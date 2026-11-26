He sido fan de Pedro Almodóvar desde la adolescencia. Aunque la palabra indicada no sea exactamente “fan”, ni mucho menos “fanática”, el término con acepción inflexible que le da origen al apócope. Podría, entonces, reformular esa idea y decir que admiro, con una cercanía digna únicamente de aquellas cosas entrañables para la vida, la obra del director manchego.

Quizás sea porque su cine formó parte de mi educación sentimental temprana y la de tantos de mi generación. Jamás olvidaré la noche en que vi por primera vez una de sus películas, Matador (1986), en Función privada, aquel ciclo de TV que condujeron durante años Carlos Morelli y Rómulo Berruti –y Marilyn Monroe, claro, desde el inmortal retrato en blanco y negro que los acompañaba– cuando había poco para ver los sábados en la era incluso previa a la explosión comercial de la programación por cable. Es decir: para un adolescente de aquellos tiempos que, por algún motivo, quedaba huérfano de planes un fin de semana, lo mejor que podía ocurrir era que la pantalla chica salvara la noche de alguna manera con algo interesante. Y vaya que el cine de Almodóvar lo fue siempre.

El descubrimiento de esa voz fresca, de un director treintañero que contaba cuentos de la renovada democracia española -y en particular de la destapada movida madrileña- fue un momento de inflexión en la rutina de muchos jovencitos de la Generación X que gustaban de las artes y empezaban a adivinar, mediante esas ficciones, que un tiempo nuevo se abría al mundo. Y que valía la pena vivirlo, habitarlo, ser parte…

Poco después llegó Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988), su gran consagración, y aquel realizador hasta entonces de culto, con énfasis en lo kitsch y la cultura pop, encarnó ese destino que la vida tenía preparado para él: ser “un autor”.

Las historias siguieron, a principios del nuevo milenio llegaron los Oscar (por Todo sobre mi madre y Hable con ella) y en todo momento, más allá de un cierto drama evidente en varias de sus películas, se adivinaba siempre el humor como un sello; un principio de placer, como decía Freud, capaz de afirmarse, a pesar de lo desfavorable de las circunstancias reales.

Pero en la última década, a muchos de los que seguimos con interés y afecto al cineasta español algo nos resulta evidente: Almodóvar ha perdido la risa.

¿Quién podría culparlo? Hacer humor en tiempos hostiles no parece un gesto tan natural como lo era en aquellos esperanzados años 80. Ahora hay algo en sus relatos, un tono, una mirada, una particular manera de hacer hablar a sus personajes, que reflejan más que un drama. Hablan del desaliento.

El hombre que solo escribía en los aviones, la novela de Pedro Almodóvar Reservoir Books

Lo comprobé en estos días con la lectura de su esperada primera novela, El hombre que solo escribía en los aviones (Reservoir Books). Su protagonista, Flavio, es un hombre desorientado que –al igual que el autor– tiene dolores de espalda, se encierra para escribir y sufre con la página en blanco, convive con la ansiedad, descubre que por la edad, o el estrés, o ambos, empieza a olvidar algunas palabras y tiene que echar mano al molesto recurso de hilar ideas, nombres o títulos de películas para destrabar esos lapsus, y finalmente descubre, no sin una cuota de frustración, que la perfección no existe. O que, en realidad, sí existe, pero está unos escalones más abajo de lo que él anhela. “La perfección es conseguir al menos el cincuenta por ciento de lo que has soñado”, se dice a sí mismo. Es una frase tan realista como demoledora, evidentemente parida por un creador de 77 años reflexivo, que observa esta época con un poco de pena y mucha sinceridad.

Extraño a aquel Almodóvar que nos arrancaba carcajadas con gazpachos adulterados, agüitas de Valencia y chicas del montón. Pero al de hoy, a este hombre maduro que no tiene la risa fácil y nos advierte que hace falta mucha humanidad para recuperar la alegría, lo quiero incluso más que al otro.