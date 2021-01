Amigos del Bellas Artes lanza un programa educativo orientado a las bellas letras

A mediados de marzo, la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes (Aamnba), que desde 2020 dirige el exsecretario de Cultura y Creatividad del gobierno de Mauricio Macri, Andrés Gribnicow, estrenará un espacio de educación no formal orientado a las bellas letras: el Programa de Historia de la Literatura. Se trata de un ciclo de estudios de tres años con distintos cursos sobre esa materia que se impartirán exclusivamente en forma online. Presentados en orden histórico, los autores, textos y acontecimientos más importantes de la historia de la literatura serán analizados por destacados docentes de formación universitaria. La iniciativa convoca a un público general y se articulará a modo de panorama con foco en algunos autores y obras, sin pretensiones de imitar la exhaustividad de los claustros académicos. Las clases comienzan el 17 de marzo y las inscripciones, que se hacen a través de la página web de Amigos del Bellas Artes, abren el 8 de febrero.

Dante Alighieri, protagonista del Programa de Historia de la Literatura de Amigos del Bellas Artes (detalle de una obra de Luca Signorelli)

La directora de la propuesta es la escritora y licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires (UBA) Mariana Sández, que dirige el Departamento de Literatura de Amigos del Bellas Artes desde 2014; antes había desempeñado funciones similares en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires y otras instituciones culturales. “En septiembre de 2014, Amigos del Bellas Artes incorporó cursos de literatura con la idea de acercar los más diversos temas de obras y autores tanto clásicos como contemporáneos a un público amplio -dice Sández a LA NACION-. Siguiendo el mismo modelo que existía para los cursos de arte, se buscó ofrecer clases, conferencias y presentaciones de excelencia con la dinámica de un espacio de divulgación. Nuestro público no solo creció y se afianzó con entusiasmo, sino que además nos señaló un vacío cultural: la necesidad de reposar en los clásicos”. Para la autora de Una casa llena de gente, abundan las ofertas sobre temas y autores actuales, pero no existe un enfoque histórico y abarcador de la literatura. El nuevo programa educativo de Amigos del Bellas Artes apunta en esa dirección.

Cada año, los contenidos se agruparán por módulos. En 2021, se avanzará desde la Antigüedad hasta el siglo XVII; el segundo año, a partir de 2022, estará dedicado a la literatura de los siglos XVIII y XIX, y el tercer año (2023), a la de los siglos XX y XXI. En el primer año, se hará foco en la literatura griega, italiana, inglesa, española y francesa desde la Antigüedad hasta inicios del siglo XVIII. Homero, Eurípides, Dante Alighieri, Miguel de Cervantes, Calderón de la Barca, William Shakespeare, François Rabelais, Molière, Luis de Góngora y otros genios (algunos anónimos) serán protagonistas de los contenidos del primer año del programa.

El cuerpo de profesores que comenzará a dar clases en marzo está integrado por la doctora en Filosofía por la Universidad de Aix-Marseille e investigadora en la UBA, Marisa Divenosa; el doctor en Filosofía por la UBA e investigador del Conicet, Mariano Pérez Carrasco; la doctora en Letras por la UBA y traductora María Inés Castagnino, la licenciada en Letras por la UBA y profesora Elina Montes, y el licenciado en Letras por la UBA, poeta y docente Walter Romero.

En 2020, a causa de la pandemia, Amigos del Bellas Artes debió adaptarse a la fuerza a la modalidad virtual. Pero, como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. “Incorporamos esta modalidad con una muy favorable recepción por parte de los concurrentes y otros muchos que se sumaron por primera vez -informa Sández-. Se mostraron encantados ante la posibilidad de que los cursos lleguen a distintas partes del país y del mundo”. Al no ser sincrónicos, sino en formato de video, los cursos no exigen desplazamientos físicos ni horarios específicos. “Todo esto fue una oportunidad para preparar lo que llevábamos pensando desde hacía un tiempo pero no podíamos incorporar por limitaciones de espacio: una Historia de la Literatura pensada para recorrer los grandes anclajes de la producción literaria universal, con la guía de docentes especializados en las literaturas de cada lengua”.

“Desde hace más de veinte años la Asociación pone énfasis en la formación cultural de nuestra sociedad -señala Julio César Crivelli, presidente de la Aamnba-. Y este año inauguramos con orgullo el nuevo Programa de Historia de la Literatura. Gracias a nuestros colaboradores del área de Educación, se ha convocado a un distinguidísimo grupo de profesores. Creemos que con esta iniciativa Amigos del Bellas Artes marca un nuevo hito en su trayectoria en la difusión de la cultura y la educación no formal. Tenemos muchas esperanzas”. A preparar los cuadernos de apuntes, mejorar la velocidad de la conexión a internet y asociarse a alguna biblioteca para empezar a desandar el extraordinario camino de la historia de la literatura.

