España será el país invitado de honor de la Feria del Libro de 2027: memoria del exilio, diversidad cultural y defensa de la libertad de expresión

La Fundación El Libro anunció que España será el país invitado de honor de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en 2027, en una ceremonia en la que representantes de ambos países destacaron la memoria compartida y resaltaron el papel de la literatura como espacio de libertad y encuentro cultural.

La designación se dio a conocer este fin de semana, el último de la edición aniversario número 50 de la Feria, que este año tuvo a Perú como país invitado de honor. Del acto participaron el embajador de España, Joaquín María de Arístegui Laborde; el secretario de Estado de Cultura español, Jordi Martí Grau; el presidente de la Fundación El Libro, Christian Rainone; y el embajador peruano, Carlos Alberto Chocano Burga.

El diplomático peruano agradeció a la Fundación El Libro “por haber elegido a Perú como invitado en esta Feria del Libro tan trascendente” y destacó que los escritores y editoriales peruanas “han podido presentar sus libros” y establecer “importantes contactos” con el sector editorial argentino.

El embajador peruano Carlos Alberto Chocano Burga, junto al secretario de Estado de Cultura español, Jordi Martí Grau, y el presidente de la Fundación El Libro, Christian Rainone, durante el anuncio del nuevo país invitado a la Feria del Libro, en La Rural Sebastian Motta

Chocano Burga repasó los homenajes realizados a Mario Vargas Llosa, Alfredo Bryce Echenique y Blanca Varela, además de la participación del Ballet Folclórico Nacional y la Sinfónica Nacional del Perú. “Hemos dado una pequeña muestra de la riqueza de nuestra cultura y nos vamos muy contentos”, expresó, antes de celebrar el traspaso a España, “país con el que tenemos vínculos históricos y culturales”.

Rainone agradeció la presencia peruana y sostuvo que el lema elegido por Perú, “Caminos que nos unen”, inspirado en el Qhapaq Ñan, el Camino del Inca, “tendió puentes entre sus autores y nuestros lectores, entre su historia y la nuestra. Esta feria no será la misma después de haberlos tenido en Argentina, siempre será tu casa”.

Por otro lado, al anunciar a España como próximo invitado de honor, el presidente de la Fundación El Libro remarcó que la elección responde a una historia común que excede “la lengua compartida”. Sobre ello, profundizó: “España y Argentina se leen mutuamente desde siempre. Cuando los intelectuales españoles tuvieron que exiliarse, Buenos Aires les abrió las puertas. Acá fundaron editoriales, publicaron y encontraron lectores. Y cuando la dictadura argentina expulsó a sus escritores, España los recibió. Hubo libros en ambas direcciones. Esa historia nos une más profundamente que cualquier acuerdo comercial”.

Rainone también señaló a la industria editorial española como “el sector editorial más dinámico del mundo hispanohablante”, con “once años consecutivos de crecimiento y casi 400 millones de euros en exportaciones”. Y resaltó: “Sus colegas europeos llaman a esto el fenómeno español”. En ese sentido, adelantó que España llegará a Buenos Aires “con sus autores, sus editoriales y toda su diversidad cultural: el castellano, el catalán, el euskera y el gallego”.

El secretario de Cultura del país invitado de 2027, Jordi Martí Grau, agradeció por su parte “la antorcha que Perú nos brinda” y se detuvo en el vínculo histórico entre España y Argentina, marcado por el exilio republicano tras la Guerra Civil Española. “Después del desastre de la Guerra Civil muchísimos españoles vinieron a refugiarse a Argentina. Más allá del carácter comercial, lo más relevante es seguir compartiendo este espacio cultural común”, señaló.

Gracias a una iniciativa del Centro Cultural de España en Buenos Aires, la cantante Blanca Paloma participó del acto poniendo voz a dos piezas musicales Sebastian Motta

El funcionario explicó que el Gobierno español busca reforzar esos vínculos con la presencia de escritores en las ferias latinoamericanas y definió a Buenos Aires como “una enorme capital cultural en el espacio iberoamericano y a nivel internacional”.

Sobre la próxima participación española en la Feria del año que viene, el secretario resumió: “España no viene a exportar, viene a compartir, a poner en común”. Y adelantó que lo hará con dos ideas fundamentales: “La primera, un canto a la diversidad española, con todas sus lenguas y orígenes. Y a Buenos Aires también vendrán escritores iberoamericanos que hoy viven en España. Venimos a reforzar puentes de contacto y espacios compartidos”, subrayó.

La segunda apuesta estará centrada en la conmemoración del centenario de la Generación del 27. “Rafael Alberti estuvo aquí, como muchos escritores acogidos en esta ciudad fundando editoriales y continuando su actividad creativa. Es un reconocimiento y agradecimiento a un país que supo acoger a los españoles que tuvieron que salir corriendo por el terror del fascismo y de la dictadura franquista”, repasó.

El secretario de Cultura del Gobierno de Pedro Sánchez también deslizó un mensaje político sobre el rol de la literatura en el contexto internacional actual. “En un mundo atacado por policrisis muy dispares, desde el ámbito cultural hay algo que puede unirnos: la defensa de la libertad de expresión y la lucha contra cualquier tipo de censura. Eso que parecía superado hace décadas hoy hay que defenderlo”, valoró. Y agregó: “La literatura no es un adorno. Tiene una función social: levantar conciencias, ayudarnos a construir pensamiento crítico. Una feria del libro debe ser el espacio donde se condena cualquier tipo de censura”.

El cierre del acto incluyó un intercambio de presentes entre las delegaciones diplomáticas. Perú entregó un torito de Pucará, artesanía andina símbolo de protección y fortuna, mientras que España obsequió al país andino una lámina del Quijote perteneciente a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, fechada en 1819. A continuación, gracias a una actividad organizada por el Centro Cultural de España en Buenos Aires, la cantante Blanca Paloma interpretó la canción con la que representó a España en el Festival de Eurovisión 2023 y una pieza inspirada en Federico García Lorca, poeta granadino que vivió en Buenos Aires en los años 30, evocando nuevamente la historia compartida que atravesó parte del anuncio de España como próxima invitada de honor de la Feria del Libro porteña.