Amar a Mario Benedetti y su poesía, en un ciclo homenaje a 101 años de su nacimiento

Organizado por la Fundación Mario Benedetti y con la coordinación del “embajador cultural argentino” José Miguel Onaindia, se lanzó la segunda temporada de “Voces del mundo leen a Mario”. Protagonistas del ámbito de la cultura internacional, entre ellos varios argentinos, recitan poemas de uno de los montevideanos más queridos del mundo en el canal de YouTube de la fundación. La “videopoeteca” está disponible en la página web de la fundación con lecturas de las actrices Ana María Picchio (una de las protagonistas de la versión cinematográfica de La tregua, que eligió los hermosos versos de “Última noción de Laura”), Alejandra Darín y Julieta Ortega, el escritor Pacho O’Donnell y el actor Esteban Meloni, la actriz uruguaya María Mendive, el actor español Nacho Rubio y el poeta italiano Leonardo Viley. El pasado martes 14, el escritor uruguayo Mario Benedetti hubiera cumplido 101 años.

También han sido invitadas la cantante rioplatense Mónica Navarro, que recita el clásico conjuro de amor y rebeldía titulado “Te quiero”, y las actrices españolas Amelia Ochandiano e Itziar Miranda. El actor uruguayo Agustín Urrutia lee desde su casa “Hagamos un trato”: “Si alguna vez advierte que la miro a los ojos / y una veta de amor reconoce en los míos / no alerte sus fusiles, ni piense: ¡qué delirio! / a pesar de la veta, o tal vez porque existe / usted puede contar conmigo”.

“Cuando yo empecé a escribir Poemas de la oficina pensé que nadie estaba escribiendo poemas con ese estilo y esa no era una sensación buena, porque cuando uno está aislado componiendo de una manera puede ser que esté equivocado si todos van por otro lado -decía un humilde Benedetti en diálogo con Carmen Alemany, en 1997-. Fue un alivio conocer la poesía de Gelman, de Fernández Retamar, de Pacheco, de Dalton, de Cardenal. Además todos éramos diferentes, se usaba lo conversacional como un instrumento. Como cada uno estaba en una realidad distinta la poesía era diferente”. En el panorama de la poesía hispanoamericana, la obra de Benedetti siempre estuvo cerca de los artistas y el público. Intérpretes como el catalán Joan Manuel Serrat, el uruguayo Daniel Viglietti, la mexicana Amparo Ochoa y las argentinas Nacha Guevara y Sandra Mihanovich cantaron poemas suyos.

“La poesía de Mario Benedetti es ideal para decir, para modular -dice Onaindia a LA NACION-. Creo que por eso ha inspirado la composición de canciones que sobrevivieron décadas. Siempre me sorprende el conocimiento que logró en todo el mundo, aun en personas muy lejanas a su etapa de mayor actividad, y que muchos creadores contemporáneos se siguan inspirando en sus creaciones. Me pareció, entonces, que una buena manera de celebrar su cumpleaños era armar un abanico de voces de artistas de distintas nacionalidades que trajeran al hoy estos poemas antiguos pero vigentes”. Para Onaindia, el escritor uruguayo “gracias a una sólida formación cultural, el dominio de varias lenguas y la costumbre del análisis riguroso que le imponía el oficio de la crítica, rompió la falsa barrera con lo popular y pudo crear una obra que por su sensible universilidad reflexiona sobre el hoy y nos sigue emocionando”.

En 2020, durante los meses más duros de la pandemia, la Fundación Mario Benedetti convocó a varios artistas para que leyeran desde sus hogares cuentos benedittianos. “Este año recurrimos nuevamente a la generosidad de un nuevo grupo para que su poesía nos dé el aliento que en el presente también necesitamos -concluye Onaindia-. La literatura de Mario Benedetti atraviesa tiempo y territorios”. Más información en la página web de la fundación.

Planeta publica Benedetti

En la Argentina, el grupo editorial Planeta es la casa editorial del escritor uruguayo. En octubre lanzará lanzará en el sello Booket cuatro títulos de Benedetti: Canciones del más acá, con letras de canciones escritas por el autor, además de una selección de poemas que fueron musicalizados por diversos artistas; el volumen de cuentos El porvenir de mi pasado, de 2003; Testigo de uno mismo, uno de los últimos poemarios que publicó, y Literatura uruguaya del siglo XX, con artículos que escribió para distintos medios entre 1950 y 1969, en los que analiza el proceso de cambio de una literatura que él supo enaltecer.