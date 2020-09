Alberto Manguel dona su biblioteca a Portugal: "Siento que es un milagro"

Los 40 mil volúmenes formarán parte, en Lisboa, de un Centro para el estudio de la lectura, que dirigirá el propio Manguel Crédito: Santiago Filipuzzi

Pablo Gianera Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de septiembre de 2020 • 11:29

Cinco años después de que, por circunstancias personales que sería largo explicar, fueran deportados de un presbiterio de piedra al sur del valle de Loira, en Francia, a un guardamuebles del otro lado del mar, en Montreal, los 40 mil volúmenes de la biblioteca de Alberto Manguel saldrán de nuevo a la luz, esta vez en Lisboa. "Siento esto como un milagro", cuenta Manguel. Recuperaré mi paraíso, en el sentido borgeano de biblioteca, y su resurrección ocurrirá en el país de los antepasados de Borges. Coincidencia más feliz, imposible". El comunicado de la Câmara Municipal de Lisboa informa que el acuerdo se firmará este sábado en la Feria del Libro de Lisboa.

La historia que unió la tierra de los mayores de Borges con la biblioteca de Manguel (una biblioteca hecha, como casi todas, de varias bibliotecas, que logró reunir en Francia, donde vivía antes de mudarse a Nueva York) es un poco laberíntica.En una entrevista para LA NACION de 2017, el escritor contó que había pensado dejar la biblioteca "a una institución que esté creándose, por ejemplo, una nueva universidad. Y que sea entonces el núcleo a partir del cual crezca. Eso sería lo más útil. Lo que pasa es que, como toda biblioteca privada, es muy ecléctica. No sé. A lo mejor le dejo esa tarea otro." Para Lisboa, lejos de ser un obstáculo, ese eclecticismo resultó una ventaja. Explica ahora Manguel: "Fue mi editora portuguesa, Bárbara Bulhosa de la editorial Tinta-da-china, quien inició el proyecto. Sabía de la suerte de mis libros que estaban en cajas desde 2015, porque había publicado en portugués mi elegía, Mientras embalo mi biblioteca. Bárbara fue a ver al alcalde Lisboa, Fernando Medina, con la propuesta de instalar mi biblioteca en su ciudad. La misión de Medina es convertir a Lisboa en un gran centro cultural, tarea ya iniciada por su predecesor, Antonio Costa, quien otorgó la bellísima Casa dos Bicos a la viuda de José Saramago, Pilar del Rio, para instalar allí la fundación que lleva su nombre. Medina entendió de inmediato la importancia internacional que tendría un Centro para el estudio de la historia de la lectura, que es mi tema. Lisboa tiene magníficas colecciones de lengua portuguesa y una red de bibliotecas públicas muy eficiente. Pero no tiene una biblioteca multilingüe como es la mía. Entonces Medina me propuso un extraordinario palacio que lleva el nombre del Marqués de Pombal para alojar mi biblioteca y el centro mismo. Ahora hay un presupuesto para renovar el edificio: no hay mucho trabajo que hacer, esencialmente pintar y construir las estanterías. Y también uno para nuevas adquisiciones, lo cual es esencial para que una biblioteca se mantenga en vida. También contratará a varios bibliotecarios especializados, y me nombrará director del Centro."

Manguel en la capilla del Palacete dos Marqueses de Pombal, cerca del Museo Nacional de Arte Antiguo en la Rua de Janelas Verdes.

En un comunicado que se difundió hoy, el alcalde Medina dijo que "es un orgullo recibir en Lisboa la magnífica biblioteca de Alberto Manguel, un monumento al humanismo que tiene en el libro y en el conocimiento sin fronteras uno de los pilares de nuestra civilización".

No faltan quienes, con curiosidad nacionalista o intención torcida, se preguntan por qué Manguel no decidió que su biblioteca desembarcara en la Argentina; valdría la pregunta contraria: por qué tendría que haberlo decidido así. "La biblioteca en Buenos Aires... -responde Manguel-: nada me hubiese gustado más, salvo que, después de mi experiencia en la Nacional, entendí que, si bien tenemos muchos talentosos especialistas en el tema de la lectura y bibliotecarios especializados, el país no tendría el presupuesto necesario para contratarlos, ni para instalar y mantener un biblioteca como ésta. Sobre todo, en medio de esta crisis."

El Centro para el estudio de la historia de la lectura será público y habrá seminarios, conferencias y exposiciones. "Es un poco lo que intenté hacer mientras dirigía la Biblioteca Nacional -dice Manguel, autor precisamente de Una historia de la lectura-: convertir esa institución en un lugar de encuentro internacional y de diálogo. También estoy pensando en proponer programas sociales como los de las Salas de Lectura de México, a través de los cuales se alentaría el trabajo de grupos de lectura y de bibliotecas populares en la ciudad de Lisboa. Porque éste, no lo olvidemos, es un proyecto municipal."

El Centro tendrá un Consejo honorario conformado, entre otros, por Salman Rushdie, Olga Tokarczuk, Margaret Atwood, Enrique Vila-Matas, Roger Chartier y José Emilio Burucúa.

Uno de los espacios en los que funcionará el Centro de estudios de la lectura

-En Mientras embalo mi biblioteca, decías que, aun cuando las bibliotecas públicas fueran un lugar de peregrinación, nada sustituía la posesión de los libros. ¿Hay una pérdida cuando la biblioteca privada se vuelve pública? Un poco como esa tortuga a la que le faltaba parte de su caparazón.

-Pero quizás como una tortuga que después de perder su caparazón encuentra otra más grande y resistente. ¿Te acordás de ese lugar común con el que suele consolarse al padre de la novia: "No pierdes una hija, ganas un hijo"? Bueno, yo me digo: "No pierdo una biblioteca, gano una ciudad." Y no cualquier ciudad: ¡Lisboa!

-No hay nada más íntimo que la biblioteca que armamos, ya ni hablemos de las anotaciones que dejamos en los libros y que nos dejan al desnudo ¿Te sentís un poco como Aby Warburg con la suya?

-Siempre tengo presente lo que le ocurrió al genial Aby Warburg, ese erudito bibliófilo a quien su secretario convenció que abriera su biblioteca privada al público. El pobre Warburg se volvió loco y tuvo que ser internado en una clínica psiquiátrica. Abrir tu biblioteca personal, esa cosa tan íntima y secreta, a un público desconocido, es un poco como dejar entrar a forasteros en tu mente, dejar que otros tomen posesión de tu memoria, de tu imaginación, de tu alma. Soy consciente de que ésta donación es una maniobra peligrosa, aunque necesaria, para que mis libros vuelvan a la vida. El sacrificio, si sacrificio hay, vale la pena.

-Ahora podría desandarse el camino y escribir tu propia versión del escrito de Walter Benjamin, "mientras desembalo mi biblioteca".

-No sé. No lo creo. Será la tarea de otros escribir ese nuevo capítulo de mi biblioteca.