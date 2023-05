Ahora, El Niño

escuchar

Ya tuvimos suficiente de La Niña, y la mente humana tiende a esperar un poco de descanso después de la anomalía de los últimos años, que en la Argentina fue especialmente catastrófica para el campo y que originó los incendios que arrasaron con casi el 40% de los Esteros del Iberá. Sin embargo, la naturaleza no tiene el hábito de descansar, y la NASA ya detectó las condiciones que preceden a El Niño que se viene. Parece un castigo bíblico. Un hado inapelable. Pero no. La sequía y sus consecuencias eran previsibles. Se supone que prever y morigerar las situaciones críticas es una de las funciones de la clase dirigente. El Niño, si es tan intenso como anticipan, traerá a la Argentina más precipitaciones. Como nos hemos cansado de ver, pasaremos así de la sequía a las inundaciones. De nuevo, porque nada se hizo para aliviar las zonas inundables. Dicho sea de paso, desde que era chico vengo oyendo que “algo hay que hacer para evitar las inundaciones”. Lo mismo oirán nuestros descendientes acerca de las sequías.

No son asteroides ni cisnes negros. El clima no descansa, pero es cíclico y predecible. No son terremotos, que por ahora siguen eludiendo todo pronóstico. Solo se necesita responsabilidad y compromiso. Me pregunto si es mucho pedir.