Argentinos en Nueva York: una semana con Liliana Porter y Borges según Llinás

Hasta el sábado continúa en la sede del Instituto de Estudios sobre Arte Latinoamericano (Islaa, por sus siglas en inglés, 142 Franklin Street, Nueva York), creado por el coleccionista Ariel Aisiks en 2011, la Semana de Otoño, con una serie de exposiciones, proyección de una megapelícula borgeana y debates.

La sede de Islaa, en Manhattan Gentileza Islaa

El programa abrió con la exposición The New York Graphic Workshop: Towards Total Art (El Taller Gráfico de Nueva York: hacia el arte total), al cuidado de Olivia Casa, que vuelve a reunir más de seis décadas después en la misma ciudad a los artistas Luis Camnitzer y Liliana Porter, cocreadores en 1964 del Taller Gráfico con el venezolano José Guillermo Castillo (1938-1999). Reúne obras sobre papel, arte postal, piezas interactivas, instalaciones y materiales de archivo, y se podrá visitar hasta el 9 de enero de 2027.

Liliana Porter con su obra interactiva en Islaa Gentileza Islaa

La exposición, que ya recorrieron cientos de personas, sigue la radical expansión del grabado propuesta por el Taller Gráfico, al indagar en las posibilidades conceptuales de esa técnica artística. Está organizada en tres ejes: la impresión, el objeto y lo que Castillo denominó el “superobjeto”, al describir las obras de arte arraigadas en un contexto específico. Los artistas, que firmaron un manifiesto, sostuvieron: “Creemos que llegó la hora de que tomemos la responsabilidad de revelar nuestras propias imágenes como grabadores, condicionados, pero no destruidos por nuestras técnicas”.

Vista de sala de la muestra "The New York Graphic Workshop: Towards Total Art" Gentileza Islaa

En una de las piezas interactivas de la serie Entorno arrugado II, Porter invitaba a los visitantes a extraer hojas de un paquete, arrugarlas y tirarlas al suelo, transformando una acción ordinaria en una edición colectiva e ilimitada. El taller también funcionó como estudio de impresión, editorial, escuela y laboratorio experimental para artistas como Marcelo Bonevardi, Salvador Dalí, Marta Minujín, Luis Felipe Noé y Jorge de la Vega, además de otros colegas latinoamericanos que trabajaban en Nueva York.

La instalación "Masacre de Puerto Montt", creada por Camnitzer en Chile en 1969, cuando se presentó el año pasado en Buenos Aires Fabián Marelli

La instalación en la galería del nivel inferior de Islaa presenta primero la instalación Masacre de Puerto Montt, de Camnitzer (donde se sigue la trayectoria de las balas de los carabineros chilenos que asesinaron a un grupo de campesinos, en marzo de 1969), hasta el 14 de noviembre, seguida de las serigrafías sobre pared Sin título (Clavos), de Porter, del 21 de noviembre al 9 de enero de 2027.

La filmación de "Biografía de Jorge Luis Borges", de Mariano Llinás El Pampero Cine

El sábado y el lunes se proyectó en dos funciones agotadas Biografía de Jorge Luis Borges, la nueva y monumental película de Mariano Llinás, presentada en el 64º Festival de Cine de Nueva York con el apoyo de Islaa. De viernes a lunes, el director, el escritor Ernesto Montequín y Aisiks dialogaron en español y en inglés sobre vida y obra de Borges. Tras verla, el crítico estadounidense John Lynn la definió como “una de las películas más extraordinarias de los últimos años”.

Mariano Llinás, a la derecha, durante la filmación de la película El Pampero Cine

“Hubo excelente repercusión y están llegando notas todo el tiempo -dice a LA NACION Agustín Diez Fischer, gerente de investigación y archivos de Islaa-. La película es muy borgeana en muchos aspectos; uno de ellos es el modo en que el dispositivo se explicita. Eso, combinado con el humor de Llinás y de Montequín, da un resultado extraordinario. Las cinco horas se pasan rapidísimo. Partiendo de los objetos y del archivo, se establece un recorrido por vida y obra de Borges”.

El argentino Ariel Aisiks fundó Islaa en 2011 Gentileza Islaa/Stefano Castro

La cita otoñal continúa el 2 y el 3 de octubre con el simposio sobre la vanguardia argentina de la década de 1960 “No asimiliado por la contemplación”, organizado conjuntamente por Islaa y Dia Art Foundation, en dos sedes, Dia Chelsea (537 West 22nd Street) e Islaa, y con la participación por video de Minujín, Delia Cancela, Eduardo Costa, Ruth Estévez, David Lamelas, Leopoldo Maler, Harper Montgomery y Manuela Moscoso. La conferencia inaugural estará a cargo de Inés Katzenstein.

"Hubo excelente repercusión", dijo Agustín Diez Fischer, gerente de investigación y archivos de Islaa Gentileza Islaa/Stefano Castro

El sábado, después de una visita al archivo de Ruben Santatonín guiada por el investigador Mariano López Seoane, los curadores Stuart Comer, Rosario Güiraldes y Aimé Iglesias Lukin hablarán sobre los artistas del Di Tella y, en el cierre del simposio, Liliana Porter y Luis Camnitzer conversarán con Diez Fischer. El simposio se celebra en paralelo a David Lamelas: The Machine, la exposición que actualmente se puede visitar en Dia Chelsea.