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7 recomendados de arte y cultura para esta semana
La agenda del 26 de noviembre al 2 de diciembre en Buenos Aires
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LA NACION
- Retiro Abierto. Una nueva edición de este circuito gratuito organizado por el Gobierno de la Ciudad se realizará hoy, de 18 a 22. Galerías de arte, espacios de diseño, hoteles, librerías, bares y restaurantes abrirán sus puertas con actividades especiales, promociones y experiencias culturales. La lista de espacios participantes se puede consultar en un mapa virtual. La programación incluirá visitas guiadas con inscripción previa para conocer la arquitectura, la historia y el patrimonio del barrio, circuitos comerciales, actividades literarias y una variada oferta gastronómica. Además, habrá música en vivo en distintos puntos: Cata Spinetta (Dj Set) en Dadá Bistró, el jazz de Ekathé en Florería Atlántico, y Leo García en el Hotel Palacio Paz. El cierre será en Plaza San Martín, con un show de Virus a las 22.
- Una noche en el museo. Un artista que haya tenido una muestra en Malba desde su fundación, hace 25 años, o una obra de la colección: ese es el dress code de la fiesta organizada por Malba Amigos para celebrar los 25 años del museo. Desde mañana a las 22 hasta las 2 del sábado, incluirá DJs con vinilos, activaciones y visitas guiadas para conocer uno de los acervos de arte latinoamericano más importantes del mundo. Entradas: $30.000 para Malba Amigos y suscriptores de El Cable; $60.000 para público general. Todo lo recaudado se destinará a la nueva etapa de expansión del museo.
- Por amor al arte. Así se titula la experiencia organizada por Diderot.Art en Corso (Obispo Terrero 3068, San Isidro), que se realizará hoy de 11 a 20 y desde mañana hasta el domingo, de 11 a 19. Por tiempo limitado, se ofrecerán obras de artistas latinoamericanos, emergentes y consagrados.
- Ballet por la Igualdad. Dirigida por Nana Esker, la compañía de la Fundación Igualdad presenta una propuesta artística compuesta por dos obras de danza contemporánea y folklore: Fluencias. El viaje del agua y Mestura, con coreografía de Rodrigo Colomba y Jimena Visetti. la función es el sábado a las 19, en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Buenos Aires (Uriburu 790). Bono contribución: $12.000 (disponible en Alternativa Teatral).
- Salón Nacional. Mañana a las 18 se inaugurará en el Palacio Libertad (Sarmiento 151) la exhibición del 113° Salón Nacional de Artes Visuales, organizada por la Secretaría de Cultura de la Nación y el Palais de Glace-Palacio Nacional de las Artes. Reunirá 205 obras de artistas de todo el país, entre las cuales se encontrarán las ganadoras de esta edición. Entrada gratis.
- Múltiple inauguración. En el Centro Cultural Borges (Viamonte 525) abrieron ayer al público exposiciones individuales de Marcelo Martin-Burgos y Hernán Soriano; otra colectiva que reúne el trabajo de más de treinta diseñadores, estudios, colectivos y creadores argentinos, consagrados y emergentes; una instalación de Mariana De Matteis; una instalación audiovisual de Sebastián Verea; una obra de Miguel Harte; una intervención de Leila Tschopp y una instalación de Gonzalo Maciel. Entrada gratis.
- Renata Schusseim por dos. Desde hoy y hasta el 11 de diciembre, la artista exhibirá obras y objetos en El Local (Pasaje Rivarola). Y a partir del jueves de la semana próxima, será homenajeada en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930).
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