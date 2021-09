El canto de la sirena del rock Fabiana Cantilo se vuelve plegaria y poema

“Nada que quieras hacer, / no hay nada que no puedas hacer. / Nada que quieras hacer, / no hay nada que no pueda hacerse”, cantaba Fabiano Cantilo (Buenos Aires, 1959) en “Escritos del mar”, uno de los temas del álbum Superamor, de 2015. Sirena del rock argentino, voz líder de Los Twist, vocalista de Charly García y Fito Páez, una de las “parakulturales” Bay Biscuits y solista inigualable, cumple con su canto profético y debuta ahora como poeta con Desvío, recientemente publicado por Sudestada en la colección Poesía Sudversiva a cargo del escritor chaqueño Juan Solá. “Nunca olvidemos que al final / estamos a salvo”, escribe la poeta-cantante en uno de los poemas de “La vida misma”, primera parte del poemario, tal vez la más “cantileana” del conjunto. Con su primer libro, la cantante se suma a una estirpe de rockeros-escritores, como Luis Alberto Spinetta, Paula Maffia, Fito Páez, Rodrigo Manigot, Adrián Dárgelos y Manuel Moretti, entre otros.

Portada de "Desvío", primer libro de poemas de Fabiana Cantilo

El legado familiar late en los versos de Desvío. En 2011, la cantante y compositora había presentado su primera muestra de dibujos y pinturas acompañada por su padre; diez años después, incursiona en el género poético e intercala entre los textos dibujos propios, hechos a mano alzada. Así como en el recordado álbum Hija del rigor (cuya portada hoy sería objeto de debate público) había musicalizado dos poemas escritos por su madre, Silvina Luro Pueyrredón, en su primer poemario le dedica el libro y a su padre, el empresario y pintor Gabriel Cantilo, que falleció en 2016, una sección entera de textos elegíacos (con foto incluida). También se publica un poema-crónica a su “padre musical”, Paul McCartney: “Ver a Paul anoche / sacudió mi existencia diminuta. // Ese / hizo que yo pudiese cantar / y sentirme un hada, / en medio del infierno / después del colegio. // Vi a Paul anoche”.

Uno de los dibujos que acompañan los poemas de "Desvío", de Fabiana Cantilo

“Desvío es una experiencia de poesía-rock, elemento disruptivo dentro de la tradición poética que pone de manifiesto no solo los alcances, sino también las bondades que ofrece el discurso poético para entablar un diálogo con lectoras y lectores en torno a temas sensibles como la tristeza, la infancia y la injusticia -dice Juan Solá a LA NACION-. Una pieza tan única como inefable que en sí misma contiene un discurso de época y una visión tan honesta como desgarradora de las relaciones humanas”.

El libro lleva un prólogo de una leyenda viviente de la poesía y la contracultura criolla: Fernando Noy. “Fabiana Cantilo siempre ha sido un ser poetizante, poema encarnado ella misma, aunque aquí y ahora, desde el propio silencio musical nos ofrenda esta serie de poemas fascinantes, irrumpiendo con imperiosa necesidad de ser nombrados sobre páginas atravesadas por incesantes visiones desde el Tiempo al Amor y tan diversas gemas temáticas que al sumarse emiten un mismo resplandor sobre el escenario ahora impreso de su devenir poético”. Como escribe Noy en su introito, Desvío puede leerse como un “memorial que nada excluye, desde la fabulosa infancia hasta pasiones innumerables bajo tantas lunas y soles futuros por brillar”. Algunas líneas evocan la dorada y estimulante década de 1980, en la que fue protagonista: “¿Y el Einstein en qué se habrá convertido? / Quedan en el aire las risas de Vivi / los acordes de Los Twist”. Como no podía ser de otro modo, el libro se presentará en noviembre en el Roxy, en la esquina de la avenida Federico Lacroze y Álvarez Thomas.

Otra esquina porteña está presente en Desvío. En la sección “Pampa y Estomba”, Cantilo vuelve al escenario de la historia de amor que protagonizó con Fito Páez. “Ahora ya, / no hay más palabras. // Se desviaron nuestras vidas / nuestras miradas. // Si tan solo supiese un poco más / para cortar esta guerra muda”, se lee en uno de los poemas.

Retrato de una creadora vital y mágica, su primer libro de poemas comienza con plegarias sobre la experiencia pandémica dedicadas a los que atravesaron “la tranquera de la vida” a partir de marzo de 2020: “Muertes inocentes. / Los honro. / Los abrazo. / Vayan hacia la luz, hermanos míos. // Perdón. / Perdón. / Perdón”. Páginas después, estas se tranforman en interrogantes: “¿Qué? / Y el mundo se detuvo / Ah, ¿entonces yo había venido para esto? / ¿Alguien ve? / Ciudades desiertas / Por fin! / ¿Quién fue? / ¿Dios?”. Para Fabiana Cantilo, todos los caminos -desvíos incluidos- conducen al arte.

Un poema de Fabiana Cantilo

Guerras azules

se preparan para estallar.

Milagros de estrellas

Explotan en colores desde cielos lejanos

Éramos niños

inocentes

asombrados.

Amores, sigo aquí

Julie

Vasquito

Nona.

Esos que ya pasaron la tranquera de la vida

que susurran como el viento

junto a los pájaros que bajan a mi jardín.

Hojas, viento, canto

que me acunan en esta tarde

de temprana primavera.