Para su primer libro de ensayo, Conversación con la oscuridad. Teorías, intuiciones y escritura del miedo (Páginas de Espuma, $ 35.000), la escritora Mariana Enriquez trabajó con las profesoras universitarias Inti Soledad Bustos y Érica Durante, estudiosas de su obra que recopilaron clases magistrales en universidades, cursos virtuales, charlas e incluso un encuentro de la autora con el streamer Martín Cirio. “Es un compendio de todo lo que vengo pensando acerca de mi escritura de terror y aledaños, un libro Frankenstein”, lo describió.

"Conversación con la oscuridad", de Enriquez, tiene en la tapa una obra de Lula Mari

“Ustedes me conocen todos -dijo en una rueda de prensa este miércoles, en el primer piso del bar Los Galgos, tomando un café con leche bien cargado para reponer fuerzas tras una salida nocturna con sus amigas Nora Lezano y Lala Toutonian-. Hace relativamente poco que puedo tener un ingreso de dinero de la literatura, después de que la gente se interesara por mí, a la salida de la pandemia”. A partir de entonces, la autora, que actualmente reside en Launceston, Tasmania, se convirtió en una referente internacional de la ficción de terror. Se quedará en la Argentina hasta mediados de diciembre.

Enriquez y Bustos ordenaron en un cuerpo de “cinco vértebras” los núcleos teóricos del material, en secciones que van del gótico latinoamericano a la “fractura expuesta del trauma” en cuerpos y subjetividades, sin perder de vista las tradiciones del género de terror y “tratando de mantener la espontaneidad y la heterogeneidad”, destacó la autora. Tiene cincuenta páginas de notas (sobre algunos de sus cuentos, centros clandestinos de detención, escritores, políticos, series y conceptos como gore o slasher) y, al final, fotos suyas de tumbas, reliquias, casas abandonadas y santuarios populares.

“Hay dos cosas que me interesan al pensar y comunicar el terror o la ficción oscura -dijo-. Por un lado, que es un género en sí mismo y no una metáfora de la realidad. Por otro, que inevitablemente habla de la realidad, porque es un género muy contemporáneo y popular. En el libro quería ver cómo se hace desde la Argentina, desde mi lectura, desde mi traducción”.

Según Enriquez, los escritores latinoamericanos de su generación tienen en común historias de “traumas” originados por la violencia política y, además, diversos consumos culturales. “Todos vimos a Spielberg, todos leímos a Stephen King, todos vimos telenovelas venezolanas, además de vivir procesos de transición de la violencia política, donde todo el mundo queda culo por arriba y sale hacia el neoliberalismo; todos somos hijos de eso”. Espera terminar este verano dos novelas: una vinculada con el espiritismo (“pero no va hacia López Rega ni nada”, advirtió) y otra con el arte.

“Encontré la narrativa de horror en nuestra oralidad, no solo en nuestras leyendas y supersticiones, sino también en el modo de contar lo siniestro, en los relatos de la salida de la dictadura y en la ficción política macabra, como ‘Esa mujer’, de Rodolfo Walsh, que está más cerca de La condesa sangrienta de Alejandra Pizarnik que de sus propios libros de no ficción -reveló-. O en una novela como El arma en el hombre, de Horacio Castellanos Moya”. También elogió los trabajos de Mariana Eva Pérez y Mariana Tello Weiss: “Las Marianas son lo más”.

“Me fui del país, hace dos años, porque tenía ganas de irme por un proyecto personal, porque lo venía pensando y porque fue el momento -contó-. Quiero decir, lo que puede pasar ahora en este proceso no me preocupa mucho, más bien me interesa. Por ahora, lo que estoy escribiendo está relacionado con la Argentina, porque la literatura es lentísima. Pero me interesa ver cómo funciona la distancia, capaz hace que los textos sean menos interesantes para los demás, pero más interesantes para mí. A lo mejor llega un momento en que no es que lo dije todo, pero podría aburrirme. Pero nadie se muda para cambiar la perspectiva de la literatura”.

