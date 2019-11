Alzamos la voz, un libro guía sobre feminismo y deconstrucción para jóvenes

La periodista Fabiana Scherer presentó su libro "Alzamos la voz" en el centro Dain Usina Cultural Crédito: Lola Rodríguez

Cecilia Martínez SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de noviembre de 2019 • 11:31

"No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar". La periodista Fabiana Scherer presenta esta cita de Angela Davis como invitación a un viaje "empoderador" a través de las páginas de su primer libro, Alzamos la voz, una suerte de guía que señala y contextualiza las problemáticas de actualidad con foco en las temáticas de género y en los jóvenes como agentes de cambio.

Hablar sobre lo vetado, debatir, comprender el origen de luchas y reivindicaciones, reflexionar, dudar, aprender. Con estas premisas, la autora lanza esta recopilación única sobre temas cruciales de la agenda social: el feminismo, la legalización del aborto, el acoso callejero, los movimientos #MeToo y #Niunamenos, el lenguaje inclusivo, el rechazo a los estereotipos, la deconstrucción, las nuevas masculinidades, la ESI o el feminismo en las redes.

Especialista en literatura juvenil, Scherer habló de su propio aprendizaje en el contacto con booktubers, instagramers y jóvenes protagonistas de un cambio Crédito: Dolores Rodríguez

Alzamos la voz (Ediciones Urano) fue presentado ayer en la librería Dain Usina Cultural mediante un diálogo abierto a un público joven y variopinto interesado en los cambios de paradigmas.

Scherer, especialista en literatura juvenil, habló de su propio aprendizaje tras el contacto con booktubers, instagramers y quienes considera sujetos activos de cambio. "Los nacidos entre 1994 y 2010, conocidos como la generación Z, representan el 25,9% de la población mundial. Expertos destacan que, a diferencia de los millennials, son conscientes de las problemáticas", señala en el libro, que incluye relatos, frases, citas, menciones sobre referentes en estos campos, conceptos aclaratorios y datos sobre las líneas de ayuda a las que se puede recurrir.

"El reto del siglo XXI es la opresión a la mujer y hoy hasta las princesas de Disney han cambiado: Frozen canta "Libre soy", se lanzará El zorro con una mujer como protagonista y se busca romper con el rol de las heroínas, que toman la acción", señala la periodista.

"El reto del siglo XXI es la opresióna a la mujer y hoy hasta las princesas de Disney han cambiado", dice Scherer Crédito: Lola Rodríguez

El libro repasa la historia del feminismo, las reivindicaciones de igualdad en la Revolución Francesa, la Vindicación de los derechos de la mujer redactada por Mary Wollstonecraft en 1792, la incorporación femenina al mercado laboral tras la segunda guerra mundial o el debut de las argentinas en las urnas en 1951. Aporta definiciones sobre los diversos feminismos: de igualdad, disidente, de la diferencia, descolonial, filosófico, radical, ecofeminismo o ciberfeminismo, e incide en la importancia de la toma de conciencia en las mujeres tanto como en los hombres.

Las luchas, los símbolos, los logros y la identificación de los micromachismos, "cuya lista puede resultar infinita" (por ello cita los comportamientos detallados por Rebbeca Solnit, como el mansplaining, manterruption, manspreading o bropraiting) también dan cuerpo a este libro.