Sin tanta pompa y sin tanto glamour, Locura Suburbana es el nombre de la comparsa que organizan los trabajadores y los pacientes del hospital psiquiátrico Nise da Silveira, en los suburbios de Río de Janeiro. El desfile se inicia dentro de la institución y luego se lanza a las calles del barrio Engenho de Dentro. En la foto, ya todos disfrazados se disponen a dar inicio a su recorrido. Aquí se cumple una de las premisas del Carnaval: los disfraces igualan y no permiten distinguir, en este caso, enfermos de sanos, pacientes de médicos. Todos están unidos en esa felicidad que es el festejo de lo que cada uno tiene para celebrar. En su canción Yo no quiero volverme tan loco, Charly García dice que “la alegría no es solo brasilera”. Puede ser cierto o no, pero al menos aquí tanto locos como sanos exhiben el don de la alegría brasilera, que tal vez no les sea exclusivo, pero que lo tienen no hay duda.

Temas La historia detrás de la foto