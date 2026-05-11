Andrés Malamud y Astrid Pikielny presentaron “Operación Argentina”: una lectura de la democracia desde Alfonsín hasta Milei

En una de las últimas actividades del domingo en la Feria del Libro, la sala Alejandra Pizarnik se llenó (y dejó gente afuera) de un público interesado en pensar las transformaciones políticas y sociales del país a partir de Operación Argentina (Planeta), de los politólogos Andrés Malamud y Astrid Pikielny. La charla estuvo coordinada por la periodista Hinde Pomeraniec y contó además con la participación de Martín Rodríguez Yebra, Secretario de Redacción de LA NACION, y Ernesto Tenembaum, quienes dialogaron con los autores sobre los principales ejes del libro y el escenario político y social actual.

Operación Argentina propone una lectura sobre las tensiones, contradicciones y desafíos que atravesó el país en las últimas décadas, con foco en el funcionamiento de la democracia, las crisis recurrentes y las transformaciones culturales y económicas que moldearon la vida política argentina. Durante la presentación, los intercambios giraron en torno a la polarización política, los liderazgos contemporáneos y las dificultades estructurales de la Argentina para construir consensos duraderos.

Andrés Malamud y Astrid Pikielny, los autores de "Operación Argentina" Tadeo Bourbon - LA NACION

Sobre la hipótesis comparativa que proponen los autores entre Raúl Alfonsín y Javier Milei, Tenembaum señaló que es una de las “provocaciones” centrales del trabajo: la idea de que Alfonsín habría sido quien logró “suturar” la crisis democrática iniciada en 1930, mientras que Milei buscaría resolver la otra gran fractura argentina: la económica.

Malamud retomó esa idea y explicó que el análisis no surge a partir de las figuras de Alfonsín y Milei en sí mismas, sino de un diagnóstico previo sobre la historia argentina. “La Argentina se rompe en 1930”, sostuvo, en referencia tanto al golpe de Estado de ese año como a la crisis económica internacional que afectó el modelo agroexportador del país. Según planteó, durante décadas la Argentina no logró resolver ni la inestabilidad política ni la económica, y recién en 1983 Alfonsín consiguió cerrar una de esas heridas. “No es Alfonsín el dueño de la democracia, sí es el padre de la democracia”, afirmó.

Sin embargo señaló que la economía “siguió rota” y recordó que el expresidente radical dejó el poder en medio de una hiperinflación. “Alfonsín es las dos cosas: un éxito y un fracaso”, resumió. A partir de allí, el politólogo analizó los distintos intentos posteriores de estabilización económica y planteó que el actual gobierno intenta presentarse como quien finalmente resolverá esa deuda pendiente.

Pikielny, por su parte, contó algunos detalles del proceso de escritura y explicó que el libro comenzó a tomar forma poco después de la asunción de Milei, cuando desde Planeta les propusieron pensar un ensayo sobre los 40 años de democracia. “Estamos hablando de algo que está sucediendo ahora”, señaló la autora, y explicó que durante el trabajo intentaron distinguir entre aquello que ya podía analizarse y lo que todavía sería “imprudente o irresponsable afirmar de manera rotunda”.

Según relató, el intercambio con Malamud -que reside en Lisboa- se construyó a partir de conversaciones semanales y de una serie de “operaciones” para pensar el presente argentino: mirar hacia atrás para incorporar perspectiva histórica, observar procesos similares en otros países y tratar de identificar qué elementos del actual escenario político podrían perdurar más allá del “ruido, los gritos y los insultos”. También remarcó que buscaron construir un libro accesible para lectores no especializados: “Intentamos pensar cuáles son los movimientos más estructurales, más allá del ruido, los gritos y los insultos. No es un libro académico, es un libro de acceso fácil y esperamos que sea disfrutable. Mi deseo es que llegue a lectores jóvenes”.

La presentación de "Operación Argentina se llevó a cabo en la Sala Alejandra Pizarnik; mucha gente escuchó desde afuera Tadeo Bourbon - LA NACION

Hacia el final de la charla, Rodríguez Yebra preguntó cuál sería el “umbral de éxito” necesario para que el proyecto económico de Milei deje un legado duradero, comparable al que Alfonsín dejó en relación con la democracia. “¿Cuánto tiene que salir bien esta operación para que no sea otra vuelta del péndulo?”, planteó el periodista.

Malamud respondió que la clave estará en el comportamiento del electorado moderado y propuso pensar el escenario político argentino dividido en tres tercios: uno identificado con el actual gobierno, otro con la oposición y un sector intermedio que “está de acuerdo con el rumbo pero tiene dudas sobre el timonel”. Según sostuvo, el verdadero test llegará con el próximo gobierno: “El umbral va a ser si el próximo presidente mantiene, por ejemplo, la idea de que el equilibrio fiscal es bueno y solamente hay que agregar equilibrio social, o si considera que, como no hay equilibrio social, hay que romper el equilibrio fiscal”.

“Hay que leer este libro para entender el momento crítico que estamos viviendo en la Argentina y poder pensar lo que viene”, sintetizó Rodríguez Yebra.