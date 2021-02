Alberto Manguel, traductor: la premiada novela “Los crímenes de Alicia” se lee en Reino Unido

Desde hoy en el Reino Unido, con el título de The Oxford Brotherhood (Little Brown), los lectores británicos podrán leer en ebook y en papel Los crímenes de Alicia, con la que Guillermo Martínez obtuvo el premio Nadal de Novela en 2019. En esta historia ambientada en Oxford, y que rinde un tributo ambiguo a Lewis Carroll, hace su entrada el personaje de Arthur Seldom, el profesor de lógica que ayudó a descifrar el misterio de una de las novelas anteriores de Martínez, Crímenes imperceptibles, que también se tradujo al inglés (como The Oxford Murders) y que fue llevada al cine por Álex de la Iglesia con el título de Los crímenes de Oxford. El traductor de la novela al inglés de Los crímenes de Alicia es otro escritor: el ensayista y narrador Alberto Manguel. El exdirector de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno debió llevar a la lengua de Charles Dickens un thriller que transcurre en ámbitos académicos.

"The Oxford Brotherhood" es el título en inglés de la novela, de aires carrollianos, de Guillermo Martínez archivo

“En su momento The Oxford Murders tuvo más de veinte reediciones en el Reino Unido -dice Martínez a LA NACION-. Vendió 130.000 ejemplares. Luego, tuvo algunas reediciones más cuando apareció la película de Álex de la Iglesia. Mi expectativa es que se lea tanto en el plano de lo policial como en el de las discusiones lógico-filosóficas, y también el segundo enigma alrededor de la vida de Carroll”.

Como el autor de Alicia en el país de las maravillas, el escritor argentino siente pasión por la matemática y la lógica. Además de narrador, es licenciado en matemática por la Universidad Nacional del Sur y doctor en Lógica por la Universidad de Buenos Aires, con estudios posdoctorales en uno de los escenarios de sus thrillers: Oxford. En 2003, publicó el ensayo Borges y la matemática y, en 2009, con Gustavo Piñeiro, Gödel para todos.

La portada de la edición local archivo

A Martínez le gustaría que también novela se adapte al cine, “pero estaría más que conforme si hace el mismo recorrido entre los lectores en lengua inglesa que Los crímenes de Oxford”. Respecto del trabajo del traductor, indicó que estaba “súper agradecido” con Manguel. “Hizo un trabajo maravilloso, y conservó sobre todo la cadencia del original, quizá lo más difícil de lograr en una traducción”.