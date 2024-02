escuchar

Imponente muralla que obnubila con solo mirarla. El hielo blanco prístino impacta por las formas de las estalactitas sobre la oculta montaña. La naturaleza en todo su esplendor y el hombre en su constante afán de desafiarla. Quienes escalan y quienes los asisten pertenecen a un club de montañistas, y unos y otros acometen la ardua tarea de vencer las dificultades del ascenso con sogas con las que los sostienen desde la base. La imagen no muestra la cumbre y, por eso, se presenta como algo infinito, una epopeya sin fin. Placer deben sentir tanto los de arriba como los de abajo para que con esas bajas temperaturas pasen horas en esa afanosa tarea que no garantiza el éxito de llegar a destino. Perseverancia también deben tener para no claudicar en el intento. Es probable que para ellos la sola experiencia justifique con creces cualquier esfuerzo. Si no, debe ser imposible soportar semejante odisea.

Temas La historia detrás de la foto