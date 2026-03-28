El artista Helmut Ditsch reclama al Gobierno por una obra retirada sin aviso

Desde Viena y por medio de un video publicado en su cuenta de Instagram, el artista argentino Helmut Ditsch (Villa Ballester, 1962) criticó al Gobierno por haber removido la reproducción de un paisaje al óleo inspirado en el glaciar Perito Moreno, El triunfo de la naturaleza (2006), que él había cedido al Estado en 2012 para exponer en la Casa Rosada. El retiro de la copia -“de altísima calidad, de altísima resolución, resistente al agua y resistente a la luz”, indicó Ditsch- tuvo lugar mientras en la Cámara de Diputados se debate el futuro de la ley de glaciares, que el Gobierno quiere reformar para favorecer la explotación minera. El video, que el artista grabó delante de la obra original (de 130 por 400 cm), se viralizó en redes sociales.

“A una semana del debate por los glaciares, intuyo que hay algo detrás mucho más importante. No es mi obra lo importante. Lo importante es quese está debatiendo el futuro del agua potable de nuestro país”, dijo el artista, cuyas pinturas alcanzan precios récord en el mercado internacional del arte. Sus monumentales obras demandan meses e incluso años de trabajo.

Consultado por LA NACION, Ditsch envió un comunicado: “Por empezar, sería bueno que el Gobierno me informara, en vez de tener que enterarme por los medios, de lo que hace con mi obra, ya que se encuentra allí en calidad de préstamo a largo plazo y fue cedida en su origen para ser exhibida y que el público que visita el lugar perciba y recuerde lo magnífico e importante de nuestra naturaleza. Les recuerdo a los ‘especialistas’ que deben estar ocupándose del tema en la Casa de Gobierno, que se trata de una impresión de alta calidad y resistencia, por lo tanto, las supuestas razones esgrimidas sobre la preservación de los materiales y la tela, ¡no corren!”. En un primer momento, fuentes del Gobierno informaron que la obra se había retirado por “razones estructurales”.

Concluye Ditsch: “Pero lo que más me preocupa es lo que intuyo que está en el fondo de esta cuestión. Y es que no hay conciencia a nivel de nuestros mandatarios de lo que está pasando: se está jugando en buena medida el futuro de nuestra gente ya que los glaciares no solo representan al hielo sino también el agua potable de toda la población argentina”.

La reproducción de la obra estaba en la Casa Rosada desde 2012, donde se exhibió durante gestiones de distinto signo político. Se hallaba en el pasillo de entrada a la oficina del secretario de Comunicación, el periodista Javier Lanari. Hasta ahora nadie del Gobierno se comunicó con Ditsch para darle explicaciones sobre el destino de la pieza.

A última hora de este viernes, fuentes del Gobierno hicieron saber a LA NACION que la obra había sido retirada por “reparaciones” y que sería enviada, “quizás, a un museo”.