Enriquez, en la charla con los periodistas Soledad Aznarez

Enriquez cree que la Argentina actual sigue proveyendo materiales para el terror: los niños que viven en la calle, la violencia contra las mujeres, el desamparo de los ancianos. “Me crié en redacciones y ahí te das cuenta cuando pasa una violencia que tiene una narrativa social simbólica con otro peso -sostuvo-. Además de la posdictadura, para mí fue muy importante la desaparición de Miguel Bru, porque era mi compañero de facultad; era algo que pasaba en democracia y nos pasaba a mí y a mis amigos; ahora, los casos de violencia, como los asesinatos de las tres chicas en Florencia Varelo o el asesinato de la maestra rural en Corrientes. ¿Por qué se llevaron la mano? Automáticamente, mi cabeza me lleva a pensar en Jack el Destripador. En ese sentido se arman las narrativas: no es solamente denunciar sino empezar a ver cuáles son las correspondencias”.

Para la autora de Archipiélago, el humor y el terror son bastante parecidos. “Pueden decir cosas que no se pueden decir de otra manera -afirmó-. La comedia te permite ir muy lejos respecto de lo que podés nombrar, de qué te podés reír, no solo de vos mismo, sino de tu sociedad, de atrocidades que ocurren, porque estás en el código de la comedia y es un momento de liberación. Y el terror también es un momento de carnaval; el carnaval es la máscara de la risa, pero también la máscara de la muerte, la máscara del diablo de la picaresca”.

Consultada por LA NACION sobre las polémicas sobre el uso de inteligencia artificial en obras premiadas en concursos literarios, dijo que, como escritora, no le interesa la IA generativa. “Espero que a la mayoría de los escritores les pase lo mismo, o sea, que digan ¿para qué quiero una herramienta que haga este proceso que es lo que me gusta hacer a mí? Con todos los problemas que tiene hacerlo. Pero entiendo que no todos los escritores escriben por ese motivo; muchos escriben para publicar y entiendo también que a muchos lectores probablemente no les importe, hay lectores que quieren una ficción muy estandarizada o muy de género que hasta hace poco se hacía con un ghostwriter; ahora se elimina al ghostwriter y se usa una máquina. Más allá de que pueda decir ‘hay que ponerse en contra, hay que combatirlo’, no me parece realista, no me parece que vaya a pasar eso. El idealismo no basta. Hay que pensar de otra manera y pensar en qué nos hace personas”.

“No sé cómo se sale de esto. Pero puedo percibir que la IA es como la revolución industrial. Es una bomba atómica en otro sentido, como una erosión lenta de lo que sabemos y lo que conocemos y de cómo hacemos las cosas. Estamos muy preocupados por la literatura, pero en realidad la IA sirve para un montón de cosas: si la IA descubre la cura del cáncer a mí no me importa que no haya más libros. Después vemos cómo reconstruimos los libros, pero primero eliminamos el sufrimiento físico y psicológico”, concluyó, dando pie a un coro de carcajadas.

Una de las herramientas de su método de escritura, dijo, es “tratar de escuchar sin el filtro de lo que me parece correcto o incorrecto acerca de lo que piensan los demás”.

“La literatura es el lugar para cuestionar -puntualizó-. No quiero decirle a la gente cómo tiene que pensar ni si piensa correcta o incorrectamente, si lo que dice está mal o bien. Me interesa observar cómo circula ese discurso en determinado momento material de ese personaje y registrarlo, pero no como diciendo ‘ay, mirá la barbaridad que dice’. Es un tipo de discurso que se usa en el sainete argentino, tipo Made in Lanús, un tipo de literatura que a mí me interesa mucho, se incorporó y con mucha compasión. Trasladar un progresismo un poco prescriptivo a la literatura es un problema porque estás cagando a pedos a la gente, estás retando a los lectores. Los personajes son juzgados por otros personaje, porque es la dinámica de la narración, pero trato de no castigar a la gente por cómo piensa. Es un gran problema, en general y en la literatura”.

Hacia el final del encuentro, afirmó que el Premio Cervantes a la escritora española Cristina Fernández Cubas le parecía “súper justo” y que la ponía muy contenta; también, que la ficción debía dejar de pensar el futuro desde un punto de vista exclusivamente distópico o cataclísmico. Al referirse al éxito de la serie Mis muertos tristes, basada en sus cuentos, dirigida por Pablo Larraín y recomendada por Stephen King, dijo: “A muy poca gente le pasa lo que estoy viviendo, soy consciente de eso, no es que no me doy cuenta; me doy cuenta de que es excepcional y de que tengo que disfrutarlo”.