Antes del cambio de gobierno -y de presidencia y directorio en la institución- se anunciaron los nombres de los ganadores de las convocatorias literarias del Fondo Nacional de las Artes (FNA): el Concurso de Letras en las categorías de Poesía, Novela, Cuentos, Novela Gráfica y Ensayo/No Ficción, el Concurso Nacional para la Publicación de Literatura Infantil y Juvenil Ilustrada, y el Programa Federal de Apoyo a Editoriales Independientes. Los ganadores de los primeros premios de los concursos de Letras recibirán $ 350.000; los del segundo, $ 250.000 y los de los terceros, $ 200.000. Muchos de los ganadores son autores reconocidos y con varios libros publicados.

En Poesía, el jurado integrado por Mercedes Roffé, Carlos Battilana y Elena Annibali otorgó el primer premio a Leandro Surce, por “La isla blanca”; el segundo, a Laura Carnovale, por “Dimensiones del jardín (multiverso)”, y el tercero a Víctor Alejandro Aybar, por “Mariposa doble que gira sin cesar”. Las menciones fueron para Denise León, por “La darsanit”, y para Carla Sagulo, por “Tembladeral”.

“Empecé a escribir ‘La isla blanca’ en un momento en el que estaba fascinado con la figura del náufrago, del yo como personaje, porque había leído Foe, de J. M. Coetzee -dice Surce (Buenos Aires, 1984) a LA NACION-. Repasando la literatura que lo rodea, entendí que el poemario tenía que tener una estructura narrativa; me refiero a una secuencia cronológica pero también a la introducción de personajes que, paradójicamente, solo amplificaran la soledad del náufrago. Si bien, por supuesto, el poemario toca el tema de la soledad, no en un sentido necesariamente negativo, creo que sobre todo lo que intenta es plantear un interrogante un tanto inquietante: ¿cómo lidiar con nuestra interioridad?”.

En Novela, el jurado integrado por Hernán Ronsino, Javier Núñez y Claudia Aboaf eligió “E´a”, de Martín Sancia Kawamichi, como ganadora del primer premio. El segundo fue para Bernardo Terza, por “Un refucilo”, y el tercero, para Marcelo Britos, por “El casero”.

“La novela está narrada en primera persona por una estudiante de filosofía -cuenta Sancia Kawamichi (Buenos Aires, 1973)-. Ella y su novio viajan a Arroyos y Esteros, uno de los pueblos más antiguos de Paraguay, y allí se relacionan con un médico y veterinario que atiende en su consultorio tanto a personas como a animales. Escribí la novela en ese pueblo, alojado en la casa de un médico que vive hace treinta años en medio de la selva. La escribí bajo varias influencias, entre ellas: las conversaciones que mantuve con ese médico, la película Embrujada, de la Coca Sarli y Armando Bo, y el Tractatus logico-philosophicus de Wittgenstein”.

En Cuento, Daniel De Leo resultó ganador con “Cerco de sombras”. El jurado compuesto por Oliverio Coelho, Elena Bossi y Bernardita Pagés otorgaron el segundo premio a Roberto Alejandro Chuit, por “Todos los terneros y los pumas”, y el tercero a Mara Beger Balboa, por “El espacio justo para estar de pie”.

“Ya había recibido un premio del FNA -dice De Leo (Buenos Aires, 1973)-. Este nuevo libro lo armé para concursar, es decir, los cuentos no son borradores, están muy trabajados, algunos pasaron por el taller de Nico Hochman. Pero los tenía sueltos en una carpeta y los ordené sin darle una leída al conjunto. Cuando le das un orden a los cuentos y luego leés todo, notás las repeticiones, de nombres, de situaciones, de escenarios, de recursos, y entonces vas cambiando cosas. Eso no pasó. El último cuento que metí fue el que sumó puntos, el caballito de batalla. No estoy seguro, es una sospecha. Se trata de una especie de crónica acerca de la enfermedad y la muerte de mi madre. Cáncer avanzado de cuello de útero. Mi intención es publicarlo en un libro aparte, ya que fue creciendo y puede llegar a ser una nouvelle o una crónica más larga, ya llevo veinte mil palabras. Por eso el libro del concurso no va a ser publicado tal como se premió, seguiré trabajando para reemplazar ese texto del final por algo potable. Por lo pronto, considero que el libro que me publicó Metalúcida, mi tercer libro de cuentos, ¿Qué sueños dorados sueña toda esta gente? (Metalúcida), es superior a este que premió el FNA y también los otros dos, porque es el más parejo”.

