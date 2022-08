Cambios en el Fondo Nacional de las Artes: Mariana Enriquez deja la dirección del área de Letras y la reemplaza Florencia Abbate

Después de desempeñarse por dos años como directora del área de Letras del Fondo Nacional de las Artes (FNA), la escritora y periodista Mariana Enriquez (Buenos Aires, 1973) dejó su cargo en la institución y fue reemplazada por la escritora y doctora en Letras Florencia Abbate (Buenos Aires, 1976), que ya trabajaba como codirectora del área desde febrero, mientras Enriquez -por sus viajes y presentaciones en el exterior- estaba de licencia. “Trabajamos un tiempo juntas sin rollo, burocracia onda dos cabezas -graficó la autora de Nuestra parte de noche-. Hubo una transición y oficializamos ahora”.

”En la reunión de Directorio de ayer despedimos a Mariana Enriquez, quien finalizó su mandato al frente del área de Letras. Se le hizo entrega de un diploma en reconocimiento por su trabajo y dedicación”, publicó ayer la institución en su cuenta de Twitter. “En su lugar asumió Florencia Abbate, destacada narradora y ensayista”. Enriquez retuiteó el mensaje con un efusivo “Gracias a todos!”.

Consultada por LA NACION, Enriquez confirmó que no había ningún motivo negativo para el cambio. “Estoy con mucho trabajo, la pandemia aflojó y me permite volver a viajar, estoy escribiendo y no puedo dedicarle tanto tiempo -contó-. En la gestión aprendí mucho, incluso de los momentos complicados. Y con el equipo del FNA me llevé increíble, siempre me ayudaron y me bancaron, todos, los directores, los gerentes, los de prensa: lo mejor con ellos. Pero necesito tiempo”. Su celebrada Nuestra parte de noche -Premio Herralde de Novela 2019- será publicada en octubre en el Reino Unido y luego en Estados Unidos. En 2021, su libro de cuentos Los peligros de fumar en la cama estuvo entre los finalistas del prestigioso premio Booker. “Es la primera vez que estoy nominada y estoy contenta porque además no suelen nominar cuentos”, dijo en esa ocasión a este diario.

Enriquez había sido designada en mayo de 2020 como directora del área de Letras, que concede becas, préstamos y subsidios y organiza concursos en el organismo que preside la arquitecta Diana Saiegh. Al inicio de su gestión, que coincidió con la pandemia y las restricciones sanitarias, había recibido críticas de escritores por lanzar una convocatoria enfocada en los géneros de ciencia ficción, fantástico y terror que modificó el habitual formato del concurso. En esa ocasión la ganadora del primer premio fue la escritora tucumana María Belén Aguirre. “El esfuerzo que se hizo en pandemia con las becas y los subsidios desde el FNA fue importante y para mí también fue muy importante participar”, destacó.

Abbate es narradora, poeta y ensayista. Es autora de varios libros, entre ellos, sus novelas El grito y Magic Resort y el volumen de cuentos Felices hasta que amanezca. También es autora de Deleuze para principiantes, El espesor del presente. Tiempo e historia en las novelas de Saer y compiladora de la antología de escritoras Una terraza propia. Nuevas narradoras argentinas. Fue parte del grupo de activistas feministas que organizó la primera marcha de Ni Una Menos en 2015. Coordinó proyectos de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y la Universidad Nacional de San Martín. Fue profesora de la cátedra Literatura del Siglo XIX en la carrera de Letras de la UBA y profesora visitante en la universidad estadounidense Dartmouth College. En 2020 publicó Biblioteca feminista. Vidas, luchas y obras desde 1789 hasta hoy, que recorre las ideas de pensadoras como Olympe de Gouges, Théroigne de Méricourt, Claire Lacombe, Mary Wollstonecraft, Flora Tristán, Clara Zetkin, Alexandra Kollontai, Emma Goldman, Simone de Beauvoir, Kate Millett, Angela Davis, Audre Lorde, Adrienne Rich, Monique Wittig y Judith Butler, entre otras.

“Para mí es una alegría formar parte del Directorio del FNA porque es una institución que aprecio y conozco desde hace veinte años, cuando allá por el año 2002 me premiaron un libro de poesía -dijo Abbate-. Muchísimas escritoras y escritores que aprecio han recibido alguna vez un apoyo del Fondo y sé que en nuestro ámbito se valora tanto la ayuda económica como el prestigio que tiene, por la independencia de criterios respecto del mercado. Como muchas otras personas, fui también jurado y prejurado en becas y concursos del FNA y se trabaja con total libertad, sin condicionamientos”.

Para Abbate, una de las deudas históricas del organismo es ser “más federal” y lograr que la institución sea conocida en todas las provincias y que se presenten artistas y entidades de todas partes del país. “Ese es uno de los desafíos que esta gestión encaró, y que aplica no solo a las becas y concursos sino también a otras líneas de ayuda, como los subsidios y los préstamos a tasa subsidiada que les permiten a diversas organizaciones como centros culturales y bibliotecas populares, entre otras, realizar mejoras de infraestructura, o les permiten a sellos editoriales financiar publicaciones y catálogos”.

Y en diálogo con LA NACION, agregó: “Lanzamos las Becas Formación, que financian tanto a quienes quieran dictar cursos o talleres que sean gratuitos para quienes asisten como a quienes quieran realizar algún tipo de capacitación”. Los jurados de las Becas Creación de Letras este año son los escritores Claudia Masin y Osvaldo Aguirre, y el escritor Sergio Pujol para las Becas Formación. “En breve se abrirá la convocatoria para los tradicionales Concursos de Letras del Fondo, en los que pueden presentarse libros terminados en cinco categorías: novela, cuentos, no ficción, poesía y novela gráfica”, concluyó. La convocatoria para las Becas Creación de este año ya cerró pero la de las Becas Formación aún continúa abierta. Más información en este enlace.