7 recomendados de arte y cultura para esta semana

- Semana del arte. Hoy a las 14 abrirán al público hasta el domingo dos ferias de arte: Affair en Central Affair (Florida 971 / San Martín 954) y BADA en La Rural (Av. Sarmiento 2704). Mañana será el turno de arteba, que también continúa hasta el domingo en el Centro Costa Salguero (Av. Costanera Rafael Obligado 1221).
- Salón de arte textil. El Museo de Arte Popular José Hernández (Av. del Libertador 2373) y su Asociación de Amigos inaugurarán hoy, a las 17, el XXI Salón de Arte textil, donde se exhibirán las obras premiadas y seleccionadas que “muestran la riqueza en técnicas, combinación de lo tradicional con lo experimental, utilización de materiales orgánicos, inorgánicos o sintéticos, expresión de texturas, volumen y color”. Entrada: $2000.
- Encuentros en La Boca. El sábado, de 14 a 18, en Ungallery (Ministro Brin 1335) se presentarán dos exhibiciones: Cielo en tu océano, de Mariano Botas, y La intimidad como artificio. Lena Szankay: Autorretratos inéditos (1988–1995). Y a las 17, en el marco de la exposición antológica Mi país no es Grecia, el artista Juan Enrique Bedoya conversará con Facundo de Zuviría en Fundación Larivière (Caboto 564) sobre sus intereses y procesos (actividad incluida en el bono contribución de $5000, sin inscripción previa).
- Isol en Palermo. Mañana, a las 18, se inaugurará en Galería Mar Dulce (Uriarte 1490) Ensamble armónico, exposición individual de Isol con obras gráficas que mezclan fotografía y dibujo y forman parte de proyectos especiales, paralelos a sus célebres libros para niños. Hasta el 11 de octubre, con entrada gratis.
- Bienalsur en museos porteños. Mañana, a las a las 13.30 en el Museo Histórico Saavedra (Crisólogo Larralde 6309) se inaugurará Entre ríos, una serie de dibujos de Ariel Cusnir sobre las Invasiones Inglesas. A las 14.30, el Museo de Arte Español Enrique Larreta (Juramento 2291) abrirá Naturalia o de la diversidad del mundo, con fotografías de aves de Valeria Cannata, dibujos de Paula Darriba y un paisaje sonoro de Alberto Tadiello. A las 16, el Museo Sívori (Av. Infanta Isabel 555) inaugurará Lenguaviaje: la despoesía de Augusto de Campos, sobre la trayectoria del escritor brasileño. Finalmente, a las 18 en el Museo Isaac Fernández Blanco (Suipacha 1422), abrirá Persistencias. Capítulo 2, con obras de Juan Sorrentino, Pablo Reinoso, Clemente Padín, Mene Savasta y el dúo brasileño Gisella Motta & Leandro Lima.
- Cine en el museo. Mañana, a las 22, en el Malba (Av. Figueroa Alcorta 3415) proyectarán Tesis sobre una domesticación, de Javier Van de Couter, basado en el libro de Camila Sosa Villada. El sábado, a la medianoche, pasarán El enigma de otro mundo del director John Carpenter. Las entradas se pueden adquirir acá.
- Cuentos para niños. El Museo Nacional de Bellas Artes (Av. Del Libertador 1473) presenta un ciclo de relatos para chicas y chicos de 4 a 10 años, donde las historias se entrelazan con obras de la colección y la compañía de Lila, un títere que descubre en un taller de costura narraciones para compartir en familia. El sábado y el domingo, a las 17. No requiere inscripción previa.
