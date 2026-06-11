A 130 años de su nacimiento, publican una colección con los libros de Juan L. Ortiz

En ocasión del 130° aniversario del nacimiento del escritor Juan Laurentino Ortiz, “Juanele”, el 11 de junio de 1896, las editoriales de la Universidad Nacional del Litoral y de la Universidad Nacional de Entre Ríos dan inicio a la colección Biblioteca Juan L. Ortiz con la publicación de dos títulos –uno de juventud, otro de madurez– de la obra completa del poeta, que actualmente está agotada. El autor, una de las leyendas de la literatura argentina, ha cautivado y sigue cautivando a lectores y escritores.

Los dos primeros títulos son La mano infinita ($ 18.000), de 1951, y El Gualeguay ($ 27.000), de 1971, con prólogos de Marilyn Contardi y Sergio Delgado (director de la colección), respectivamente. El proyecto de las dos editoriales universitarias prevé la publicación de catorce títulos con prólogos de lectores entrenados en su obra. En su gran mayoría, son libros que nunca volvieron a editarse en forma autónoma desde aquellas ediciones artesanales de Ortiz, con dibujos suyos para las tapas; en algunos casos, desde hace varias décadas.

Los dos primeros títulos de la Biblioteca Juan L. Ortiz: "La mano infinita" y "El Gualeguay"

Contardi mantuvo una gran relación con el poeta, no solo en lo personal sino también a través de sus películas y su propia escritura. “En la poesía de Juan L. Ortiz se inscriben el asombro y la expresión de ese asombro, al maravillarse ante la profusión de formas de la Naturaleza y el descubrimiento en cada una de ellas, aun en las más diminutas de una gracia pura, exquisita, que él se aplica, podría decirse, hasta devotamente, y con fervor, a tratar de expresar”, sostiene.

La edición de El Gualeguay, que nunca se publicó como libro autónomo en vida del escritor (sino como parte de la “obra poética”), está corregida y aumentada, y cuenta con una introducción de Delgado. “El río era todo el tiempo, todo... / ajustando todas las direcciones de sus líneas / como la orquesta del edén bajo la varilla del amor... / Era el amor, el río... / Todo nacía de él, o venía evangélicamente a él”, escribió Juanele.

“En uno de sus primeros poemas, escrito hacia 1924, Juan L. Ortiz se preguntaba: ‘Qué será de nosotros / De aquí a doscientos años? / Qué seremos ¡Dios mío! que seremos? / Dentro de cien, / Dónde estaré yo?’ -recuerda Delgado en diálogo con LA NACION-. Ha pasado un siglo y sin embargo la pregunta mantiene su extraordinaria vigencia. La muerte, quizás uno de los temas centrales de su poesía, es una experiencia proyectada hacia el futuro. Al pensar la muerte, la sitúa en el seno mismo del presente, la muerte de un árbol, de un animal o de un ser querido, la muerte del héroe desconocido, y es siempre la base de una utopía, de una lúcida reflexión sobre el futuro. El arroyo está muerto, pero volverá a correr; el árbol que se creía seco vuelve a brotar; la gatita que mataron cruelmente los vecinos nos mira desde ‘otro lado’. La naturaleza muere en el invierno y renace con la primavera. Editar a un poeta como él, leerlo, rememorarlo nos obliga a tener en cuenta esa dimensión futura de su poesía. El país la necesita hoy más que nunca”.

En la colección saldrán los catorce libros del poeta en ediciones críticas, con prólogos y notas a cargo de especialistas. Están en preparación El álamo y el viento (1947) con prólogo de Mario Nosotti y A la vera del sauce (poemas últimos) con prólogo de Silvio Mattoni.

“Se constituirá así una Biblioteca que recuperará los libros en su singularidad, poniéndolos en circulación y proponiendo un nuevo dispositivo de lectura, recuperación y puesta en valor de la obra de Juan L. Ortiz”, agrega Delgado desde Francia. Este viernes, en la Université Sorbonne Nouvelle, en París, dará la charla “El rostro del paisaje. Notas hacia una la poesía de Juan L. Ortiz y su ‘espacio del corazón’”.

Una pesquisa río arriba y un tributo coral

En la editorial entrerriana Camalote, que dirige el escritor y gestor cultural Ferny Kosiak, se publicaron dos libros en honor a Ortiz. La antología Juanele. Poetas argentinxs homenajean a Juan Laurentino Ortiz ($ 20.000, en coedición con Monte) y Juanele mítico ($ 30.000), ensayo de investigación de Kosiak de más de trescientas páginas, en el que recorre la figura de Ortiz, su obra y el aparato crítico que la rodeó. Explora, además, un conjunto de 59 textos literarios que homenajean a Juanele.

Un ensayo sobre el poeta entrerriano y una antología de poemas de autores argentinos contemporáneos, en el sello Camalote

“El trabajo se fue construyendo a lo largo de esta década en una pesquisa minuciosa en diferentes bibliotecas populares de nuestra provincia [Entre Ríos] en las que busqué aquellos textos que se inspiraron en todo lo que Juanele supo representar a través de su obra y de su persona”, dice Kosiak sobre Juanele mítico.

Declarado de interés por la Cámara de Diputados de Entre Ríos, el libro rescata escritos de Norma Moretti de De Ieso, Beatriz Vallejos, Francisco Madariaga, Miguel Ángel Federik, Stella Maris Ponce, Edgar Bayley, Estela Figueroa, Patricio Foglia, Juan José Saer, Francisco Urondo, Francisco Gandolfo, Gianni Siccardi, Alfredo Veiravé, Ricardo Zelarayán, Emma Barrandéguy, Irene Gruss, Arturo Carrera y Teresa Arijón, entre otros.

La antología federal -que, al igual que Juanele mítico, comienza con el célebre verso “Ah, mis amigos, habláis de rimas”, del libro De las raíces y del cielo- reúne poemas de autores contemporáneos como Alejandra Cordero, Andrea Donnini, Carlos Peláez, Enrique Lara, Micaela Martínez, Margarita Presas, Guillermo Neo, María Eugenia Córdoba, Alfredo Luna y Washington Atencio, entre otros. Se presenta este viernes en el Centro Cultural Juan L. Ortiz (bulevar Eduardo Racedo 250), en Paraná, que dirige Kosiak.

El nicho de Juan L. Ortiz está en el cementerio de Gualeguay, en Entre Ríos

Jueves y viernes habrá varias actividades en el centro cultural de la capital entrerriana para celebrar el 130° aniversario del nacimiento del poeta de cabellos blancos que fumaba con boquilla y que, rodeado de plantas, gatos y libros, escribió con su letra diminuta poemas eternos. Los restos de Ortiz, que murió el 2 de septiembre de 1978, descansan en el cementerio de Gualeguay.