El jurado de Novela Gráfica estuvo integrado por María Luque, Nacha Vollenweider y Sergio Langer. El primer premio lo ganó Ian Debiase (Buenos Aires, 1985), por “El cazador de árboles”; el segundo, Martina Trachtenberg y Nicolás Schuf por “Azul”, y el tercero, Clarisa Lea Place, por “Aliens”. Hubo menciones para Marcelo Candia por “Nido de ratas” y para Pablo Zambrano y Jésica Godoy, por “La apuesta”.

En Ensayo/No ficción, el jurado integrado por Laura Ramos, Federico Bianchini y Hernán Vanoli, concedió el primer premio a Esteban Bieda (Buenos Aires, 1979), por “La gramática del sol”; el segundo, a Damián Huergo y Fernando Krapp por el recientemente editado ¡Viva la pepa! (Ariel-Notanpuan), y el tercero, para Natalia Codina, por “Los erizos”. Hubo menciones para Solange Camauer por “Despedidas. Ejercicios de libertad en el dispositivo médico”.

En el Concurso Nacional para la Publicación de Literatura Infantil y Juvenil Ilustrada, el jurado integrado por Pablo Bernasconi y Laura Leibiker seleccionó siete de los sesenta proyectos editoriales presentados: Pez Mentra Ediciones (Mendoza), Antipop (Córdoba), Tanta Ceniza Editora (Neuquén), Del Bonete Ediciones y Ekeka (CABA), Musaraña, Pi Ediciones y Casitas de Papel, de Buenos Aires. Los proyectos premiados se pueden leer esta página web. Cada uno de los ganadores recibirá $ 500.000.

Los dieciocho sellos beneficiados en la segunda edición del Programa Federal de Apoyo a Editoriales Independientes, y que recibirán $ 350.000, son Cielo Invertido (Córdoba), TDS y Bardos (Mendoza), Ediciones Neutrinos (Santa Fe), El Guadal y Editorial Pipio (Catamarca); Visibilia, Como un Lugar, Fera SH, Refucilo Editora, Segunda en Papel y Pinka (CABA); El Gran Pez, Monada y Nómada Ediciones (Buenos Aires); Letras Libres Ediciones (Jujuy), Kala Ediciones (Salta) y El Momo (San Juan). El jurado lo integraron Alejandro Méndez y Marina Baudracco.

La escritora e investigadora Florencia Abbate, directora del área de Letras del FNA desde 2022

“Estoy contenta de que se hayan podido realizar estos tres concursos del área de Letras -dice la directora del área en el FNA, la escritora e investigadora Florencia Abbate-. Al tradicional Concurso de Letras llegaron más de dos mil obras. Los quince jurados y casi ciento sesenta jurados de preselección que convocamos trabajaron muy bien, en los plazos acordados, con transparencia, compromiso y amor por la literatura. Para el programa de apoyo a editoriales independientes, se presentaron alrededor de sesenta proyectos y pudimos otorgar el apoyo a dieciocho editoriales de distintas provincias del país. El concurso para la publicación de literatura infantil y juvenil ilustrada se hizo este año por primera vez y es importante porque es un sector muy creativo que actualmente atraviesa dificultades por el encarecimiento de los costos de impresión; y los siete proyectos premiados por los jurados son valiosos y originales, una apuesta por la innovación más que por las fórmulas estereotipadas”.

Abbate agradeció a todo el directorio del FNA “por el trabajo conjunto y el apoyo constante”. Los directores de áreas trabajan ad honorem para esta institución que apoya el desarrollo de las artes en el país y se financia con el cobro del dominio público pagante.