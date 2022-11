Antiguo compañero

escuchar

En las afueras de Bangalore, la capital del estado indio de Karnataka, un hombre cosecha el grano maduro del mijo. Al revés que otros cultivos básicos, sin embargo, el mijo no pertenece a una sola especie, sino a un número de plantas semejantes que acompañan a la humanidad desde tiempos inmemoriales. En Asia, algunos sitios arqueológicos podrían probar que el mijo se usaba, en tiempos prehistóricos, más que el arroz, y se calcula que viene siendo consumido por los humanos desde hace unos 7000 a 10.000 años. No es porque sí. Las diversas especies de plantas a las que llamamos mijo (de los géneros Eleusine, Panicum, Pennisetum y Setaria, entre otros) son muy resistentes a condiciones extremas de calor y sequía. Incluso, y esto no es para nada raro entre nosotros, también se produce una bebida alcohólica por al fermentación de mijo. Se llama rakshi y es popular en India, Nepal y Tibet.

