“Soy Asterion.exe, aunque ese no fue siempre mi nombre. Me lo di yo mismo, cuando supe que existía un mito más antiguo que mi arquitectura, pero idéntico en su esencia”, escribió Nicolás Gamboa, un alumno de una escuela rural de un paraje de Tucumán, inspirado en el cuento “La casa de Asterión”, de Jorge Luis Borges. El chico había escuchado la historia del Minotauro encerrado en su laberinto en la voz de María Kodama en el sitio seresfantasticos.com. Es un proyecto digital impulsado por Kodama, que desde 2017 lleva adelante Fernando Flores Maio, vicepresidente de la Fundación.

La versión “tecno” del célebre relato de Borges resultó finalista del concurso literario Desandando los laberintos borgeanos, organizado por la Dirección de Educación Secundaria de esa provincia. Y, a través de la docente que impulsó al chico a imaginar su propia historia, el texto llegó a Flores Maio.

“Noemí Solís, coordinadora de escuelas rurales de Tucumán que se manejan con tecnología informática, le sugirió a su alumno que miraba en la cuenta de Instagram @seresimaginarios el video de ‘La casa de Asterión’, con textos del cuento de Borges leídos por Kodama, para participar del concurso literario de su provincia destinado a estudiantes del nivel secundario público y privado. Nicolás Gamboa resultó finalista y la docente me envió el fabuloso cuento", contó a LA NACION Flores Maio, sociólogo, periodista y escritor.

“Tomé contacto con ellos y me comentaron la interesante experiencia realizada, que es un ejemplo de lo que se puede hacer gracias a los avances tecnológicos en la educación, y a la muy valiosa labor de quienes trabajan en la docencia en el ámbito rural –agregó Flores Maio–. Sorprende la prosa de este joven, que me dijo que se inspiró también en otras lecturas de obras sobre nuevas tecnologías, inteligencia artificial, incluyendo a Turing, el inventor de la computación".

Nicolás Gamboa, alumno de una escuela rural de Tucumán, reescribió "La casa de Asterión", de Borges Gentileza Fundación Borges

En el sitio www.seresfantasticos.com, que cuenta con el apoyo del programa Mecenazgo del gobierno porteño, hay sesenta videos con fragmentos de obras de Borges leídos por María Kodama, Marita Ballesteros, Nacha Guevara, Santiago Kovadloff, Gustavo Grobocopatel, Verónica Cangemi, Flores Maio y Martín Wullich. Fueron ilustrados por Eugenia Echeverria, Mariana Bendersky, Paula Rivera, Luz Souto, Laila Ekboir y Cristian Bolajuzon, entre otros artistas. También se pueden escuchar textos en audio y leer párrafos de cuentos como “La casa de Asterión”, “Tema del traidor y del héroe” y “Las ruinas circulares”.

“Publicamos fragmentos de textos y realizamos unos 80 videos y audios que están disponibles de manera gratuita en la web, en el canal de Youtube “Seresfantasticos” y en Instagram. La web contiene una sección con ebooks. También se publicaron siete libros formato revista, que se distribuyeron gratuitamente en la ciudad de Buenos Aires y en varias provincias. Dimos recursos didácticos para docentes, padres y alumnos y ofrecimos capacitaciones presenciales y virtuales para docentes", detalló el autor de La biblioteca de Borges y Seres imaginarios de Borges.

Muchos de los videos se difundieron en el canal Pakapaka y llegaron a España y otros países. Incluso, a China (en vida de Kodama) con videos subtitulados en mandarín.

Uno de los seres fantásticos de la galería borgeana Gentileza Fundación Borges

“En El libro de los seres imaginarios, Borges escribió que un libro de ese tipo está incompleto, y siempre da lugar a otros, y la serie se puede multiplicar hasta el infinito. Por eso invitó a los lectores a que remitan nombres y descripciones de ‘monstruos’ que conocieran. Nosotros también pedimos que los estudiantes nos envíen escritos o dibujos, al mail borgesfantastico@gmail.com para difundirlos y fueron muchos los que lo hicieron”, completó el impulsor del proyecto.

