del cordón inmóvil

con la mujer del paraguas, que corre

hacia la esquina donde su niño juega

como un hado tremendo juega

con el mundo y nosotros.