La Asociación Art Nouveau de Buenos Aires premió a LA NACION por promover y divulgar el turismo cultural y patrimonial

LA NACION recibió esta tarde la distinción en el rubro “Prensa sobre turismo cultural y patrimonial” de los Premios Art Nouveau y Deco 2026, entregados por la Asociación Art Nouveau de Buenos Aires (AANBA) en el Teatro Ópera, sede elegida por primera vez para la ceremonia. Después de tres ediciones realizadas en el Teatro Colón, la asociación se mudó a otro edificio emblemático de la ciudad: una joya del art déco argentino que este año cumple 90 años, al igual que el Obelisco y el edificio Kavanagh.

El acto fue encabezado por Willy Pastrana, presidente de la AANBA, y reunió a referentes de la arquitectura y la divulgación patrimonial. Antes de la entrega se proyectó un video con algunos hitos de la entidad, fundada en 2013, entre ellos el reconocimiento de Buenos Aires como Capital Sudamericana del Art Nouveau en 2014.

Hubo un recital de arias de ópera a cargo del tenor Fermín Prieto y la pianista Susana Cardonnet Hernan Zenteno - La Nacion

Uno de los primeros reconocimientos de la tarde fue para la Confitería del Molino, distinguida como “Edificio Art Nouveau de la Ruta Argentina del Art Nouveau” por su proceso de recuperación y restauración. El premio, entregado por Willy Pastrana, fue recibido por la arquitecta Ana María Elguero, que participó de las obras de restauración del emblemático edificio frente al Congreso. “Es un edificio muy querido para todos los porteños y fue un gran esfuerzo recuperarlo”, dijo al agradecer. En la misma categoría también habían sido nominados la sede del Obispado de Concordia, el Club Español de Buenos Aires, el Casal de Catalunya, el Yacht Club Argentino y el Palacio Tango - Teatro Astor Piazzolla.

Luego fue el turno de LA NACION, distinguido en el rubro “Prensa sobre turismo cultural y patrimonial” por sus diversas notas de difusión publicadas durante 2025. El premio fue recibido por Norberto Frigerio, Director de Relaciones Institucionales, quien al agradecer elogió a Willy Pastrana como “un mecenas del Art Nouveau, en medio de la inteligencia artificial”. También subrayó el vínculo histórico del diario con la vida cultural y urbana del país: “Es justo decir que LA NACION acompañó durante 156 años este tipo de actividades”, afirmó, y señaló que la historia del medio estuvo ligada al desarrollo de “los grandes edificios y monumentos”.

En ese sentido, remarcó que “se hace más necesario que nunca tener presente a nuestro patrimonio arquitectónico” y llamó a asumir, como sociedad, “el desafío de cuidar lo que hoy se reconoce como patrimonio cultural, sin demoler por ser expresión inequívoco del genio de los arquitectos argentinos”.

Norberto Frigerio recibió la distinción a LA NACION Hernan Zenteno - La Nacion

En el rubro “Instituciones y reparticiones argentinas”, la distinción fue para la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación, reconocida por su apoyo, compromiso y acompañamiento en la organización de la Ruta Art Nouveau, que actualmente integra a nueve ciudades del país. Otro de los premios destacados fue para el Teatro Ópera, distinguido dentro de la “Ruta Art Déco de la Ciudad de Buenos Aires” como representante de los tradicionales teatros de la avenida Corrientes y por haber conservado en el tiempo el acceso a una de las grandes joyas de la arquitectura porteña. El reconocimiento fue recibido por Omar, jefe de mantenimiento del teatro desde hace 45 años.

La ciudad de San Miguel de Tucumán fue distinguida dentro de la Ruta Argentina del Art Nouveau, en reconocimiento a su incorporación y desarrollo dentro de este circuito patrimonial que impulsa la asociación, mientras que la localidad bonaerense de Saldungaray fue premiada en el rubro “Ciudades o localidades de la ruta de Salamone 2025″. En el rubro “Difusión y promoción del patrimonio urbano (categoría individual)”, el premio fue para Claudio Catera por su libro Todos los monumentos, centrado en la visibilización del patrimonio local.

En artes decorativas e interiorismo, la distinción recayó en el Museo Nacional de Arte Decorativo, por la recuperación del salón de Matías Errázuriz. Por último, el “Gran Premio Platino” en la categoría “Programas de turismo en cable TV o TV abierta” fue para Mario Markic por En el camino.

La selección de los ganadores estuvo a cargo de un jurado integrado por especialistas y referentes de patrimonio, la cultura y el turismo.