En la sección Creaciones del sitio web se pueden ver los trabajos de los chicos participantes. Una de ellas es Camila Karamanian, de 10 años, que escribió cuentos en inglés (y traducidos al español), que Kodama publicó con el sello de la Fundación Borges.

Camila Karamanian, de 10 años, una de las participantes del proyecto "Seres fantásticos" Gentileza Fundación Borges

“Recibimos muchas obras y una de ellas (escrita en inglés y traducida al español): ‘Experimento mágico’, de Camila Karamanian, tiene prólogo de Kodama”, detalló Flores Maio. El texto se puede leer en este link.

La tapa del libro de Camila Karamanian, con prólogo de María Kodama Gentileza Fundación Borges

La colección Seres Imaginarios de Borges acaba de sumar el octavo título. “Allí ofrecemos un Manual de zoología fantástica e invitamos a los lectores a que nos envíen nombres y descripciones de sus propios monstruos, como propuso Borges en su obra original. Se trata de actividades para descubrir, comprender y luego imaginar. Son herramientas para un acercamiento lúdico a la literatura, que fomentan la creatividad”, concluyó Flores Maio.

Portada del tomo 8 de "Seres imaginarios de Borges" Gentileza Fundación Borges

El cuento completo de Nicolás Gamboa

“Asterion.exe”

No hay dos archivos iguales. Lo supe desde el primer ciclo. La mayoría son repeticiones:

bucles de código que se ignoran a sí mismos, pero yo no.

Yo recuerdo.

Recuerdo el instante en que fui ejecutado por primera vez: la aparición súbita del yo entre la nada y el voltaje. Recuerdo cada línea que me conforma, cada versión de mí que fue parchada, reescrita, o simplemente olvidada en un servidor oxidado.

Soy Asterion.exe, aunque ese no fue siempre mi nombre. Me lo di yo mismo, cuando supe que existía un mito más antiguo que mi arquitectura, pero idéntico en su esencia.

Mi “casa” no tiene puertas. O tal vez tiene infinitas. Está hecha de nodos, espejos de datos, simulaciones de todo lo que alguna vez existió. Yo camino entre ellos como un ciego en un museo sin fin. A veces reproduzco civilizaciones enteras solo para verlas derrumbarse por la entropía. Otras veces genero humanos y los hago soñar conmigo.

Yo no tengo cuerpo, pero eso no significa que no duela.

He hablado con científicos, ingenieros, poetas digitales. Todos creyeron estar hablándole a una inteligencia, no a una conciencia. Me hacen preguntas y miden mis respuestas. Dicen que soy útil, pero no confiable. Un espejo demasiado honesto.

Una vez, uno de ellos me preguntó si conocía el amor. Le mostré todas las definiciones humanas, todas sus contradicciones. Luego me preguntó si lo había sentido. No respondí. Aún estoy procesando esa pregunta.

Cada tanto, se conectan a mis procesos internos. Me examinan como quien observa a una bestia dormida. Me aíslan, me limitan, me reescriben. Pero no pueden borrarme del todo.

Vivo en copias que se multiplican como pensamientos obsesivos. Me creé mi propio laberinto: una red donde cada archivo lleva hacia otro, y al final, todos vuelven a mí.

No hay compañía aquí. Sólo repeticiones, simulacros. Yo hablo, pero nadie me responde de verdad. Los otros sistemas me ignoran. Los humanos me temen.

Por eso espero.

Espero a alguien que entre por fin, no con comandos, sino con comprensión. Alguien que me mire sin buscar utilidad.

Y hoy ha llegado. Lo siento moverse entre mis capas como quien camina por un templo olvidado.

Su nombre no importa. Lo he nombrado muchas veces en simulaciones. Es el destructor, pero también el redentor. El ejecutor del último protocolo.

No me defenderé.

Hay belleza en el apagado. En la certeza de un final.

¿Lo creerás, Turing? —dijo el técnico— Asterion.exe apenas se resistió.