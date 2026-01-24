Abel Gilbert y Pablo Alabarces, premiados por una “historia mínima” del rock latinoamericano

La Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA, por sus siglas en inglés), que reúne a investigadores y organismos dedicados al estudio de América Latina y que cuenta con más de trece mil socios, concedió el Premio Iberoamericano del Libro 2026 a Historia mínima del rock en América Latina (coedición de Prometeo y El Colegio de México, $ 30.900), de los investigadores argentinos Abel Gilbert y Pablo Alabarces. La obra -publicada en 2025- integra la colección Historias Mínimas que dirige Pablo Yankelevich.

Los miembros del comité de selección fueron Moisés Arce, de la Universidad de Tulane; Mark Healey, de la Universidad de Connecticut; David Parker, de la Universidad de Queen; Isabella Cosse, de la Universidad ded Buenos Aires, y Karina Ansolabehere, Universidad Nacional Autónoma de México. El premio se entrega desde 1992, y lo recibieron destacados pensadores e investigadores en ciencias sociales -muchos de ellos argentinos- como Antonio Cândido, Enrique Tandeter, María Dolores París Pombo, Martín Hopenhayn, Ezequiel Adamovsky, Vicente Palermo, Bethsabé Huamán Andía, Anke Birkenmaier, Alejandro Grimson y Víctor Goldgel.

Compartimos con gusto que el libro "Historia mínima del rock en América Latina", de Abel Gilbert y Pablo Alabarces, editado por El Colegio de México, ha sido distinguido con el Premio Iberoamericano Book Award 2026 de la Latin American Studies Association (@LASAweb).… pic.twitter.com/5j1nzPZbcl — El Colegio de México (@elcolmex) January 21, 2026

El premio será anunciado el lunes por el presidente de LASA, Maxwell Cameron, en la ceremonia de bienvenida del 44º Congreso Internacional de la Asociación, en el Hotel Paris Marriott Rive Gauche, en la capital de Francia. El miércoles, habrá un panel especial con los ganadores argentinos y los del Premio Bryce Wood al Mejor Libro y del Premio LARR-Universidad de Florida al Mejor Artículo.

Portada de la edición argentina de "Historia mínima del rock en América Latina", de Abel Gilbert y Pablo Alabarces

“El premio consiste en viajar a París a recibirlo -dice Alabarces a LA NACION-. Estamos muy contentos y orgullosos. Queremos que el libro se lea; tuvo mucha difusión la edición mexicana, pero casi no hubo reseñas de la edición de Prometeo en la Argentina. Es polémico, pero por eso mismo novedoso”. Ambos autores lanzaron en 2021 Un muchacho como aquel. Una historia política cantada por el rey (Gourmet Musical), sobre Palito Ortega.

El trabajo galardonado consta de seis capítulos organizados por países o regiones (Cuba, Brasil, Chile, Perú, México y la Argentina), una introducción teórica y un epílogo. De Caetano Veloso a Billy Bond y la Pesada del Rock & Roll, y de Los Megatones a Molotov, pasando por Almendra, Os Mutantes, Los Abuelos de la Nada, Juanes y Gustavo Santaolalla (“el amo del rock latinoamericano”), entre otros, Historia mínima del rock latinoamericano se enfoca en figuras y procesos históricos a partir de mediados del siglo XX, a la vez que arriesga hipótesis (los autores sostienen, por ejemplo, que el rock nacional surgió en Montevideo, que la industria discográfica “moderó” la rebeldía juvenil y que hubo “fricciones” entre el rock y la izquierda política, amén de la derecha y la ultraderecha).

El rock latinoamericano “permite leer su construcción como contracultura de un modo enfático, pero su relación con la militancia política revolucionaria parece perseverar más en la reacción y el rechazo que en el diálogo, salvo excepciones [como el apoyo de los músicos a los zapatistas en México] que deberán ser objeto privilegiado de nuestro análisis y nuestro relato”, afirman Alabarces y Gilbert. El rock y la política, describen, operan como “sensibilidades en colisión”.

En consonancia con los trabajos de Néstor García Canclini sobre las “culturas híbridas”, observan que tanto las culturas como las músicas latinoamericanas “fueron muy tempranamente transnacionales, moldeadas por relaciones panlatinoamericanas y por la industria cultural de los Estados Unidos”. La historia del machismo en el rock no forma parte de esta investigación. “Ese sería otro libro y merece serlo”, anuncian.

El mundo andino se aborda desde la influencia de los argentinos de Arco Iris y su fascinación por lo incaico, mientras que la relación entre modernización y revolución habría partido desde Cuba, donde el debate definió normas, sanciones y prohibiciones (estas últimas dieron lugar a creaciones inesperadas). En el siglo pasado, el vínculo entre rock y política se destacó en México, Brasil y Chile, donde el mundo intelectual intervino activamente, a diferencia de lo que pasaba en la Argentina.