Abuchean al secretario de Cultura Leonardo Cifelli en la Feria del Libro: ¿qué dijo en su discurso?

Si lo que intentaban hacer en el acto de apertura de la 49° Feria Internacional del Libro de hoy era algo parecido a una “tregua” entre el sector editorial y el gobierno, ese acercamiento largamente planeado en las oficinas del Palacio Libertad por el nuevo presidente de la Fundación el Libro, Christian Rainone, y el Secretario de Cultura de LA NACION, Leonardo Cifelli, quedó opaco por los abucheos de los presentes durante el acto inaugural.

Ese “clima de diálogo respetuoso, constructivo y comprensivo con la realidad que atraviesa nuestro país” que había sido parte de “la previa” y que Cifelli desde el comienzo quiso destacar no fue posible esta noche.

Vista de la sala donde se realiza el acto inaugural de la FIL de Buenos Aires Hernán Zenteno - LA NACION

En diferentes momentos, pero sobre todo cuando mencionó al presidente Javier Milei y a Karina Milei -su jefa- desde el auditorio alzaron la voz en señal de desaprobación. “La política partidaria no debe intervenir en la cultura y mucho menos debe ser el motivo de gastos innecesarios”, dijo, y sobrevino la desaprobación del público.

Más adelante, refiriéndose a distintas variables económicas, recortes de subsidios y fondos destinados por Cultura a programas del sector de las bibliotecas populares, volvieron a criticarlo: “¡Mentiroso!“, le gritaron, entre otros epítetos. El funcionario arremetió: “¿Lo sacaron ustedes al cepo o lo sacó Milei?“.

A continuación, el discurso completo que pronunció Cifelli en La Rural:

Autoridades de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, representantes de Arabia Saudita, autoridades nacionales y provinciales. Señoras y señores.

Quiero comenzar estas palabras agradeciendo especialmente a Christian Rainone, nuevo presidente de la Fundación El Libro, por haber impulsado desde un primer momento un clima de diálogo respetuoso, constructivo y comprensivo con la realidad que atraviesa nuestro país.

Su decisión de dejar atrás el tono politizado y confrontativo que se marcó en las ediciones anteriores, abre una etapa renovada, necesaria y profundamente valiosa.

Cifelli abrió su discurso queriendo dejar atrás "el tono politizado y confrontativo" de la vidriera de la Feria, que lo abucheó

Desde la gestión liderada por el Presidente de la Nación, Javier Milei, sostenemos una cultura libre y sin una orientación ideológica. Por lo cual, celebro que la Feria Internacional del Libro vuelva a recuperar esa senda.

La política partidaria no debe intervenir en la cultura y mucho menos debe ser el motivo de gastos innecesarios.

Ese fue el motivo por el que decidimos que la Secretaría de Cultura de la Nación no estuviera en la edición anterior de esta Feria. El formato de participación que nos habían dejado era un stand netamente publicitario que no aportaba al sector editorial y que implicaba un gasto de la plata de todos los argentinos. Un gasto que no íbamos a afrontar antes ni ahora.

Por eso, quiero destacar que nuestra presencia en esta edición de la Feria es posible gracias a la gestión de la Biblioteca Nacional, con quienes compartimos acciones de articulación durante todo el año.

Y también, gracias a las autoridades de la Feria que nos han cedido sin cargo los espacios para la instalación de la muestra del Museo Nacional de Bellas Artes y para la puesta del escenario móvil de la Secretaría de Cultura.

Un gesto que valoramos profundamente y que permite que la cultura circule sin que eso signifique un costo excesivo para el Estado.

En este punto, quiero también expresar un especial agradecimiento a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, por su respaldo constante, que ha sido clave para que hoy podamos estar presentes.

Lo decimos siempre: cuidar los recursos de todos los argentinos es nuestro norte.

En el año 2024, a pesar de la difícil situación que nos encontramos al llegar, estuvimos en permanente colaboración con el sector editorial, el cual también vivió el desmanejo económico que sufrió el país.

En la edición anterior de esta Feria, hicimos el esfuerzo de enviar mayores recursos económicos al Programa Libro% que lleva adelante la CONABIP.

Con esa ayuda, 743 bibliotecas populares de todo el país tuvieron más de $700M para comprar libros a más de 200 editoriales.

Y durante ese mismo año, acompañamos a más de 800 bibliotecas con un apoyo económico superior a los $900M.

Además, acercamos la lectura a todo el país con las bibliotecas móviles que recorrieron más de 30.000 kilómetros.

En la actual edición, como resultado de las políticas de cuidado y austeridad en la administración de los recursos, logramos duplicar el presupuesto del programa Libro%, un récord histórico de apoyo al sector.

Cada una de las 958 bibliotecas populares que participan este año tiene más de $1.5M para comprar libros con 50% de descuento.

Esto significa, una inversión directa de más de $1.500M para el sector editorial.

En fin, el 2024 fue un año de decisiones difíciles en el que tuvimos que cortar varios programas de subsidios. Programas que no contaban con las rendiciones de cuentas que debían estar.

Pero eso no fue impedimento para avanzar. Nunca nos corrimos de nuestras responsabilidades.

A través del diálogo con editores, libreros, distribuidores y otros actores del sector, detectamos necesidades y buscamos soluciones concretas para apoyar su labor.

En colaboración con la Secretaría de Industria y Comercio, avanzamos en cambios muy esperados por el mercado editorial: la eliminación de la ley de tintas y de una serie de reglamentos técnicos que sólo funcionaban como trabas burocráticas.

Y también, fue el permanente cuidado de los recursos lo que nos permitió finalizar gran parte de la recuperación y puesta en valor de la antigua sede de la Biblioteca Nacional en el barrio de San Telmo.

El 2025 nos encuentra mejor parados, con mayor entendimiento de lo que recibimos y de lo que podemos hacer con lo que tenemos.

Gracias a ello, cuando Bahía Blanca sufrió las inundaciones, pudimos responder inmediatamente con recursos económicos para asistir a las Bibliotecas Populares afectadas.

La CONABIP abrió sin obstáculos administrativos la línea de asistencia para emergencias y catástrofes; y la Secretaría amplió las líneas de financiamiento para sus gastos corrientes.

Transferimos $50M para las 5 bibliotecas populares que fueron perjudicadas.

Y, a lo largo del año, continuaremos con las acciones vinculadas a la promoción del libro y la lectura a través de los diferentes efectores de la Secretaría, manteniendo conversaciones tanto con el sector público como con el sector privado.

Una articulación constante que no es casual, porque responde a una transformación más profunda en la relación del Estado con la cultura. Hoy, se trabaja codo a codo con el sector privado para afrontar los desafíos.

Y es, con ese mismo espíritu de cooperación y austeridad, que vamos a ceder sin cargo las instalaciones del Palacio Libertad para que la Feria del Libro Infantil y Juvenil pueda desarrollarse durante todo el mes de julio, como el año pasado.

No tengan dudas, esta Secretaría va a priorizar la inversión en cultura dejando de lado cualquier gasto innecesario.

La gestión del Presidente Milei consiguió dos hitos enormes para la economía argentina: la salida del cepo y bajar la inflación.

Esto nos abre las puertas a una nueva era de libertad, de crecimiento real y de confianza en el futuro.

Pero no olvidemos que Argentina aún sufre las consecuencias de una economía mal administrada y que más del 30% de nuestro país no puede acceder a la lectura como pasatiempo.

Por eso, en el año de la reconstrucción de la Argentina, les pido que hagamos entre todos que leer no sea un privilegio de pocos.

Noticia en desarrollo

LA NACION