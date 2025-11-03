A los 89 años, murió el sociólogo belga Armand Mattelart, referente de los estudios sobre comunicación

A los 89 años, falleció el viernes en París el sociólogo belga Armand Mattelart, referente de los estudios críticos sobre comunicación de masas y “descolonización cultural”, informó la Cátedra Michèle & Armand Mattelart. Desde la década de 1970, su obra influyó en el pensamiento teórico sobre los medios, la cultura y la globalización. Había nacido en Lieja, Bélgica, el 8 de enero de 1936 y se formó en Derecho en la Universidad de Lovaina; en la Sorbona, se especializó en demografía.

Residió en Chile desde 1962 hasta 1973. En el país vecino inició su carrera universitaria en la Escuela de Sociología de la Universidad y, tras el golpe de Estado de 1973 que derrocó al gobierno de la Unidad Popular, regresó a Francia. En 2014, él y su esposa, la socióloga francesa Michèle Matterlart, fueron declarados profesores honorarios de la Universidad de Chile, durante la IX Bienal Iberoamericana de Comunicación.

Para Mattelart, los modos en que circula la información global moldean las relaciones sociales de poder. Entendió la comunicación como una esfera de disputa geopolítica, ideológica y económica. “La comunicación debe ser un servicio público. Y allí está el gran problema. En muchos países latinoamericanos se habla mucho de medios de servicio público cuando son, finalmente, medios estatales”, advirtió.

Obras de Armand Mattelart

En América Latina, Mattelart se hizo muy popular por su obra escrita con el chileno Ariel Dorfman, Para leer al Pato Donald. Comunicación de masas y colonialismo, de 1971, best seller sobre las narrativas del “imperialismo cultural” estadounidense con decenas de ediciones (en la Argentina dio origen a Para leer a Mafalda). Con el paso de los años, ese trabajo fue objeto de reparos por su metodología, sin dejar de ser un modelo de la crítica de la industria cultural (desde el pensamiento de izquierdas) como lo fue para la historia Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano.

Armand Mattelart fue un maestro de generaciones, un motor intelectual y es una referencia insoslayable sobre geopolítica y comunicación.

Gran parte de sus libros son de acceso libre en la red que estudió, entendió y criticó.

Una gran pena su muerte. Lo vamos a extrañar mucho

“Como el español Jesús Martín-Barbero, su gran contrapunto teórico, tuvieron que venir estos dos europeos para que América Latina encontrara su propio lugar y especificidad en el mapa global de la investigación en comunicación”, dice a LA NACION el téorico y escritor Carlos M. Scolari.

Muchas de las observaciones de Mattelart sobre los vínculos de los medios de comunicación con la industria militar, entidades financieras y grandes empresas transnacionales, que en el siglo XX eran tomadas como denuncias, hoy son moneda corriente y no sorprenden a nadie. Pero él fue uno de los primeros en señalarlas y hacerlas públicas. En 2011, la Universidad Nacional de Córdoba le otorgó el título de Doctor Honoris Causa.

Ha muerto Armando Mattelart

Armand Mattelart (1936 – 2025)

Pensar la comunicación como política del mundo

En la madrugada del viernes 31 de octubre, en París, se despidió uno de los intelectuales más influyentes del campo de la comunicación contemporánea: Armand Mattelart.

“Con Armand Mattelart se va uno de los últimos pensadores antisistema con perspectiva macro -dice el profesor e investigador José Luis Fernández-. Lo suceden filósofos apocalípticos e investigadores confirmatorios de enfoque micro. Su obra, especialmente a partir de lo digital, como Historia de la utopía planetaria: de la ciudad profética a la sociedad global, será útil en la construcción de las necesarias perspectivas críticas pero de nivel meso. Habrá continuidad”.

“En la actualidad, estas redes como Facebook, Twitter y otras, son llamadas redes sociales, ¡usted se imagina! –declaró Mattelart en una entrevista–. Para los demócratas del mundo, las redes sociales eran redes de solidaridad que tenían proyectos colectivos y en la actualidad se llaman así a un conjunto de individuos que finalmente se vinculan, individualmente, a partir de relaciones muy débiles. El problema es que la noción de redes sociales concebida a partir de la web se apoderó de la noción misma, de la noción real de redes sociales”. Si bien reconoció el poder de las redes, alertó sobre el “tecnodeterminismo”, es decir, la creencia de que las redes sociales pueden originar cambios por sí solas.

Durante el gobierno de Salvador Allende, en Chile, Mattelart se desempeñó como profesor en la Universidad Católica de Valparaíso y como especialista en políticas de la información con la investigadora argentina Mabel Piccini (que falleció en 2015, en México). Como teórico, integró el movimiento intelectual que comenzó a mirar con suspicacia la performance de los medios de comunicación de masas.

De regreso en Francia, consolidó una notable carrera académica hasta convertirse en profesor emérito de la Universidad de París VIII (Vincennes–Saint-Denis). También dirigió el documental La espiral sobre las presiones políticas y mediáticas al gobierno de Allende, en Chile (de 1970 a 1973), que fue presentado en 1976 en el Festival de Cannes (La Espiral).

Publicó, entre muchos otros títulos, Comunicación, cultura y lucha de clases, La comunicación-mundo, Multinacionales de la comunicación, La invención de la comunicación, La internacional publicitaria y el recomendable Un mundo vigilado; con Michèle Mattelart, Historia de las teorías de la comunicación, ¿La cultura contra la democracia? Lo audiovisual en la época transnacional y Comunicación e ideologías de la seguridad, y con el profesor francés André Vitalis, De Orwell al cibercontrol. En 1983, con el teórico argentino Héctor Schmucler, con quien llevó adelante la revista Comunicación y Cultura, había publicado América Latina en la encrucijada telemática. Era padre de un hijo, el profesor e investigador francés Tristan Mattelart.