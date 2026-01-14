A los 76 años, murió el pintor y dibujante Jorge Alvaro

A los 76 años, murió ayer en la ciudad de Buenos Aires el pintor, dibujante y grabador Jorge Alvaro, informó su hija Venecia Alvaro a LA NACION. Había nacido el 12 de junio de 1949. Su pareja y madre de su hija fue la artista Alicia Carletti, que falleció en 2017. Vivía en el barrio porteño de San Telmo.

Alvaro se formó en la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano y en la Prilidiano Pueyrredón (donde conoció a Carletti), y desarrolló una vasta trayectoria con muestras individuales y colectivas en Buenos Aires y en el exterior, con una obra de gran calidad que combinaba el humor con la crítica social, y la sensualidad con el misterio. En su juventud, antes de dedicarse al dibujo y la pintura, fue ayudante en el taller de grabado de Aída Carballo.

Varias obras del artista forman parte del acervo del Palais de Glace instagram.com/jorgeaalvaro

La obra de Alvaro se caracterizó por una “sostenida investigación del lenguaje pictórico y gráfico, explorando la narración figurativa y las tensiones entre realidad y fantasía”, según expresa el comunicado del Palais de Glace. Series de grabados y dibujos del artista forman parte del acervo de la entidad.

Jorge Alvaro fue un destacado pintor, dibujante y grabador argentino instagram.com/jorgeaalvaro

Entre otros reconocimientos, obtuvo en 1973 el Primer Premio del IX Salón Nacional de Grabado y Dibujo por Del poder y la gloria; en 1991, el Premio de Pintura Amalia Lacroze de Fortabat; en 2001, el Gran Premio de Honor del Salón Nacional de Artes Visuales, por Casting (con una original serie de retratos de seres híbridos o “interespecies”); en 2006, el Primer Premio de Pintura “X Bienal de Arte Sacro”, y el Konex en la categoría de Dibujo en dos ocasiones: 1992 y 2002.

"El Hipnotizador", acrílico sobre lienzo, 1993 zurbaran.com.ar

“Es uno de los más grandes dibujantes que ha tenido el arte en la Argentina desde las décadas de los años 70 y 80 –dice a LA NACION la artista y académica Matilde Marín, que fue compañera de Alvaro y Carletti en la Escuela de Bellas Artes Pridiliano Pueyrredón–. Muchas veces, cuando veo trabajos de jóvenes artistas dibujantes, pienso en que muchos han visto su obra y se han inspirado en él”.

Dibujos, grabados y pinturas de Alvaro forman parte de museos y colecciones públicas y privadas de la Argentina, Brasil, Puerto Rico, Estados Unidos, España, Gran Bretaña y Alemania.