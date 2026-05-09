La agenda de la Feria del Libro 2026: los elegidos del sábado 9 de mayo

A las 16

Mujeres y edición, una historia de conquista. La mesa propone recorrer el lugar de las mujeres en la historia editorial, desde autoras que enfrentaron la censura hasta la construcción de nuevas protagonistas en la narrativa feminista. Participan Paula Albornoz, Camila Caligiuri, Diana Subissi y Oriana Alonso. En la Sala Orgullo y Prejuicio – Espacio de Diversidad Sexual y Cultura, Pabellón Ocre.

Morán debuta en el terreno del libro. La actriz Mercedes Morán tiene una nueva obra escrita, en un encuentro que marca su paso a la literatura. Coordina Claudia Piñeiro. En la Sala Rodolfo Walsh, Pabellón Amarillo.

A las 17.30

Kartún vuelve con nuevos textos. Nuevos Escritos es el título del último libro del dramaturgo, que estará en en la Sala Rodolfo Walsh, Pabellón Amarillo.

Bayly y una novela provocadora. El escritor Jaime Bayly presenta Los golpistas, una obra que se mueve entre la sátira política y la provocación. En la Sala José Hernández, Pabellón Rojo.

María Fernanda Ampuero presenta "Visceral" en la Feria Vera Rosemberg

Posteguillo y una épica de poder. El escritor Santiago Posteguillo presenta Los tres mundos, una novela que explora intrigas, ambiciones y conflictos en clave histórica. En la Sala Julio Cortázar, Pabellón Amarillo.

Andahazi y una historia en clave histórica. El escritor Federico Andahazi presenta El prisionero del yerbatal, su nueva novela. En la Sala Carlos Gorostiza, Pabellón Amarillo.

Del Val, con su novela premiada. El escritor Juan del Val presenta Vera, una historia de amor, la obra con la que obtuvo el Premio Planeta, en un encuentro dedicado a su recorrido y a los temas de su narrativa. En la Sala Alfonsina Storni, Pabellón Blanco.

A las 18

Reescribir la historia desde la ficción. La mesa propone explorar cómo la literatura vuelve sobre el pasado para imaginar otras voces y resignificar relatos. Participan Daniel Tevini, Carolina Cobelo y Gabriela Cabezón Cámara. Coordina Emma Theumer. En la Sala Orgullo y Prejuicio – Espacio de Diversidad Sexual y Cultura, Pabellón Ocre.

Último fin de semana de la Feria del Libro Santiago Filipuzzi

A las 19

Un Nobel, por primera vez en la Argentina. El escritor chino Mo Yan se presenta en la Feria en un encuentro que marca su primera visita al país. Coordinan Ezequiel Martínez y Alejandro Vaccaro. En la Sala José Hernández, Pabellón Rojo.

Ampuero trae su última obra. La escritora María Fernanda Ampuero conversará sobre Visceral, su nuevo libro con la periodista Fabiana Scherer. En la Sala Alfonsina Storni, Pabellón Blanco.

A las 20.30

El enigma del cuerpo de Perón. El periodista Facundo Pastor presenta El cuerpo de Perón, una investigación que revisita uno de los episodios más singulares de la historia política argentina. En la Sala Rodolfo Walsh, Pabellón Amarillo.

Saborido y su mirada sobre lo cotidiano. El escritor y guionista Pedro Saborido presenta su último libro, Una historia de la felicidad. En la Sala Tulio Halperín Donghi, Pabellón Azul.