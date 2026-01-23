“La Gestapo estadounidense”: referentes culturales critican en América del Norte los operativos “mortíferos” de ICE

Crece la indignación en Estados Unidos por las políticas antiinmigratorias del gobierno de Donald Trump; varios referentes culturales de América del Norte alzaron su voz en los últimos días.

“ICE es la Gestapo estadounidense”, posteó hoy el escritor Stephen King, después de que trascendiera la noticia de que un niño de cinco años, Liam Conejo Ramos, y su padre fueran detenidos este martes en un operativo migratorio de ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) en Minnesota. King insistió además en que la justicia de su país debe hacer públicos los archivos Epstein; no es el único que piensa que los expedientes comprometen al presidente Donald Trump a tal punto que este debería abandonar la Casa Blanca antes de tiempo. Al igual que el autor de El resplandor, el cantante Bruce Springsteen comparó a ICE con la Gestapo nazi.

ICE is the American Gestapo. — Stephen King (@StephenKing) January 23, 2026

El escritor Don Winslow reposteó varias publicaciones críticas sobre la política migratoria del gobierno de Trump, que alcanzó relieve internacional tras el asesinato de Renee Nicole Good, de 37 años, a plena luz del día y ante la presencia de varios testigos. Ayer, Winslow -que está presentando su nueva novela policial, The Final Score- denunció en su cuenta de X que recibe amenazas.

I'm sorry.



As a direct result of a very serious and credible threat I have received I'm cancelling several "open to the public"

appearances scheduled next week for my new book The Final Score.



I've received threats for years for my work exposing Donald Trump and his… — Don Winslow (@donwinslow) January 22, 2026

“Como resultado directo de una amenaza muy grave y creíble que he recibido, estoy cancelando varias actividades ‘abiertas al público’, programadas para la semana próxima [...] –informó Winslow–. He recibido amenazas durante años por mi trabajo, exponiendo a Donald Trump y su administración, pero esta amenaza es diferente. Acepto que vivimos en una nación políticamente dividida. No acepto ni aceptaré jamás que nadie amenace ni recurra a la violencia para lograr sus posiciones políticas ni para silenciar a nadie. No me silenciarán. Seguiré luchando, seguiré diciendo la verdad y seguiré haciendo videos políticos que lleguen a millones de personas hasta que, en mi opinión, este gobierno corrupto deje el poder”.

La actriz Mia Farrow, que en su cuenta de Bluesky tildó de “demente” al presidente estadounidense, estimó que los hechos recientes marcaban “el fin de la decencia y la democracia en Estados Unidos”. Ayer, publicó una foto de la Marcha por el trabajo y la libertad a Washington, de 1963, encabezada por el reverendo Martin Luther King, con una cita del recordado discurso: “Todavía tengo un sueño, un sueño profundamente arraigado en el sueño americano: un día esta nación se levantará y vivirá a la altura de su credo: ‘Consideramos que estas verdades son evidentes: que todos los hombres son creados iguales’”.

Jane Fonda: “We’re seeing things happen that have never happened before. Authoritarianism has made it’s way into every single nook and cranny of our government. They are kidnapping people. They are illegally deporting American citizens. They’re shooting people. They’re blinding… pic.twitter.com/8bgNcO9ofM — Marco Foster (@MarcoFoster_) January 22, 2026

Varios usuarios de redes sociales difundieron las declaraciones de la actriz Jane Fonda en el programa televisivo The Late Show with Stephen Colbert, este miércoles, en contra del “autoritarismo” de Trump. “Se están cruzando los límites y ya es suficiente -dijo Fonda-. [...] Nuestros seres queridos lucharon y muchos murieron por estas libertades. No podemos permitir que nos las arrebaten porque, si las dejamos ir, no estarán ahí cuando las necesitemos de vuelta”.

El historietista canadiense Theo Moudakis comparte en sus cuentas en redes sociales las viñetas de humor político que publica semanalmente en el diario Toronto Star, y que muestran a Trump y su gobierno como matones.

For Renee Nicole Good

Killed by I.C.E. on January 7, 2026



by Amanda Gorman



They say she is no more,

That there her absence roars,

Blood-blown like a rose.

Iced wheels flinched & froze.

Now, bare riot of candles,

Dark fury of flowers,

Pure howling of hymns.



If for us she arose,… — Amanda Gorman (@TheAmandaGorman) January 9, 2026

La poeta Amanda Gorman, que se hizo conocida en la ceremonia de asunción presidencial de Joe Biden, en 2021, publicó el pasado 8 un poema dedicado a Renee Nicole Good. “El 7 de enero de 2026, agentes del ICE asesinaron a Renee Nicole Good disparándole en la cabeza a través de la ventanilla de su coche –escribió–. Era poeta y escritora, esposa y madre de tres hijos. Como a muchos, me horroriza la violencia constante que ICE ejerce sobre nuestra comunidad. En todo el país, presenciamos discriminación y brutalidad a una escala desmesurada. Recordamos y lamentamos no solo a Renee, sino también a todos aquellos que ICE ha asesinado, incluyendo a Silverio Villegas González y Keith Porter, quienes también fueron baleados por ICE. También recordamos a las 32 personas que murieron bajo custodia de ICE el año pasado, siendo 2025 el año más mortífero en la historia de ICE en más de dos décadas”.

their quota is 3,000 arrests a day. not even a pretense of going after "violent illegal gang members" any longer--anyone who comes along will do. or, they ram victims' vehicles in the street. https://t.co/9nZncGAcAm — Joyce Carol Oates (@JoyceCarolOates) January 23, 2026

Al recibir el Premio de la Comunidad Amada Martin Luther King Jr. por Justicia Ambiental el fin de semana pasado en Atlanta, la cantante Billie Eilish también deploró las políticas trumpistas. “Es muy extraño que nos celebren por trabajar por la justicia ambiental en un momento en que parece más difícil de alcanzar que nunca, dada la situación actual de nuestro país y del mundo –dijo la artista–. Estamos viendo cómo secuestran a nuestros vecinos, agreden y asesinan a manifestantes pacíficos, nos privan de nuestros derechos civiles, recortan los recursos para combatir la crisis climática debido a los combustibles fósiles y la ganadería que destruye nuestro planeta, y el acceso a la alimentación y la atención médica se convierte en un privilegio para los ricos en lugar de un nuevo derecho humano fundamental para todos los estadounidenses”.