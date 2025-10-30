7 recomendados de arte y cultura para esta semana
La agenda del jueves 30 de octubre al miércoles 5 de noviembre en Buenos Aires
LA NACION
- El Recoleta, de festejo. Hoy a las 18 se inauguran cuatro exposiciones en el Centro Cultural Recoleta (CCR). Entre ellas, Artistas y arquitectos. Bedel, Benedit y Testa, muestra que celebra los 45 años de la institución.
- Bienal entre bienales. Hoy a las 18 en el Auditorio Amigos del Bellas Artes (Avenida Figueroa Alcorta 2270), este encuentro organizado por la Bienal Internacional de Arquitectura cerrará con una entrevista a Jorge Pensi, arquitecto, diseñador y músico. Entrada gratis.
- Inauguraciones. En el marco de Bienalsur, hoy a las 12.30 se inaugurará en la sede Caseros del Museo de Artes Visuales de la Untref (Valentín Gómez 4838), la exposición Nos interpela el error. Artes Electrónicas Untref-25 años. A las 18, en el Museo de Arte Español Enrique Larreta (Av. Juramento 2291) será el turno de Caaporá: cuerpos pintados y travesías americanas, con obras creadas por Ricardo Güiraldes y Alfredo González Garaño para un ballet moderno inspirado en leyendas guaraníes. Las piezas, realizadas en 1915 y recientemente restauradas, se exhibirán por primera vez al público tras poco más de un siglo. A la misma hora, en Van Riel (Juncal 790, PB) abrirá Partituras de tiempos inciertos, de Diana Dreyfus. Mañana a las 17, el Museo Marco (Av. Almirante Brown 1031) presentará la exhibición Aeroclub, de Juan Dolhare, con curaduría de Florencia Qualina. Y el miércoles a las 19, Colección Amalita (Olga Cossettini 141) presentará el nuevo guion de su colección permanente, con curaduría de Roberto Amigo y Leandro Martínez Depietri.
- Festival Escuchar [sonidos visuales]. Hoy y mañana, en el museo Moderno (Av. San Juan 350) se realizará este encuentro que explora las múltiples dimensiones de la escucha. Con curaduría de Jorge Haro y Leandro Frías, abre un territorio donde el sonido se relaciona con lo visual y lo performático para proponer auténticos acontecimientos. Entradas: $7000, en boletería o por Entradas BA.
- Escenas del Quijote. Conferencia performática sobre Don Quijote y sus vínculos con la argentinidad. Participan como lectores Julia D’Onofrio, Mariano Saba (responsable de la dramaturgia y la dirección) y Juan Diego Vila, junto a los músicos Pablo Potenza, Lucía Bregant y Fernando Carranza. Hoy a las 18 en Centro Cultural Paco Urondo (25 de Mayo 201).
- Exposición temporaria. A partir de este viernes, se puede visitar la muestra Alfredo Sinclair: un viaje de artes entre dos tierras, una misma pasión, organizada por el Museo Mitre y la Embajada de Panamá, en San Martín 336, con entrada gratuita. Miércoles a domingos, de 12 a 17.45.
- Día de Muertos. El Centro Cultural Recoleta (Junín 1930) celebra el Día de Muertos con dos jornadas organizadas junto a la Embajada de México en la Argentina. Habrá una gran ofrenda en forma de alfombra multicolor que cubrirá la explanada, y la terraza se llenará de música, color y rituales tradicionales. Se podrá disfrutar de presentaciones en vivo, espectáculos con instrumentos prehispánicos, mariachis, y momentos ceremoniales que recrean la atmósfera festiva y espiritual de esta celebración mexicana. El sábado 1, de 15 a 20 y el domingo 2, de 17 a 20.30. Entradas gratuitas, por orden de llegada.
