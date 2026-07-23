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7 recomendados de arte y cultura para esta semana
La agenda del 23 al 29 de julio en Buenos Aires
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LA NACION
- Vacaciones de invierno. Como todos los años, el menú cultural porteño para el receso escolar de invierno es rico y variado: hasta el 2 de agosto hay talleres, visitas participativas, encuentros con autores y lecturas, experiencias inmersivas para compartir en familia y mucho más. La mayoría son con entrada gratuita (algunas requieren inscripción previa vía web) y otras, con entrada paga cuyos montos dependen de cada propuesta.
- Abre La Boca. El sábado, de 12 a 18, vuelve este circuito cultural gratuito para descubrir uno de los barrios con mayor tradición artística de Buenos Aires. Museos, galerías, fundaciones, talleres de artistas y espacios de arte abrirán sus puertas para invitarte a recorrer exposiciones, instalaciones y propuestas para todas las edades. Habrá combis gratuitas para armar un recorrido propio entre los espacios participantes.
- San Telmo Contemporáneo. También el sábado 25, de 14 a 19, nueve galerías de arte y los museos Moderno y Macba participarán de este circuito gratuito en uno de los principales polos de artes visuales de la ciudad. En el Moderno, a las 16 se realizará un recorrido público por las exposiciones junto al equipo de educación del museo. Y durante el día también continuarán los talleres y actividades de vacaciones de invierno, con propuestas para públicos de todas las edades. Más en @santelmocontemporaneo.
- Donaciones y adquisiciones. Desde hoy a las 18 y hasta el 30 de septiembre, el Museo Nacional de Arte Decorativo (Av. del Libertador 1902) exhibirá medio centenar de piezas (muebles, pinturas europeas, tapices, porcelanas orientales, esculturas en mármol, relojes y bronces firmados) que se sumaron a su acervo en los últimos dos años, gracias al compromiso de donantes y mecenas. De 13 a 19, con entrada gratis.
- Doble inauguración. Hoy a las 19 abrirán al público con entrada gratis en Colección Amalita (Olga Cossettini 141) las muestras Reunión en Neocriollo-Colección Marcelo E. Pacheco, curada por Santiago Villanueva, y otra conmemorativa de los diez años del fallecimiento de Nicolás García Uriburu.
- Conferencia. El Museo Mitre (San Martín 336) organiza hoy a las 18 la conferencia “La República Argentina y los Estados Unidos de América. Independencia y Constitución. Padres Fundadores y Padres de la Patria. Hechos curiosos”, a cargo del licenciado Carlos Eduardo Larrosa, responsable del Área de Investigación del museo. Entrada gratuita.
- Vacaciones de invierno en el Museo del Agua. En estas vacaciones, AySA abre las puertas del Museo del Agua con propuestas recreativas especialmente diseñadas para el público infantil y sus familias en el histórico Palacio de las Aguas Corrientes. Las actividades se desarrollarán de lunes a viernes con ingreso por Viamonte 1951 (actividades especiales) y Riobamba 750 (visita guiada al Palacio y Biblioteca).
LA NACION
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